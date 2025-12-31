Cháy lớn ngày cuối năm “nuốt chửng” 160ha mía

Ngày 31/12, UBND xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan công an điều tra nguyên nhân khiến hơn 160ha mía bị cháy.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/12, người dân phát hiện đám cháy lớn xảy ra tại cánh đồng mía thôn Bi Gia, xã Pờ Tó. Do thời tiết khô hanh, gió mạnh khiến ngọn lửa lan sang nhiều rẫy mía lân cận. Đến chiều cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Hơn 160ha mía sắp thu hoạch bị cháy (Ảnh: Chí Anh).

Anh Đặng Văn Khánh (trú tại thôn Bi Gia) cho biết gia đình có 7,5ha mía sắp thu hoạch. Thương lái đặt mua với giá 600.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, do mía cháy nên thương lái đang ép xuống gần nửa giá. Gia đình đang khẩn trương huy động nhân công, máy móc thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại.

Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, cho biết nhận tin báo, chính quyền xã đã huy động lực lượng, phương tiện xuống hỗ trợ người dân dập lửa. Công an cũng vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhiều rẫy mía bị cháy đen khiến người nông dân thiệt hại nặng (Ảnh: Chí Anh).

Theo Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, bước đầu xác định có hơn 160ha mía bị cháy, các hộ dân đã chủ động khoanh vùng, ngăn cháy lan.

"Xã Pờ Tó có hơn 3.100ha mía, riêng thôn Bi Gia khoảng 850ha. Vụ cháy gây thiệt hại lớn cho người dân, địa phương đang phối hợp các nhà máy đường để khẩn trương thu hoạch mía, giảm thiệt hại", Chủ tịch UBND xã Pờ Tó cho hay.