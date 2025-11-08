Hướng dẫn cài đặt và chơi game “Tiệm phở của anh Hai” trên điện thoại

Dù chỉ mới được ra mắt vào cuối tháng 10 vừa qua, “Tiệm phở của anh Hai” đã nhanh chóng trở thành tựa game được yêu thích. Nhiều streamer có lượng người theo dõi lớn đã phát trực tiếp những buổi chơi và đánh giá về tựa game này giúp “Tiệm phở của anh Hai” gây sốt trên toàn cầu.

Game được phát triển độc lập bởi một sinh viên tại Hà Nội, được biết đến với biệt danh marisa0704. Trong game, người chơi sẽ vào vai anh Hai, chủ một tiệm phở, để phục vụ món ăn cho các khách hàng và khám phá những bí ẩn xung quanh ngôi làng nơi anh Hai bán phở.

“Tiệm phở của anh Hai” là tựa game Việt đang “gây sốt” trên toàn cầu (Ảnh chụp màn hình).

Điểm thú vị của game là những chi tiết mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, như bài trí của tiệm phở, bàn ghế nhựa, gạch hoa lát nền, các khẩu hiệu phòng chống ma túy dán trên tường… Game cũng được lồng các âm thanh của làng quê Việt, giọng nói tiếng Việt, giúp người chơi có thể dễ dàng khám phá và trải nghiệm.

Ở bài viết trước, Dân trí đã hướng dẫn bạn cách để download và cài đặt game “Tiệm phở của anh Hai” trên máy tính.

Đối với điện thoại, hiện tại game “Tiệm phở của anh Hai” chưa được phát hành chính thức trên kho ứng dụng Google Play dành cho nền tảng Android và App Store dành cho iOS. Tuy nhiên, người dùng Android có thể cài đặt game thông qua file định dạng apk.

Hướng dẫn cài đặt game “Tiệm phở của anh Hai” lên smartphone chạy Android

APK là định dạng file dùng để cài đặt ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng chạy Android (tương tự như định dạng file .exe trên máy tính chạy Windows). Người dùng có thể kích hoạt file .apk và cài đặt ứng dụng trực tiếp lên Android mà không cần phải thông qua kho ứng dụng Google Play như thông thường.

File .apk dùng để cài đặt các ứng dụng chưa được chia sẻ lên Google Play, thường là những ứng dụng đang trong giai đoạn phát triển hoặc các ứng dụng không chính thức.

Tuy nhiên, file .apk cũng thường bị tin tặc lợi dụng để phát tán và cài đặt các loại mã độc vào smartphone của người dùng nhằm chiếm đoạt tài sản. Do vậy, bạn chỉ chạy các file .apk rõ nguồn gốc và được chia sẻ từ các nguồn có uy tín. Tệp cài này đã được BTV kiểm tra, đảm bảo an toàn.

Để cài đặt game “Tiệm phở của anh Hai” trên smartphone chạy Android, đầu tiên bạn tải về file .apk của game tại đây. Tệp cài đặt có dung lượng khoảng 1,6GB, người dùng nên sử dụng kết nối Internet băng thông rộng để tải xuống nhanh và ổn định hơn.

Lưu ý: Google Drive đưa ra cảnh báo “Tệp có thể gây hại”, bạn nhấn nút “Vẫn tải xuống” để tiếp tục quá trình tải file.

Sau khi quá trình tải xuống file hoàn tất, nhấn nút “Mở” để kích hoạt file .apk vừa tải được. Một hộp thoại thông báo hiện ra với nội dung: “Để bảo mật, điện thoại của bạn hiện không được phép cài đặt các ứng dụng không xác định từ nguồn này. Bạn có thể thay đổi chế độ này trong phần Cài đặt”.

Bạn nhấn vào nút “Cài đặt” trên hộp thoại, sau đó kích hoạt nút “Cấp quyền” tại giao diện hiện ra để cho phép chạy file .apk tải về trên trình duyệt web Chrome.

Sau khi “Cấp quyền”, file .apk sẽ được kích hoạt. Bạn nhấn nút “Cài đặt” để bắt đầu quá trình cài đặt game trên smartphone.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt game “Tiệm phở của anh Hai” trên smartphone của mình thông qua file định dạng .apk.

Hướng dẫn chơi game “Tiệm phở của anh Hai” trên smartphone

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, nhấn nút “Mở” để bắt đầu chơi game.

Mỗi khi bắt đầu game, ứng dụng sẽ cho phép người dùng chọn ngôn ngữ mặc định. Bạn chọn “Tiếng Việt” làm ngôn ngữ mặc định để chơi game được dễ dàng hơn, sau đó nhấn “OK” và nhấn “Tôi đồng tình” để đồng ý với các điều khoản của game để bắt đầu trò chơi.

Giao diện và cách chơi của game trên smartphone cũng hoàn toàn như máy tính. Người dùng sử dụng các nút bấm ảo trên màn hình để điều khiển và lướt tay trên màn hình để thay đổi góc nhìn trong game.

Trò chơi được Việt hóa hoàn toàn, mang lại trải nghiệm thân thiện và dễ tiếp cận cho người chơi trong nước. Dù từng trải nghiệm hay chưa từng chơi “Tiệm phở của anh Hai” trên máy tính, người dùng vẫn có thể nhanh chóng làm quen với cách chơi trên smartphone.

Với việc cài đặt “Tiệm phở của anh Hai” trên điện thoại, người dùng sẽ thuận tiện hơn trong việc khám phá thế giới của trò chơi này và hoàn thành trò chơi theo cách của mình ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, thay vì chỉ có thể chơi game trên máy tính.

Lưu ý

Cài đặt ứng dụng trên smartphone chạy Android thông qua file định dạng .apk tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị cài nhầm mã độc, cho phép tin tặc xâm nhập vào smartphone. Do vậy, bạn chỉ nên cài đặt ứng dụng thông qua file .apk được tải về từ những nguồn uy tín và đã được kiểm chứng, tuyệt đối không kích hoạt file .apk không rõ nguồn gốc và được người lạ gửi đến.