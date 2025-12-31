An táng 4 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở địa bàn từng là chiến trường ác liệt

Ngày 31/12, chính quyền xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ cất bốc, quy tập tại thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và người dân đã dâng hương, hoa, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ.

Các cựu chiến binh dâng hương tưởng nhớ đồng đội (Ảnh: Nhật Anh).

Sau lễ truy điệu, 4 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Cam Lộ.

Như Dân Trí đã thông tin, từ ngày 16 đến 30/12, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tìm kiếm và cất bốc được 4 hài cốt liệt sỹ trong vườn gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy, trú tại thôn Tân Xuân 1.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,9m, phần xương đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Di vật kèm theo có hộp tiếp đạn súng AK, dao găm, thắt lưng, cúc áo bộ đội và nhiều mảnh tăng.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng (Ảnh: Nhật Anh).

Qua lời kể của các nhân chứng lịch sử và hồ sơ lưu trữ, bước đầu cơ quan chức năng nhận định khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ từng là nơi chiến đấu của một đại đội thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34), trong đó nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.