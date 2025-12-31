Xã đầu tiên ở Hưng Yên vận hành robot AI trong thủ tục hành chính
(Dân trí) - Việc đưa robot AI vào hỗ trợ được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho bộ phận một cửa, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, minh bạch hơn ngay từ cấp xã.
Ngày 30/12, UBND xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) chính thức đưa vào vận hành hệ thống Kiosk toàn trình TC AI và thiết bị tra cứu chatbot TC AI, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.
Hệ thống Kiosk TC AI cho phép người dân tự tra cứu thông tin thủ tục, lựa chọn dịch vụ, lấy số thứ tự, đặt lịch hẹn, theo dõi trạng thái hồ sơ và đánh giá mức độ hài lòng ngay sau khi hoàn tất giao dịch.
Song song đó, thiết bị tra cứu Chatbot TC AI cung cấp dịch vụ hỏi - đáp 24/7 về thành phần hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết, góp phần giảm tải áp lực cho cán bộ tại quầy.
Theo thống kê, từ ngày 17/12 đến 26/12, đã có 250 hồ sơ trực tuyến được nộp qua Kiosk, chủ yếu trong lĩnh vực chứng thực. Thời gian nộp hồ sơ trung bình chỉ 1,4 phút/hồ sơ, giảm đáng kể so với 5-10 phút trước đây. Tỷ lệ lỗi thấp, chủ yếu do người dân chưa có hoặc chưa nâng cấp tài khoản định danh điện tử.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, nhấn mạnh: "Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giảm áp lực cho cán bộ mà quan trọng hơn là tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở".
Việc xã Nghĩa Trụ đưa robot AI vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính được xem là bước đi cụ thể trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng tinh thần “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ số đến gần hơn với nhu cầu thiết thực hằng ngày của người dân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, thành lập từ ngày 1/7 với 10 công chức, đã tiếp nhận 8.614 hồ sơ (trung bình 1.435 hồ sơ/tháng) và giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn và trước hạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người không có điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, vẫn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến, phải phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ.