Xã đầu tiên ở Hưng Yên vận hành robot AI trong thủ tục hành chính

Ngày 30/12, UBND xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) chính thức đưa vào vận hành hệ thống Kiosk toàn trình TC AI và thiết bị tra cứu chatbot TC AI, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính trên robot AI (Ảnh: CTV).

Hệ thống Kiosk TC AI cho phép người dân tự tra cứu thông tin thủ tục, lựa chọn dịch vụ, lấy số thứ tự, đặt lịch hẹn, theo dõi trạng thái hồ sơ và đánh giá mức độ hài lòng ngay sau khi hoàn tất giao dịch.

Song song đó, thiết bị tra cứu Chatbot TC AI cung cấp dịch vụ hỏi - đáp 24/7 về thành phần hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết, góp phần giảm tải áp lực cho cán bộ tại quầy.

Theo thống kê, từ ngày 17/12 đến 26/12, đã có 250 hồ sơ trực tuyến được nộp qua Kiosk, chủ yếu trong lĩnh vực chứng thực. Thời gian nộp hồ sơ trung bình chỉ 1,4 phút/hồ sơ, giảm đáng kể so với 5-10 phút trước đây. Tỷ lệ lỗi thấp, chủ yếu do người dân chưa có hoặc chưa nâng cấp tài khoản định danh điện tử.

Xã Nghĩa Trụ đưa robot Kiosk TC AI vào sử dụng tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã chiều 30/12 (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, nhấn mạnh: "Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giảm áp lực cho cán bộ mà quan trọng hơn là tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở".

Việc xã Nghĩa Trụ đưa robot AI vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính được xem là bước đi cụ thể trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng tinh thần “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ số đến gần hơn với nhu cầu thiết thực hằng ngày của người dân.