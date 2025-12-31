Nhìn lại 5 trào lưu 2025: Cứ mở mạng xã hội là thấy những hình ảnh này

2025 là năm đánh dấu làn sóng AI phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam.

Chỉ với một chiếc điện thoại cùng các thao tác đơn giản, người dùng đã có bức ảnh mình xuất hiện tại bất kỳ đâu trên thế giới, thậm chí hóa thân thành các… món đồ lưu niệm, thể hiện dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh những trào lưu mang lại tiếng cười và sự tích cực, nhiều nội dung sử dụng AI cũng gây ra không ít lo ngại và tạo ra các cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Google Maps hóa “cỗ máy thời gian”

Đầu tháng 7, nhiều bài đăng chia sẻ sự xúc động khi thấy các bức ảnh chụp những địa điểm gắn với tuổi thơ, hình ảnh người thân được ghi lại từ nhiều năm trước một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhiều người chia sẻ xúc động khi bắt gặp hình ảnh người thân đã khuất của mình thông qua tính năng mới trên Google Maps (Ảnh chụp màn hình).

Đây là một dịch vụ được tích hợp trong Google Maps: Google Street View (Chế độ xem đường phố). Tính năng này ban đầu chỉ được trang bị giới hạn cho người dùng tại một số quốc gia. Ngay sau khi tính năng có mặt tại Việt Nam, nhiều người dùng đã sử dụng để xem lại hình ảnh của những địa điểm quen thuộc của mình trước đây.

Ở nhà vẫn có ảnh đẹp nhờ AI

Nếu chưa có điều kiện chụp ảnh tại các studio hoặc du lịch vòng quanh thế giới, người dùng hoàn toàn có thể ở nhà, sử dụng các mẫu prompt để tạo ảnh từ các công cụ AI như Gemini, ChatGPT...: từ hóa thân thành nàng tiên cá, “nàng thơ” tạo dáng dưới trời tuyết trắng, tạo ảnh chụp chân dung sắc nét…

Chỉ cần gõ các câu lệnh, tải ảnh rõ mặt của bản thân và nhấn “enter”, chỉ vài giây sau, các công cụ AI sẽ cho ra những bức ảnh ấn tượng và sẵn sàng để người dùng đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi dùng ảnh chân dung cá nhân để yêu cầu AI tạo ra hình ảnh mới, gương mặt của người dùng có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Do đó, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.

Game “Tiệm phở của anh Hai” gây sốt trong cộng đồng game thủ

"Brother Hai’s Pho Restaurant" (tạm dịch: "Tiệm phở của anh Hai") là một sản phẩm được một sinh viên năm cuối của Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế từ một chiếc máy tính cũ. Tựa game này ngay lập tức đã tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng người chơi game cả trong nước và quốc tế.

Người chơi sẽ được nhập vai vào nhân vật anh Hai - chủ quán phở và khám phá các bí ẩn xung quang ngôi làng (Ảnh chụp màn hình).

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở mới mở tại địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Càng chơi game, người chơi sẽ dần khám phá ra những bí mật kịch tính về ngôi làng này.

Dù không có các kỹ xảo phức tạp nhưng chính các chi tiết như nền gạch bông, tường dán tờ rơi tuyên truyền, quảng cáo, bàn nhựa xanh, các chi tiết lọ đũa, hộp gia vị… - những hình ảnh quen thuộc ở hầu hết các con phố Việt Nam đã gây thích thú cho người chơi.

Tạo “hộp đồ chơi” mô hình 3D của riêng mình

Hình ảnh những mô hình đồ chơi 3D mang gương mặt chính người dùng, được “đóng vỉ” trong hộp nhựa như sản phẩm trưng bày từng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội năm 2025.

"Hộp mô hình" được AI tạo ra dựa trên những dấu ấn cá nhân của từng người dùng (Ảnh chụp màn hình).

Bên trong hộp là các món phụ kiện gắn liền với công việc và cá tính như laptop, máy ảnh, thước đo… tạo cảm giác vừa ngộ nghĩnh, vừa đậm dấu ấn cá nhân.

Người dùng có thể sử dụng nhiều công cụ AI tạo ảnh phổ biến từ ChatGPT, MidJourney đến Gemini của Google. Tương tự với trend tạo ảnh chân dung, người dùng chỉ cần tải ảnh lên các công cụ AI và sử dụng các câu lệnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

“Vũ trụ brain rot” gây tranh cãi kịch liệt

Nhiều phụ huynh cảm thấy khó hiểu khi con mình lặp lại các cụm từ Tung Tung Tung Sahur, Tralalero Tralala… Thực chất đây là tên các nhân vật trong một vũ trụ nội dung trên mạng xã hội được gọi là “brain rot”. Những cụm từ này đã nhanh chóng lan từ TikTok sang nhiều nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, YouTube…

Trên mạng xã hội, hàng loạt video thử thách đọc đúng tên nhân vật, nhận diện qua đặc điểm “không giống ai” và chấm điểm độ mạnh - yếu thu hút hàng triệu lượt xem, vô tình khiến trào lưu khó hiểu và thiếu tính chất giáo dục ngày càng được lan rộng.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo ngại khi con mình vô tình xem được các nội dung vô nghĩa trên mạng xã hội (Ảnh: Getty).

"Brain rot" tạo ra nhiều ý kiến trái chiều và trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây chỉ là những sản phẩm mang tính hài hước, giải trí thì nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước những nội dung ngắn vô bổ, có thể ảnh hưởng đến tư duy và nhận thức của trẻ nhỏ khi liên tục tiếp xúc với các dạng nội dung này.

Ngoài những trào lưu kể trên, bạn còn ấn tượng với xu hướng nào khác của mạng xã hội năm 2025? Ý kiến của bạn sẽ giúp bức tranh toàn cảnh thêm đầy đủ. Hãy để lại ở phần bình luận.