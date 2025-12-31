Người dân đi chơi dịp Tết Dương lịch, cửa ngõ TPHCM ùn ứ

Chiều 31/12, nhiều người tại TPHCM đổ về các bến xe, nhà ga để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn thành phố ùn ứ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 17h30, lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ TPHCM như: quốc lộ 13, đường Đỗ Mười, nút giao An Phú, quốc lộ 1… tăng đột biến.

Phương tiện ùn ứ trên đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: An Huy).

Các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như: Cộng Hòa, Trường Chinh, tuyến nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa cũng ken đặc phương tiện di chuyển chậm.

Tại Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Tây, hành khách tấp nập đến nhận vé đã mua từ trước để chuẩn bị khởi hành. Các nhà xe tại hai bến tăng cường phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán từ nhiều ngày trước. Trường hợp lượng khách tăng đột biến, bến xe sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải điều động phương tiện theo quy định để phục vụ hành khách.

Xe ùn tắc tại nút giao thông An Phú hướng lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây thông tin, đơn vị dự báo sản lượng xe tăng trên 5% và lượng hành khách xuất bến vượt 15% so với cùng kỳ dịp Tết Dương lịch năm 2025. Hôm nay, bến xe có khoảng 32.000 lượt khách xuất bến; ngày mai (1/1) dự kiến khoảng 28.000 lượt khách.

“Tranh thủ kỳ nghỉ lễ 4 ngày, tôi rủ bạn đi du lịch Đà Lạt trước khi về quê ăn Tết Nguyên đán. Đường ra bến xe hôm nay rất đông, tôi bị kẹt xe một số đoạn nhưng vẫn kịp đến bến để khởi hành”, chị Minh Thùy (28 tuổi, quê Đồng Tháp) chia sẻ.

Khách ngồi chờ khởi hành tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: An Huy).

Trước đó, sáng cùng ngày, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và công tác tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch, Phòng PC08 đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm, các tuyến cửa ngõ, đường dẫn vào cao tốc và nơi diễn ra lễ hội.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tuần tra, kiểm soát trên đường bộ và đường thủy; tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, quá tải, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định, nhất là tại khu vực trung tâm, bến xe, sân bay, nhà ga metro và các tuyến đường dẫn vào cao tốc.