Ứng dụng Zalo nhận "bão" đánh giá 1 sao sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ

Những ngày gần đây, Zalo đã nhận về không ít phản ứng trái chiều sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều ý kiến cho rằng, nền tảng đang "ép buộc" người dùng phải chia sẻ dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư.

Ứng dụng Zalo liên tục nhận về đánh giá tiêu cực trong vài ngày qua (Ảnh: Thế Anh).

Đáng nói, tại các diễn đàn công nghệ và nhiều hội nhóm chia sẻ thông tin trên Facebook, người dùng không khó để bắt gặp các bài viết với nội dung kêu gọi, lôi kéo người khác cùng đánh giá xấu về ứng dụng này.

Khảo sát trên hai kho ứng dụng di động lớn nhất hiện tại là App Store và CH Play, ứng dụng Zalo liên tục nhận hàng loạt đánh giá 1 sao cùng nhiều bình luận tiêu cực chỉ trong vài ngày gần đây.

Đến chiều 29/12, ứng dụng Zalo trên kho ứng dụng App Store chỉ còn điểm đánh giá trung bình đạt 3 sao. Trên kho ứng dụng CH Play, điểm đánh giá trung bình của phần mềm này là 4 sao.

Phần lớn các bài đánh giá 1 sao cho rằng Zalo ngày càng "chèn ép" khách hàng khi buộc người dùng phải chấp nhận đồng ý với các điều khoản dịch vụ, trong khi không chịu trách nhiệm ràng buộc.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: "Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, sự đồng ý của chủ thể dữ liệu chỉ có giá trị pháp lý khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Tự nguyện, cụ thể, có thể kiểm chứng và rõ ràng.

Trong trường hợp người dùng bị đặt vào tình thế buộc phải lựa chọn giữa đồng ý cung cấp dữ liệu hoặc bị khóa tài khoản sau một thời hạn nhất định, thì yếu tố “tự nguyện” cần được xem xét hết sức thận trọng".

Ứng dụng Zalo gây tranh cãi khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới (Ảnh: Zalo).

Theo luật sư Tiền, nếu việc không đồng ý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như mất quyền liên lạc, gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến sinh kế, thì về bản chất, đây có thể bị xem là sự đồng ý được hình thành trong điều kiện bị áp lực, không hoàn toàn xuất phát từ ý chí tự do của chủ thể dữ liệu.

Do đó, về mặt pháp lý, hành vi này có dấu hiệu của việc tạo sức ép để buộc chấp thuận, cần được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá một cách độc lập và khách quan.

Zalo hiện là nền tảng có lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam. Theo số liệu tự công bố, tới tháng 9/2025 ứng dụng có 79 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.