Người dùng cân nhắc rời Zalo vì lo ngại về dữ liệu cá nhân

Theo nội dung mạng xã hội này công bố, người dùng bắt buộc phải chấp thuận toàn bộ điều khoản để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trong đó có nhiều quy định liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp không đồng ý, tài khoản có thể bị hạn chế chức năng hoặc ngừng hoạt động sau một thời gian nhất định.

Trên các kho ứng dụng như CH Play và App Store, Zalo liên tục nhận về nhiều đánh giá ở mức thấp cùng loạt bình luận thể hiện sự không hài lòng. Không ít người cho biết họ buộc phải nhấn "đồng ý" dù chưa thực sự hiểu rõ nội dung điều khoản, bởi Zalo hiện vẫn là công cụ liên lạc chính phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Việc phải chấp thuận trong bối cảnh còn nhiều băn khoăn về quyền riêng tư khiến nhiều người cảm thấy bị đặt vào thế khó. Sự bức xúc không chỉ đến từ độ dài và cách diễn đạt phức tạp của điều khoản, mà còn do người dùng không có lựa chọn đồng ý theo từng phần cụ thể.

Theo nhận định của một số chuyên gia công nghệ, việc tăng cường thu thập dữ liệu có thể nhằm phục vụ các biện pháp bảo mật, góp phần ngăn chặn tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường mạng.

Dù vậy, trên thực tế, vẫn có không ít người lựa chọn đóng tài khoản hoặc tạm ngừng sử dụng Zalo để thể hiện quan điểm phản đối.