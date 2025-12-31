Giá khách sạn đêm giao thừa tăng 30%, phòng 50 triệu đồng cũng kín chỗ

Khách chốt vị trí từ nhiều tuần trước năm mới

Tại nhiều khách sạn ven sông và không gian tổ chức tiệc đếm ngược đón năm mới, các phòng và bàn có vị trí thuận lợi để ngắm pháo hoa đã nhanh chóng được lấp đầy, dù mức giá thuộc nhóm cao trong phân khúc.

Tại khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon, đại diện đơn vị cho biết các phòng có hướng nhìn ra sông Sài Gòn - vị trí được khách quan tâm nhiều nhất trong đêm giao thừa - đã được bán hết từ khoảng một tuần trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Khách có xu hướng chốt phòng sớm, chủ yếu trong giai đoạn đầu tháng 12, khiến các hạng phòng còn lại cũng nhanh chóng kín chỗ. Theo phía khách sạn, mức giá phòng đêm giao thừa năm nay dao động từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng/phòng.

Việc điều chỉnh giá được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu tăng cao nhằm phân bổ công suất và kiểm soát doanh thu trong dịp cao điểm cuối năm.

Ở mảng ẩm thực, các bàn ngồi cạnh cửa sổ tại nhà hàng tiếp tục là vị trí được hỏi nhiều nhất để theo dõi pháo hoa. Tuy nhiên, giá dịch vụ ăn uống không có biến động lớn so với ngày thường.

Trong đêm 31/12, khách sạn tổ chức các tiệc đón năm mới tại ba khu vực gồm buffet hải sản, món Trung Hoa và tiệc BBQ, mức giá dao động từ 2 triệu đồng đến 2,4 triệu đồng/khách.

Giá phòng tại Renaissance Riverside Hotel Saigon dao động 15-50 triệu đồng trong đêm 31/12 (Ảnh: Renaissance).

Theo đại diện đơn vị, khách đặt tiệc chủ yếu là khách Việt, chiếm khoảng 70%, trong khi khách quốc tế vẫn giữ tỷ trọng lớn ở mảng lưu trú. Nếu phòng nghỉ thường được chốt từ sớm, các bàn tiệc lại chủ yếu được đặt trong khoảng một tuần trước giao thừa.

Cùng ghi nhận xu hướng này, khách sạn Majestic Saigon cho biết toàn bộ phòng và bàn ăn tại nhà hàng có tầm nhìn ra sông đều đã kín 100% trong đêm giao thừa. Mức giá phòng được áp dụng theo khung mùa cao điểm, cao hơn khoảng 20-30% so với mùa thấp điểm.

Các hạng phòng hướng sông tiếp tục là lựa chọn được khách ưu tiên. Ở mảng ẩm thực, khách sạn tổ chức tiệc buffet hải sản, BBQ kết hợp các chương trình âm nhạc và rượu mừng cho thời khắc đếm ngược. Khách sạn cũng có khu vực riêng phục vụ thực đơn gọi món với phụ thu ngày lễ.

Theo đại diện Majestic Saigon, khách có xu hướng đặt dịch vụ sớm hơn so với các năm trước. Cụ thể, nhà hàng đã kín bàn từ giữa tháng 12, trong khi phòng nghỉ được chốt hết sớm hơn. Tệp khách chủ yếu vẫn là gia đình và các cặp đôi, với tỷ lệ khách nội địa và quốc tế không có sự chênh lệch lớn.

Phía Sheraton Saigon Grand Opera Hotel chuẩn bị các chương trình ẩm thực, giải trí sôi động phục vụ khách vào đêm 31/12 (Ảnh: Sheraton Saigon Grand Opera Hotel).

Tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, các hoạt động đón năm mới được triển khai theo nhiều khung giờ và mức giá khác nhau, điển hình như tiệc buffet đêm giao thừa từ 18h đến 22h ngày 31/12, với giá gần 3 triệu đồng/người lớn, bao gồm thực đơn cao cấp, đồ uống không giới hạn và biểu diễn nhạc sống.

Bên cạnh đó, các khu vực nhà hàng và không gian tiệc trong khách sạn còn tổ chức các chương trình đếm ngược kéo dài đến sau thời khắc chuyển giao năm mới, kết hợp DJ, ban nhạc và các hoạt động giải trí theo chủ đề.

Theo đại diện khách sạn, các dịch vụ này thu hút nhóm khách đa dạng, từ gia đình, cặp đôi đến nhóm bạn, bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế lưu trú tại TPHCM trong dịp lễ.

Pháo hoa kích cầu, thị trường đón năm mới nóng sớm

Theo các đơn vị kinh doanh, việc TPHCM tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, cùng tâm lý “giữ chỗ sớm” của khách, đã khiến thị trường dịch vụ đón năm mới sôi động từ trước nhiều tuần.

So với năm ngoái, thời điểm khách bắt đầu tìm hiểu và chốt dịch vụ đã được đẩy lên sớm hơn, thay vì dồn vào sát ngày 31/12 như trước.

Dù mức giá phòng nghỉ và tiệc đón giao thừa thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung, các dịch vụ này vẫn duy trì sức hút nhờ không gian riêng tư, trải nghiệm trọn gói và vị trí thuận lợi để theo dõi pháo hoa.

Không chỉ các khách sạn ven sông, một số dịch vụ đón giao thừa trên sông Sài Gòn cũng ghi nhận tình trạng kín chỗ từ rất sớm.

Pháo hoa rực rỡ trên sông Sài Gòn (Ảnh: Hải Long).

Đại diện đơn vị vận hành du thuyền Saigon Princess cho biết, toàn bộ chỗ phục vụ đêm 31/12 trên các tàu đã được đặt kín từ đầu tháng 11 - sớm hơn khoảng một tháng so với năm ngoái, khi nhu cầu thường chỉ bắt đầu tăng từ đầu tháng 12.

Theo đơn vị này, giá vé đón giao thừa trên du thuyền dao động từ khoảng 1,6 triệu đến 2,5 triệu đồng/khách.

Với hình thức phục vụ trọn gói, kết hợp ẩm thực, giải trí và không gian quan sát pháo hoa trên sông, du thuyền được một bộ phận khách lựa chọn và chốt chỗ sớm để đảm bảo trải nghiệm trong đêm chuyển giao năm mới.