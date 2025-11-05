Hướng dẫn cài đặt và chơi game “Tiệm phở của anh Hai” đang gây sốt toàn cầu

Vì sao “Tiệm phở của anh Hai” lại thu hút sự chú ý trên toàn cầu?

Những ngày gần đây, “Tiệm phở của anh Hai” đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng game thủ nói riêng tại Việt Nam và trên toàn cầu nói chung. Đây là tựa game được thiết kế bởi một sinh viên người Việt Nam, chỉ biết đến với biệt danh marisa0704.

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở mới mở tại địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Người chơi sẽ vào vai một ông chủ bán phở để phục vụ theo nhu cầu của khách (Ảnh chụp màn hình).

Ban đầu, game chỉ như một trò chơi bán phở, nơi người chơi sẽ phải nấu và phục vụ phở cho các vị khách, ghi nhớ thói quen của khách, thu tiền, thối tiền sao cho chuẩn xác… người chơi cũng cần phải để mắt và chăm sóc chú chó cưng của mình để tránh bị bắt trộm.

Tuy nhiên, càng chơi game, những bí mật về ngôi làng có tiệm phở của anh Hai dần được hé lộ, tạo nên những bất ngờ và kịch tính.

Ngoài ra, người chơi cũng phải chăm sóc chú chó cưng của mình, tránh bị cẩu tặc bắt trộm (Ảnh chụp màn hình).

Điểm thú vị của game là những chi tiết mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, như bài trí của tiệm phở, bàn ghế nhựa, gạch hoa lát nền, các khẩu hiệu phòng chống ma túy dán trên tường… Game cũng được lồng tiếng Việt, giúp người chơi có thể dễ dàng khám phá và trải nghiệm.

Mặc dù mới chỉ được ra mắt vào ngày 23/10 vừa qua, “Tiệm phở của anh Hai” đã thu hút sự chú ý của game thủ khắp thế giới khi những đoạn video quá trình chơi game được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, X…

Giới thiệu tựa game “Tiệm phở của anh Hai” đang gây sốt toàn cầu (Video: marisa0704).

Cách download và cài đặt tựa game “Tiệm phở của anh Hai”

Tựa game “Tiệm phở của anh Hai” đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí, có phiên bản dành cho máy tính chạy Windows và Linux. Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để download và cài đặt game trên máy tính của mình.

- Đầu tiên, truy cập vào trang web của tựa game tại đây. Nhấn nút “Download now” tại trang web hiện ra.

- Sau khi nhấn nút, một hộp thoại hiện ra hỏi người dùng có muốn ủng hộ chi phí cho tác giả của tựa game hay không. Bạn có thể ủng hộ (nếu muốn) hoặc nhấn nút “No thanks, just take me to the downloads” để bỏ qua hộp thoại ủng hộ này và tiếp tục quá trình tải game.

- Tại trang web hiện ra tiếp theo, bạn download bản cài đặt game tương ứng với hệ điều hành máy tính đang sử dụng (Windows hoặc Linux). Bản cài đặt game sẽ có định dạng file nén .rar và dung lượng khoảng 0,99GB.

- Giải nén file download được, sau đó kích hoạt file “pho_anh_hai.exe” để kích hoạt game mà không cần cài đặt.

Mỗi khi kích hoạt game, tại giao diện đầu tiên, bạn có thể chọn “Tiếng Việt” làm ngôn ngữ mặc định cho game, điều này giúp quá trình chơi game trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Sau khi chọn ngôn ngữ, nhấn nút “Tôi đồng tình” để đồng ý với các điều khoản của game và bắt đầu trò chơi.

- Tại giao diện bắt đầu game, bạn có thể nhấn nút “Cài đặt” để thay đổi một số thiết lập trong game, như chơi game ở chế độ toàn màn hình (Fullscreen) hay chế độ cửa sổ (Windowed), điều chỉnh âm lượng và ngôn ngữ mặc định.

Quay trở lại giao diện chính của game, nhấn nút “Mở cửa” để bắt đầu chơi game.

Game sở hữu thiết kế đồ họa đơn giản nhưng độc đáo, tạo nên dấu ấn riêng cho người chơi. Người dùng có thể di chuyển bằng các phím mũi tên và dùng chuột để thay đổi góc nhìn.

Hạn chế của “Tiệm phở của anh Hai” là không cho phép lưu tiến trình ở mọi thời điểm, mà chỉ tự động lưu tại các mốc hoặc nhiệm vụ nhất định.

Trò chơi có nhiều kết thúc khác nhau, tùy thuộc vào quyết định của người chơi trong suốt quá trình trải nghiệm, đây là yếu tố giúp tăng tính khám phá và giữ chân người chơi.

Nhìn chung, “Tiệm phở của anh Hai” là một sản phẩm sáng tạo, mang phong cách đồ họa riêng biệt. Người chơi mất khoảng 1–2 giờ để hoàn thành nếu tập trung theo cốt truyện, hoặc lâu hơn nếu muốn khám phá sâu thế giới trong game.

Dù được xếp vào thể loại kinh dị, trò chơi lại mang đến cách kể chuyện hài hước, khiến người chơi nhiều lần bật cười trong quá trình trải nghiệm. Chính sự pha trộn giữa rùng rợn và dí dỏm này đã giúp “Tiệm phở của anh Hai” trở thành hiện tượng game Việt nổi bật hiện nay.