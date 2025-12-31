Ukraine tập kích động cơ của "cỗ máy chiến sự" Nga: Tần suất tăng vọt

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại kho dầu ở Bryansk, Nga (Ảnh: Reuters).

Theo Bloomberg, trong tháng 12, Ukraine đã ít nhất 24 lần tập kích vào hạ tầng năng lượng của Nga, đánh vào số lượng cơ sở nhiều nhất và phạm vi mục tiêu rộng nhất kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra.

Các đòn tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu, các giàn khoan ngoài khơi và những cơ sở đường ống lớn tại nhiều khu vực khác nhau. Chiến dịch của Kiev đang tạo thêm áp lực lên xuất khẩu của Nga, vốn đã chịu tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Năng lượng là một trong những trụ cột của nền kinh tế Nga, giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự trong gần 4 năm qua.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao cũng đang gia tăng cường độ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một giải pháp cho cuộc chiến Nga - Ukraine.

Bloomberg cho biết trong tháng này, lực lượng Ukraine đã mở rộng đáng kể phạm vi địa lý của chiến dịch nhằm vào năng lượng, đánh trúng dải mục tiêu rộng nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Kiev nhiều lần tập kích các mỏ dầu khí của Lukoil ở biển Caspi, cho thấy mức độ leo thang rõ rệt trong việc nhắm vào hạ tầng ngoài khơi. Ukraine cũng tập kích các cảng Biển Đen của Nga như Taman và Rostov trong tháng 12, nhằm vào nhiều tàu chở dầu.

“Hạm đội bóng đêm” mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng tiếp tục trở thành mục tiêu. Những tàu chở dầu đã cũ này bị Ukraine tấn công nhằm làm gián đoạn các biện pháp để lách trừng phạt của Moscow trong xuất khẩu dầu mỏ.

Bên trong lãnh thổ Nga, các đòn tập kích vào chuỗi cơ sở sản xuất nhiên liệu vẫn diễn ra suốt tháng 12. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lần đầu tiên Kiev sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để tập kích nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk.

Trong khi đó, Moscow tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng và chiến sự của Ukraine với cường độ ngày càng gia tăng, cũng nhằm gây áp lực dồn dập lên Kiev.

Mặt khác, theo New Voice of Ukraine, lực lượng UAV của Ukraine kỳ vọng sẽ có một bước chuyển lớn vào năm 2026, khi gần như toàn bộ các hệ thống UAV tầm xa đã được sản xuất trong nước. Một chỉ huy Ukraine cho hay nước này đang mở rộng quy mô sản xuất và hiện không gặp vấn đề về nguồn cung.

Các công ty Ukraine đang tích cực đẩy mạnh sản xuất các hệ thống UAV tầm xa. Chỉ huy Trung tâm Độc lập số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái, với biệt danh “Charlie”, cho biết tác động của việc mở rộng này sẽ thể hiện rõ rệt vào năm 2026.

“Tôi sẽ không nêu cụ thể các mẫu hay thương hiệu mà đơn vị chúng tôi đang sử dụng. Nhưng tôi có thể nói thẳng: 95% hệ thống tầm xa mà chúng tôi vận hành là do Ukraine sản xuất trong nước", ông tuyên bố.

Trung tâm Độc lập số 1 được thành lập năm 2022 với tên gọi ban đầu là Trung đoàn Độc lập số 14.

Đơn vị này đã tham gia tác chiến và chuyên vận hành UAV, từ loại trinh sát tầm 50km đến các hệ thống cảm tử tầm xa như Liutyi. Tính đến tháng 3, đơn vị này thực hiện khoảng 30-40% các đòn tấn công tầm xa của Ukraine.