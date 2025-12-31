VNG xin lùi ngày làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia liên quan đến Zalo

Trước đó Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có giấy mời làm việc với công ty VNG liên quan đến điều khoản mới của Zalo (Ảnh: CTV).

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), ngày 30/12, Ủy ban nhận được văn bản số 256/2025/CV-VNGG - Công ty VNG (công ty mẹ nền tảng Zalo) đề xuất lùi lịch làm việc do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị nên công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31/12.

Đồng thời công ty cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác.

Nhằm kịp thời phòng ngừa, hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, UBCTQG đã có văn bản số 2111/CT-HĐM ngày 31/12 yêu cầu thực hiện một số biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Trong đó, Ủy ban đề nghị Công ty VNG nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ngay các nội dung sau đây:

Thứ nhất, rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Đồng thời bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Thứ hai, rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (các thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, các quy chế, chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ) đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, bảo đảm các nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin, tài liệu được cung cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có giấy mời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Buổi làm việc diễn ra vào sáng 31/12, nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.