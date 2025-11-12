Hướng dẫn cách góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua VNeID

Ngày 15/10, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các dự thảo văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố lấy ý kiến gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước,...

Người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua ứng dụng VNeID. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức thực hiện điều này.

Điều kiện để tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua VNeID

Để tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, đầu tiên người dùng cần phải cập nhật ứng dụng VNeID trên smartphone lên phiên bản mới nhất. Thông thường, các ứng dụng trên điện thoại sẽ tự động được cập nhật khi có phiên bản mới, do vậy bạn có thể bỏ qua bước này.

Ngoài ra, người dùng cần phải đăng ký tài khoản định danh mức 2. Mặc định, khi người dân làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) và đăng ký tài khoản VNeID sẽ tương ứng với tài khoản định danh mức 1.

Để kiểm tra tài khoản của mình đang định danh mức 1 hay mức 2, người dùng đăng nhập vào tài khoản VNeID trên smartphone, thông tin về tài khoản định danh sẽ được hiển thị ngay trên ứng dụng.

Thông tin về tài khoản định danh mức 1 hoặc 2 sẽ được hiển thị ngay trên ứng dụng VNeID (Ảnh chụp màn hình).

Công dân không thể tự đăng ký tài khoản mức 2, mà phải đến công an xã, phường hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, người dân cần xuất trình thẻ CCCD, cung cấp thông tin về số điện thoại… Ngoài ra, công dân cũng có thể xuất trình giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm... để được tích hợp thông tin vào tài khoản định danh cấp độ 2 nếu muốn.

Cơ quan quản lý sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID, tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Đối với các trường hợp CCCD gắn chip được cấp sau 1/4/2022 thì đã được đăng ký sẵn tài khoản định danh điện tử mức 2 khi đi làm CCCD gắn chip. Tuy nhiên, người dân vẫn cần phải tải ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản.

Các bước tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua VNeID

Sau khi cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và tài khoản định danh điện tử mức 2 đã được kích hoạt, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để tham gia góp ý sửa đổi dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua ứng dụng VNeID:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản.

- Sau khi đăng nhập ứng dụng, nhấn vào mục “Góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” tại giao diện chính của ứng dụng.

Các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ được liệt kê đầy đủ tại giao diện hiện ra tiếp theo. Bạn có thể nhấn nút “Đọc” để xem chi tiết các nội dung.

- Sau khi đã đọc kỹ nội dung của dự thảo, bạn nhấn nút “Quay lại trang chủ” và nhấn nút “Góp ý” để đưa ra ý kiến với dự thảo vừa đọc.

Tại đây, bạn có thể chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Đồng ý một phần”. Trong trường hợp chỉ đồng ý một phần, bạn chọn những phần mình không đồng ý và điền thêm nội dung góp ý vào khung trống.

Nếu chọn “Không tán thành”, bạn nhập lý do không tán thành vào khung trống để đưa ra ý kiến của mình.

Tại mục “Đối tượng góp ý” ở bên dưới, chọn một trong 3 nhóm đối tượng (Công dân, Cán bộ hoặc Đảng viên). Cuối cùng nhấn nút “Gửi” để gửi đi ý kiến đóng góp của mình.

Sau khi nhấn nút “Gửi”, một hộp thoại hiện ra thông báo “Góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã được gửi thành công”. Bạn nhấn nút “Về trang chủ” và tiếp tục đóng góp ý kiến với các nội dung dự thảo còn lại.

Bạn tiếp tục thực hiện các bước như đã hướng dẫn ở trên để đóng góp ý kiến với dự thảo các Văn kiện còn lại để hoàn tất các bước đóng góp ý kiến của mình.

Việc tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID là một hình thức đổi mới, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Quá trình lấy ý kiến đóng góp của người dân về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua ứng dụng VNeID sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11.