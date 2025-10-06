Huawei Watch GT 6 Pro: Có gì để đối đầu Galaxy Watch8, Apple Watch S11?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại, màn hình lớn.

- Đa dạng tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập.

- Thời lượng sử dụng pin lâu.

+ Hạn chế:

- Thiếu các tính năng AI.

- Không hỗ trợ eSIM.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Huawei Watch GT 6 Pro phù hợp với người dùng nam cần một chiếc đồng hồ thông minh hiện đại, pin lâu và hỗ trợ đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe, luyện tập thể thao như chạy, đạp xe hay chơi golf.

Tuy nhiên, thiết kế to và hầm hố khiến máy kém phù hợp với cổ tay nhỏ, đồng thời thiếu tính năng AI và chưa hỗ trợ nghe gọi độc lập. Đây là những điểm Huawei cần cải thiện trong tương lai.

Thiết kế và màn hình

Huawei Watch GT 6 Pro kế thừa thiết kế mặt đồng hồ hình bát giác đặc trưng của dòng sản phẩm Watch GT. Phần viền bezel được vát nổi khối 3D, mang đến diện mạo góc cạnh và khỏe khoắn. So với phiên bản tiền nhiệm, thiết kế này không tạo ra quá nhiều đột phá, nhưng vẫn đủ bắt mắt để gây ấn tượng tốt với người đeo.

Bên cạnh đó, đồng hồ còn được trang bị thêm những chất liệu cao cấp, bao gồm mặt kính sapphire chống trầy, khung titan tiêu chuẩn hàng không vũ trụ, mặt lưng gốm cùng lớp phủ nano chống ăn mòn. Những trang bị này mang lại độ bền tối ưu trong quá trình sử dụng.

Kích thước 46mm kết hợp với phần khung rộng khiến cho tổng thể thiết kế của Huawei Watch GT 6 Pro tương đối lớn. Do đó, thiết bị sẽ chỉ phù hợp với đối tượng người dùng nam giới có cổ tay lớn.

Huawei Watch GT 6 Pro cung cấp 3 tùy chọn khác nhau về dây đeo, gồm dây titan (màu bạc), dây dệt tổng hợp (màu nâu) và dây cao su tổng hợp (màu đen). Trong đó, phiên bản sử dụng dây titan mang đến trải nghiệm đeo và nhìn gần giống nhất với những mẫu đồng hồ truyền thống.

Dây titan được thiết kế khá thông minh khi có cơ chế tháo rời các khớp nối giúp thay đổi độ rộng của dây đeo. Người dùng có thể nhanh chóng tùy chỉnh kích thước dây đeo phù hợp với cổ tay mà không cần tốn thời gian mang ra các cửa hàng đồng hồ.

Tuy vậy, đặc điểm của dây titan khá trơn trượt nên không phù hợp để chơi các môn thể thao vận động mạnh. Người dùng nên thay thế bằng dây đeo cao su khi tham gia các bộ môn này.

Điểm cộng là đồng hồ cho phép thay thế nhanh dây đeo chỉ bằng cách bấm một nút ở mặt sau. Người dùng có thể sử dụng các loại dây đeo khác nhau tùy theo từng nhu cầu và tình huống cụ thể.

Cạnh phải có một nút điều khiển dạng xoay và một nút bấm khác cho phép truy cập nhanh chức năng. Người dùng có thể tùy chỉnh nút bấm này theo thói quen sử dụng, chẳng hạn như mở nhanh chế độ tập luyện thể thao, ứng dụng đo nhịp tim, đo SpO2,… Trong khi đó, micro thoại và loa ngoài được bố trí ở phía dưới.

Mặt sau của đồng hồ là nơi đặt các cảm biến dùng để theo dõi sức khỏe. Khu vực này được thiết kế nhô lên cao hơn so với bề mặt, giúp cảm biến tiếp xúc với cổ tay tốt hơn, nhờ đó gia tăng độ chính xác của các kết quả đo.

Huawei Watch GT 6 Pro sở hữu màn hình AMOLED kích thước 1,47 inch, lớn hơn 5,5% so với thế hệ tiền nhiệm trong khi viền màn hình mỏng hơn 10%. Màn hình này cũng được nâng cấp với độ sáng tối đa đạt mức 3.000 nit (so với độ sáng tối đa 1.200 nit trên Watch GT 5 Pro), giúp nội dung hiển thị rõ ràng hơn ngay cả khi xem dưới trời nắng gắt.

Màn hình có tần số quét 60Hz, giúp cho các thao tác vuốt, chạm và chuyển đổi giữa các ứng dụng diễn ra mượt mà hơn. Đồng hồ cũng hỗ trợ chế độ Always on Display (màn hình luôn hiển thị). Tuy vậy, cần lưu ý rằng khi kích hoạt chế độ này, thiết bị sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và thời lượng sử dụng pin cũng sẽ giảm xuống.

Hỗ trợ luyện tập thể thao và theo dõi sức khỏe

Đồng hồ được trang bị hệ thống định vị Huawei Sunflower 2.0, sử dụng thuật toán cải tiến kết hợp cấu trúc ăng ten mới và 6 vệ tinh băng tần kép. Nâng cấp trên giúp thiết bị xác định vị trí người dùng chính xác hơn 20% thế hệ tiền nhiệm.

Thử nghiệm với chế độ đi bộ ngoài trời tại khu vực có nhiều chung cư và tòa nhà cao tầng, hệ thống định vị trên Huawei Watch GT 6 Pro hoạt động tương đối nhanh và ổn định, không xảy ra tình trạng mất sóng trong suốt quá trình di chuyển.

Khi kích hoạt chọn chế độ đi bộ ngoài trời, đồng hồ chỉ mất khoảng 2-3 giây để định vị vị trí và hiển thị thông tin GPS. Ngay cả khi di chuyển ở các vị trí khuất, thông tin bản đồ vẫn được vẽ lại một cách chính xác, không bị sai lệch.

Trong quá trình tập luyện, người dùng cũng nhận được hướng dẫn di chuyển bằng giọng nói theo thời gian thực, đảm bảo luôn đi đúng hướng. Ngoài ra, người dùng còn có thể chủ động tạo lập bản đồ lộ trình di chuyển, tải xuống hoặc nhập lộ trình trước để sử dụng ngoại tuyến.

Ở chế độ chạy việt dã, Huawei cũng bổ sung những tính năng mới để hỗ trợ người dùng trong suốt hành trình. Trong quá trình chạy, người dùng có thể quan sát thêm nhiều thông tin mới như biểu đồ độ cao, ước lượng khoảng cách đến điểm dừng chân, đo độ dốc và tốc độ theo thời gian thực.

Huawei Watch GT 6 Pro cũng là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên tích hợp chỉ số công suất ảo khi đạp xe. Tính năng này hoạt động theo thời gian thực dựa trên các thông tin như tốc độ, độ cao, cấp độ, trọng lượng cá nhân và kiểu xe đạp. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi, từ đó đánh giá và cải thiện hiệu quả khi đạp xe.

Ngoài ra, đồng hồ còn hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập thể thao khác nhau. Huawei Watch GT 6 Pro cũng là một trong số ít đồng hồ thông minh trên thị trường tích hợp chế độ chơi golf. Thiết bị cung cấp các hình ảnh và âm thanh mô tả để hướng dẫn người dùng trong quá trình tập luyện.

Huawei Watch GT 6 Pro hỗ trợ đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe khác nhau như đo nhịp tim, ECG, phát hiện độ cứng động mạch, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), phân tích chất lượng giấc ngủ, phát hiện mức độ căng thẳng và dự đoán chu kỳ kinh nguyệt.

Với công nghệ Huawei TruSense, đồng hồ được cải thiện độ chính xác nhịp tim khi đạp xe lên đến 98% và lên 95% khi chạy bộ địa hình.

Khả năng theo dõi sức khỏe cảm xúc của thiết bị cũng được cải thiện. Thời gian đo lường căng thẳng rút ngắn chỉ còn 10 phút, thay vì 30 phút như trước. Đồng hồ có thể nhận diện 12 trạng thái cảm xúc khác nhau, giúp người dùng hiểu rõ tâm trạng của bản thân và có những điều chỉnh phù hợp.

Các tính năng thông minh khác

Huawei Watch GT 6 Pro được cài đặt hệ điều hành HarmonyOS 6.0 với giao diện tối giản, dễ sử dụng. Thiết bị hỗ trợ đa dạng mặt đồng hồ, cho phép người dùng tải ảnh cá nhân và tự thiết kế để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Các biểu tượng và chữ được thiết kế với kích thước lớn, dễ thao tác. Đồng hồ cho phép kết nối với cả điện thoại chạy Android và iOS thông qua ứng dụng Huawei Health, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu và nhận thông báo tin nhắn, cuộc gọi.

Khả năng kết nối giữa đồng hồ và điện thoại cũng được duy trì ổn định, không gặp vấn đề chậm thông báo hay lỗi kết nối trong quá trình sử dụng. Thiết bị cũng không gặp phải các vấn đề liên quan đến lỗi phông chữ hoặc lỗi hiển thị biểu tượng cảm xúc như một số đối thủ.

Thiết bị cũng hỗ trợ đàm thoại trực tiếp trên đồng hồ khi được kết nối Bluetooth với điện thoại. Người dùng có thể trả lời cuộc gọi thoại và cả cuộc gọi từ các ứng dụng bên thứ ba như Messenger, Telegram hay Zalo. Khá đáng tiếc khi mẫu đồng hồ này không có tùy chọn eSIM nên người dùng không thể sử dụng thiết bị để nghe gọi một cách độc lập.

Thêm vào đó, Huawei Watch GT 6 Pro cũng hoàn toàn thiếu vắng các tính năng AI để hỗ trợ người dùng. Trong bối cảnh AI ngày càng được tích hợp lên nhiều thiết bị công nghệ, đây là một điểm hạn chế mà Huawei sẽ cần sớm khắc phục để cạnh tranh với các đối thủ.

Thời lượng sử dụng pin là một cải tiến lớn trên Huawei Watch GT 6 Pro. Thiết bị ứng dụng công nghệ pin high-silicon, cho mật độ năng lượng cao hơn và thời lượng sử dụng dài hơn đáng kể. Nhờ đó, thời lượng pin của đồng hồ kéo dài thêm một tuần so với thế hệ tiền nhiệm.

Ở chế độ sử dụng cơ bản, thiết bị hỗ trợ sử dụng được trong vòng 21 ngày. Với tần suất sử dụng thường xuyên, đồng hồ có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong vòng 12 ngày. Với chế độ chạy địa hình, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 40 giờ.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Pro còn được trang bị tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo, giúp người dùng thanh toán ngay trên cổ tay.

Tuy vậy, tính năng này đến nay chỉ hỗ trợ người dùng điện thoại Android và vẫn còn một số hạn chế khi so với giải pháp của Samsung Pay và Garmin Pay.

Tổng kết

Huawei Watch GT 6 Pro đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm 7,69 triệu đồng. Trong cùng tầm giá, mẫu đồng hồ này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung Galaxy Watch8, Apple Watch S11 và Garmin vivoactive 6.

Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng nam giới yêu thích phong cách thể thao, hiện đại, cần một chiếc đồng hồ thông minh có thời lượng pin dài và tích hợp đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe. GT 6 Pro cũng hỗ trợ nhiều chế độ luyện tập chuyên nghiệp như chạy việt dã, đạp xe hay chơi golf, phù hợp cho những ai thường xuyên vận động ngoài trời.

Tuy nhiên, thiết kế to bản và hơi hầm hố khiến thiết bị kém phù hợp với người dùng nữ hoặc những ai có cổ tay nhỏ. Bên cạnh đó, việc thiếu các tính năng AI, chưa hỗ trợ nghe gọi độc lập và chỉ có thể đàm thoại qua Bluetooth là những hạn chế cần được Huawei khắc phục trong các phiên bản sau.