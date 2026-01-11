Phạt tới 250 triệu đồng nếu mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021).

Nghị định 340/2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2, theo đó sẽ tăng mức phạt với các hành vi mua bán, cho thuê tài khoản thanh khoán, sử dụng giấy tờ tùy thân hết hạn….

Cụ thể, tại Điều 30, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100-150 triệu đồng. Trong khi đó, quy định hiện hành chỉ xử phạt từ 40-50 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150-200 triệu đồng. Hiện nay, mức phạt cho hành vi này chỉ dao động từ 50-100 triệu đồng.

Tăng loạt mức phạt trong giao dịch ngân hàng từ 9/2, cao nhất đến 250 triệu đồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đặc biệt, mức phạt đối với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh cũng được nâng lên từ 100-150 triệu đồng thành 200-250 triệu đồng.

Như vậy, kể từ ngày 9/2, các hành vi liên quan đến mở, sử dụng và giao dịch tài khoản thanh toán trái quy định sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc hơn. Lưu ý, các mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân; trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền gấp đôi so với cá nhân.

Ngoài hình thức xử phạt chính, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.