Nhóm học sinh dùng AI giúp người già thực hiện ước mơ đi khắp thế giới

Vừa qua, một dự án đáng chú ý tại Giải thưởng Tình nguyện Hồng Kông (Hong Kong Volunteer Awards) thuộc về nhóm học sinh Trường Trung học Phật giáo Sum Heung Lam (Buddhist Sum Heung Lam Memorial College) ở Tuen Mun.

Nhóm đã sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo ra 12 bộ ảnh giúp những người cao tuổi, trong đó có những người bị suy giảm nhận thức, được "chụp ảnh" tại những địa điểm du lịch mà họ mong muốn nhưng không thể trực tiếp đến thăm.

Nhóm học sinh và giáo viên nhận giải thưởng cho đóng góp của mình (Ảnh: Jelly Tse).

Chow Wah, giáo viên hướng dẫn dự án, cho biết: “Có một cặp đôi người cao tuổi muốn du lịch Brazil nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép. Chúng tôi đã sử dụng AI để giúp họ hiện thực hóa mong ước này”.

Chow Wah chia sẻ món quà này không chỉ có ý nghĩa với cặp đôi mà còn mang lại sự xúc động lớn cho cả nhóm tình nguyện viên.

Chen Yui-nam (18 tuổi), học sinh phụ trách chụp ảnh, nhận ra rằng người già không chỉ cần được quan tâm về sức khỏe thể chất mà còn cần được chăm sóc về tinh thần.

Giải thưởng được đồng tổ chức bởi Cục Nội vụ và Thanh niên (Home and Youth Affairs Bureau) cùng Cơ quan Dịch vụ Tình nguyện (Agency for Volunteer Service - AVS).

Tại buổi lễ trao giải, Chủ tịch AVS - Melissa Kaye - cũng gửi lời cảm ơn tới các tình nguyện viên hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn gần đây tại Wang Fuk Court, quận Tai Po.

Chủ tịch AVS nhấn mạnh rằng những nỗ lực đó đã thể hiện khía cạnh quý giá nhất của tinh thần tình nguyện.

Các tình nguyện viên trẻ khác cũng sử dụng những công cụ và tài năng đa dạng để phục vụ cộng đồng.

Trong đó, Cheryl Lau Tsz-wing, nữ sinh 17 tuổi của Trường Heep Yunn, đã dẫn dắt một ban nhạc biểu diễn tại các bệnh viện công cho bệnh nhân tâm thần. Qua đó, nữ sinh đã giành Giải thưởng Tình nguyện viên Ngôi sao Trẻ Triển vọng cho những đóng góp của mình.

“Bệnh nhân không lựa chọn việc mắc bệnh. Họ cảm thấy cô đơn và buồn bã. Lời ca và giai điệu có thể khiến họ vui hơn, cảm thấy ấm áp và tạm quên đi nỗi đau của bệnh tật.

Nhìn thấy họ rời đi với nụ cười khiến chúng tôi rất hạnh phúc”, Lau - người đã tham gia tình nguyện hơn hai năm - chia sẻ.

Vân Khánh