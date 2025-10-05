Đánh giá iPhone 17 Pro Max: Hiệu năng, pin và camera có xứng với mức giá?

Trong nhiều năm, công thức nâng cấp iPhone Pro Max của Apple dường như đã trở nên quen thuộc: Một con chip nhanh hơn, một vài cải tiến camera, tinh chỉnh nhẹ về màn hình và thời lượng pin.

Nhưng với iPhone 17 Pro Max, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã có sự thay đổi lớn về thiết kế, hiệu năng và nhiếp ảnh trên di động.

Chiếc điện thoại cao cấp này đã giải quyết triệt để những điểm yếu cố hữu của các phiên bản tiền nhiệm như việc quay trở lại với chất liệu nhôm để giải quyết bài toán tản nhiệt, hệ thống camera selfie được "tái sinh" hoàn toàn, cho đến thời lượng pin được nâng cấp lớn.

Liệu những thay đổi này có thực sự tạo ra một trải nghiệm đột phá và iPhone 17 Pro Max có phải là chiếc điện thoại dành cho tất cả mọi người?

- Ưu điểm:

+ Thời lượng pin lớn

+ Hiệu năng cao và ổn định

+ Hệ thống camera sắc nét

+ Màn hình hiển thị tốt

- Hạn chế:

+ Giá thành cao

+ Chất liệu nhôm kém bền hơn titan

+ Cụm camera lồi và lớn

+ Tốc độ sạc vẫn chậm hơn một số đối thủ Android.

Lời khuyên của biên tập viên: Nếu bạn đang dùng iPhone 15 Pro Max hoặc 16 Pro Max, hãy nâng cấp sản phẩm này chỉ khi bạn thực sự khó chịu với vấn đề quá nhiệt và cần thời lượng pin tốt hơn.

Nếu bạn đang dùng iPhone 14 Pro Max hoặc cũ hơn, bạn hoàn toàn có thể hài lòng với số tiền bỏ qua để lên đời; từ thiết kế, hiệu năng, pin cho đến camera, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt lớn.

Thiết kế

Việc Apple quay lại vật liệu nhôm (loại bỏ titan) và kính trên iPhone 17 Pro Max chính đã khiến không ít người hâm mộ sản phẩm Apple tỏ ra thất vọng; nhưng thực chất, đây là một nước đi chiến lược có tính toán của công ty.

Điểm yếu lớn nhất của iPhone 15 và 16 Pro Max chính là vấn đề quá nhiệt, khi thực hiện nhiều tác vụ nặng như quay video 4K trong thời gian dài, chơi game đồ họa cao hay thậm chí là sạc dưới trời nắng, máy thường xuyên trở nên nóng ran, dẫn đến giảm hiệu năng và sụt pin nhanh chóng.

Vật liệu nhôm với khả năng dẫn và phân tán nhiệt tốt hơn titan từ 5 đến 10 lần, chính là câu trả lời của Apple. Sự thay đổi này, kết hợp với một hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, đã tạo ra một sự khác biệt rõ rệt.

Trải nghiệm phóng viên khi sử dụng hàng ngày cho thấy, hiện tượng quá nhiệt gần như đã biến mất, mang lại một trải nghiệm ổn định và đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Việc chuyển sang nhôm cũng cho phép Apple táo bạo hơn với màu sắc. Thay vì các tông màu trầm, iPhone 17 Pro Max ra mắt với ba tùy chọn: Bạc (Silver), xanh đậm (Deep Blue) và đặc biệt là cam vũ trụ (Cosmic Orange) được nhiều người dùng Việt săn đón.

Trong khi đó, cụm camera sau không còn là một "hòn đảo" vuông vức mà trải dài thành một dải ngang chiếm gần trọn chiều rộng của mặt lưng, được Apple gọi là "camera shelf".

Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn giúp máy cân bằng hơn khi đặt trên mặt phẳng.

Tuy nhiên, phần lồi camera này cũng lớn hơn đáng kể, dày tới 0.53inch (13.5mm), khiến nó trở thành một trong những cụm camera "gồ ghề" nhất trên thị trường.

Không ít người dùng Việt chia sẻ trên các diễn đàn công nghệ tỏ ra không ưng thiết kế này trên iPhone 17 Pro Max.

Nhà sản xuất bo tròn các cạnh máy mềm mại hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn hơn so với các cạnh phẳng của thế hệ trước. Dù có kích thước lớn và nặng hơn, cảm giác trên tay vẫn rất dễ chịu.

Tất nhiên, nhôm không bền và chống trầy xước tốt bằng titan; không ít vụ việc được người dùng chia sẻ rằng, các phiên bản màu cam và xanh dễ bị móp, trầy xước hơn.

Do đó việc sử dụng ốp lưng gần như là một điều gần như bắt buộc để bảo vệ khoản đầu tư đắt giá mà người dùng bỏ ra.

Bù lại, mặt trước và sau của máy được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2, được Apple quảng cáo là có khả năng chống trầy xước gấp 3 lần thế hệ đầu. Máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 - ngang các đối thủ trên thị trường.

Màn hình

Apple tiếp tục duy trì vị thế lớn về chất lượng hiển thị. iPhone 17 Pro Max sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 6.9 inch, lớn nhất trong dòng sản phẩm. Dù độ phân giải (2868 x 1320 pixels) và mật độ điểm ảnh (460ppi) không thay đổi, nâng cấp đáng giá nhất nằm ở độ sáng.

Độ sáng tối đa của màn hình đã được đẩy từ 2.000nits lên tới 3.000nits, vượt qua cả đối thủ sừng sỏ là Samsung Galaxy S25 Ultra (2.600 nits).

Apple đã tích hợp AI vào nhiều ứng dụng giúp người dùng có nhiều trải nghiệm tiện ích hơn (Ảnh: Thu Uyên)

Trải nghiệm của phóng viên khi sử dụng ngoài trời cho thấy độ hiển thị tốt, ngay cả dưới nắng gắt. Thêm vào đó, một lớp phủ chống chói mới giúp giảm thiểu phản xạ, giúp nội dung luôn rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.

Công nghệ ProMotion cho phép tần số quét biến thiên từ 1Hz đến 120Hz, đảm bảo sự mượt mà khi cuộn lướt và tiết kiệm pin khi hiển thị nội dung tĩnh.

Cùng với đó, Dynamic Island, Face ID và các tính năng như True Tone vẫn là những phần không thể thiếu, mang lại một trải nghiệm hiển thị toàn diện, sống động và thông minh.

Hiệu năng

Trái tim của iPhone 17 Pro Max nằm ở con chip A19 Pro hoàn toàn mới, được xây dựng trên tiến trình tiên tiến bao gồm CPU 6 lõi (2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm điện) và GPU 6 lõi.

Điểm nhấn đặc biệt là mỗi lõi GPU giờ đây đều có một "bộ tăng tốc thần kinh" riêng, giúp tăng tốc các tác vụ AI và nhiếp ảnh điện toán lên đến 30% khi người dùng sử dụng. Kết hợp với RAM 12GB, iPhone 17 Pro Max có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ, từ chỉnh sửa video 4K ProRes, chơi game đồ họa cao mô hình ngôn ngữ AI lớn ngay trên thiết bị.

Tuy nhiên, sức mạnh của con chip sẽ không thể phát huy tối đa nếu không có hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu tiên được trang bị trên iPhone. Nó giúp con chip A19 Pro duy trì hiệu suất tốt trong thời gian dài hơn mà không bị giảm xung do quá nhiệt.

Đây là một bước tiến quan trọng, biến iPhone 17 Pro Max từ một chiếc điện thoại mạnh mẽ nhưng "dễ nóng" thành một cỗ máy hiệu suất cao và ổn định.

Trong sử dụng thực tế, sự khác biệt là rất lớn, các ứng dụng AI như xóa vật thể khỏi ảnh diễn ra trong nháy mắt. Trải nghiệm game trên các tựa game nặng như War Thunder Mobile hay đua xe hoàn toàn mượt mà, hiệu ứng ánh sáng sống động và quan trọng nhất là máy không còn nóng ran sau một thời gian ngắn.

Apple cũng đã trang bị cho máy viên pin lớn nhất từ trước đến nay (5.088mAh cho phiên bản Mỹ), kết hợp với con chip khoẻ và hệ thống tản nhiệt tố mang lại hiệu quả tối ưu về năng lượng.

Theo nhà sản xuất, máy có thể phát video liên tục lên đến 39 giờ, so với 33 giờ của iPhone 16 Pro Max.

Trong bài kiểm tra thực tế với việc phát video HD trực tuyến qua Wi-Fi ở độ sáng tối đa, iPhone 17 Pro Max trụ được tới 32 giờ 11 phút. Con số này dài hơn 10 giờ so với thế hệ tiền nhiệm và vượt xa so với các đối thủ Android như Galaxy S25 Ultra (14 giờ 15 phút).

Với nhu cầu sử dụng hỗn hợp trong thực tế, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi thời lượng sử dụng từ 1.5 đến 2 ngày mà không cần sạc. Điều này đưa iPhone 17 Pro Max ngang hàng với các flagship của Samsung về độ "trâu" của pin, một lĩnh vực mà Apple đã bị tụt lại phía sau trong nhiều năm.

Về công nghệ sạc, sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh có dây 40W, cho phép sạc 50% pin chỉ trong 20 phút; trong khi sạc không dây MagSafe cũng được nâng cấp lên 25W và giờ đây tương thích với cả các bộ sạc chuẩn Qi2.2 của bên thứ ba ở công suất tối đa.

Dù vẫn chậm hơn một số đối thủ Trung Quốc, nhưng với thời lượng pin vượt trội, tốc độ sạc này hoàn toàn chấp nhận được.

Camera

Hệ thống camera luôn là niềm tự hào của dòng Pro Max và năm nay Apple đã mang đến những nâng cấp thực sự ý nghĩa, đặc biệt là ở camera tele và camera selfie.

Camera chính và góc siêu rộng của máy vẫn có độ phân giải 48MP cho chất lượng ảnh chụp sắc nét, màu sắc trung thực và dải tương phản động rộng nhờ công nghệ Smart HDR 5.

Apple đã thay đổi lớn với ống kính tele, thay vì ống kính 5x của thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max được trang bị cảm biến tetraprism 48MP hoàn toàn mới; điều này cho phép người dùng chụp ảnh zoom quang 4x và zoom "chất lượng quang học" 8x bằng cách crop từ vùng trung tâm 12MP của cảm biến.

Chất lượng ảnh chụp từ ống kính này, đặc biệt ở mức 4x và 8x trong điều kiện đủ sáng cho thấy ảnh sắc nét, ít nhiễu hơn và giữ được chi tiết tốt hơn đáng kể so với zoom kỹ thuật số.

Điều này biến camera tele từ một tính năng "có cho vui" như trên các thế hệ trước thành một công cụ nhiếp ảnh, đặc biệt cho ảnh chân dung và chụp các chủ thể ở xa.

Zoom kỹ thuật số tối đa 40x vẫn tồn tại nhưng chất lượng không cao và chỉ mang tính trình diễn. Trong khi các đối thủ lớn như Samsung và một số thương hiệu Trung Quốc đã tích hợp AI xử lý hình ảnh cho chất lượng tốt hơn rất nhiều.

Tính năng mới thú vị nhất chắc chắn là camera selfie 18MP được thiết kế lại hoàn toàn. Apple đã thay thế cảm biến hình chữ nhật truyền thống bằng cảm biến hình vuông (tỷ lệ 1:1).

Sự thay đổi này mang lại sự linh hoạt chưa từng có. Người dùng có thể cầm điện thoại theo chiều dọc nhưng vẫn dễ dàng chuyển đổi giữa ảnh selfie dọc và ngang chỉ bằng một cú chạm.

Hơn nữa, với AI, camera có thể tự động nhận diện khi có thêm người trong khung hình và thu nhỏ lại để không bỏ sót ai. Chất lượng hình ảnh cũng được cải thiện rõ rệt, sắc nét và chi tiết hơn. Đây là một nâng cấp lớn cho người dùng iPhone thích chụp ảnh tự sướng.

iPhone 17 Pro Max gây ấn tượng với khả năng quay video, máy hỗ trợ quay 4K Dolby Vision ở nhiều tốc độ khung hình lên tới 120fps, quay ProRes RAW 4K120fps, hỗ trợ các hệ màu chuyên nghiệp như ACES và Apple Log 2.

Các công cụ như chế độ điện ảnh, chế độ hành động và zoom âm thanh giúp mọi thước phim trở nên chuyên nghiệp và ổn định cao.

Phần mềm

iPhone 17 Pro Max được cài đặt sẵn iOS 26, là một cuộc đại tu về giao diện lớn nhất kể từ iOS 7. Ngôn ngữ thiết kế mới "Liquid Glass" tạo cảm giác trong suốt, hiện đại và bóng bẩy cho các biểu tượng ứng dụng và widget.

Tuy nhiên, không ít người dùng iPhone bày tỏ sự rằng, giao diện mới khiến người dùng rất nhanh mỏi/nhức mắt. Màn hình khóa cũng thông minh hơn, có thể tự động sắp xếp lại các widget xung quanh hình nền của bạn.

Mặt khác, Apple tích hợp một số tính năng thông minh như Live Translation (dịch trực tiếp cuộc trò chuyện), Visual Intelligence (tìm kiếm bằng hình ảnh) và công cụ xóa vật thể trong ứng dụng Photos.

Một điểm đáng chú ý là sự tích hợp sâu của ChatGPT và khả năng tương tác bằng giọng nói với hầu hết ứng dụng, cho thấy Apple đang mở cửa cho các đối tác AI bên thứ ba trong khi phát triển hệ sinh thái của riêng mình.

Kết luận

iPhone 17 Pro Max cho thấy nỗ lực thay đổi rõ rệt của Apple sau nhiều năm bị phàn nàn về tản nhiệt và pin. Việc quay lại chất liệu nhôm, trang bị buồng hơi tản nhiệt và pin dung lượng lớn giúp thiết bị hoạt động ổn định, mát hơn và bền bỉ hơn trong sử dụng thực tế. Đây là bước tiến đáng ghi nhận, thể hiện Apple đã lắng nghe người dùng.

Tuy nhiên, sự đổi mới này cũng đi kèm đánh đổi. Khung nhôm kém sang trọng và dễ trầy xước hơn titan, cụm camera lớn gây vướng, tốc độ sạc vẫn thua các đối thủ Android. iOS 26 mang nhiều thay đổi về giao diện và AI nhưng chưa tạo khác biệt rõ rệt.

Tổng thể, iPhone 17 Pro Max mạnh, bền và tinh chỉnh tốt hơn, song chưa thật xứng đáng với mức giá gần 40 triệu đồng mà người dùng kỳ vọng.