Thống kê tuần giao dịch từ 12/1 đến 16/1, thị trường chứng khoán có 16 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu.

Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (mã chứng khoán: SGS) thống nhất chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 92,5%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 9.250 đồng. Với 14,42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty này sẽ chi ra 133 tỷ đồng để trả cổ tức.

Hiện, Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) là cổ đông lớn nhất sở hữu 51% vốn tại Vận tải biển Sài Gòn, dự kiến nhận về 68 tỷ đồng. Cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu đang nắm 37,42% vốn cũng “bỏ túi” gần 50 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP) cũng chốt ngày 16/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024. Tỷ lệ chia là 25%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Sữa Quốc tế Lof có hơn 61,8 triệu cổ phiếu, như vậy số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 155 tỷ đồng.

Trong đợt chia cổ tức này, các cổ đông lớn gồm Công ty cổ phần Bluepoint nắm 54,29% vốn sẽ nhận về 84 tỷ đồng, Chứng khoán Vietcap sở hữu 15% nhận về 23 tỷ đồng và Daytona Investments Pte. Ltd đang nắm giữ 12,56% vốn sẽ nhận 19 tỷ đồng.

Loạt “ông lớn” Sabeco, Công viên nước Đầm Sen… sắp chia tiền cho cổ đông (Ảnh: DT).

Góp mặt danh sách “chia tiền” tuần này còn có Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán: DSN). Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng là 14/1. Tỷ lệ thực hiện là 24% (1 cổ phiếu nhận 2.400 đồng).

Công viên nước Đầm Sen hiện có hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 28,8 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) thông báo 13/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

Sabeco hiện có hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần bỏ ra hơn 2.560 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, công ty mẹ là Công ty TNHH Vietnam Beverage sở hữu gần 54% vốn dự kiến nhận 1.380 tỷ đồng và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhận hơn 920 tỷ đồng nhờ nắm 36% vốn.

Một “ông lớn” khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã chứng khoán: NSC) sắp tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/1. Vinaseed hiện có hơn 17,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 35 tỷ đồng trả cổ tức.