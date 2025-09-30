Đánh giá AirPods Pro 3: Thông minh hơn, âm thanh chưa hoàn hảo

Sau thế hệ thứ hai đầy thành công vào năm 2022, phiên bản thứ ba ra mắt với mức giá khoảng 6,8 triệu đồng mang theo nhiều hứa hẹn: Thời lượng pin tốt hơn, âm thanh không gian được cải thiện và đặc biệt là sự xuất hiện của cảm biến nhịp tim.

Nhưng liệu những nâng cấp này có đủ sức thuyết phục người dùng bỏ qua chiếc AirPods Pro 2 vẫn còn đang rất tốt? Và quan trọng hơn, Apple đã chịu lắng nghe và khắc phục những thiếu sót mà giới audiophile (những người yêu thích âm thanh) luôn phàn nàn?

Phóng viên trang công nghệ 01Net của Pháp đã có những đánh giá chi tiết về sản phẩm này.

+ Ưu điểm:

- Chất âm ấm áp, chi tiết và cân bằng.

- Chống ồn chủ động và chế độ xuyên âm tốt

- Thời lượng pin tai nghe được cải thiện đáng kể.

- Thiết kế thoải mái, bám tai tốt.

+ Nhược điểm:

- Vẫn chưa có bộ cân bằng âm nhạc.

- Chất âm đôi khi thiếu sức mạnh

- Thời lượng pin của hộp sạc bị giảm.

- Chưa hỗ trợ dịch tiếng Việt

Thiết kế tinh chỉnh

Thoạt nhìn, AirPods Pro 3 không khác nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, sự khác biệt trở nên rõ ràng; hộp sạc lớn hơn một chút nhưng lại nhẹ hơn đáng kể (43,99g so với 50,80g thế hệ trước), một cải tiến đáng giá.

Lớp vỏ nhựa vẫn cho cảm giác cao cấp, hoàn thiện tỉ mỉ đúng như phong cách của Apple. Phần tai nghe cũng được tinh chỉnh, thân tai dày hơn một chút, trong khi ống tai được thiết kế dài để đi sâu hơn vào lỗ tai người dùng.

Điều này ban đầu có thể gây lạ lẫm, nhưng thực tế lại giúp tai nghe bám chắc và cải thiện khả năng cách âm thụ động mà không hề gây khó chịu, ngay cả khi sử dụng trong nhiều giờ liền.

Apple bổ sung thêm một cỡ nút tai XXS, nâng tổng số lên năm kích cỡ khác nhau để đảm bảo gần như ai cũng có thể tìm được sự vừa vặn hoàn hảo khi sử dụng.

Trong khi đó, hệ thống điều khiển cảm ứng lực trên thân tai vẫn trực quan và hiệu quả, tránh được những cú chạm vô tình. Mọi thao tác từ điều khiển nhạc, cuộc gọi đến tăng giảm âm lượng đều mượt mà và chính xác.

Tính năng vẫn còn những “khoảng trống”

Lần đầu tiên, Apple tích hợp cảm biến nhịp tim vào tai nghe; cảm biến này hoạt động chính xác khi theo dõi trong ứng dụng Fitness, nhưng công dụng của nó có lẽ chỉ giới hạn với những người chơi thể thao mà không đeo đồng hồ thông minh.

Bên cạnh đó, các tính năng thông minh đặc trưng của Apple vẫn hiện diện đầy đủ: Âm thanh không gian theo dõi chuyển động đầu, chế độ xuyên âm thích ứng, phát hiện cuộc trò chuyện, tự động tạm dừng khi tháo tai nghe và thậm chí là tự động dừng nhạc khi bạn ngủ quên.

Một bổ sung thú vị là khả năng dùng AirPods làm nút bấm chụp ảnh từ xa cho iPhone - một công cụ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những tiếc nuối. Tai nghe vẫn chưa có kết nối đa điểm thực thụ (và tính năng dịch thuật thời gian thực vẫn chưa khả dụng ở Việt Nam- PV).

Đáng chú ý nhất, Apple vẫn "bỏ quên" bộ cân bằng (Equalizer) âm nhạc hoàn chỉnh, một thiếu sót khó hiểu đối với một sản phẩm cao cấp, trong khi các sản phẩm giá rẻ hơn nhiều đến từ các thương hiệu khác như LG, Samsung đã được trang bị tính năng này.

Bù lại, công ty đã tạo ra một bước tiến lớn với khả năng chống ồn chủ động trên AirPods Pro 3 đã được cải thiện rõ rệt, dễ dàng loại bỏ tiếng ồn từ môi trường xung quanh, mang lại một không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Ở chế độ xuyên âm, âm thanh môi trường được tái tạo một cách trung thực và tự nhiên, cho cảm giác như bạn không hề đeo tai nghe.

Người dùng có thể nghe rõ tiếng còi xe, giọng nói xung quanh với đúng vị trí và không gian của chúng, một yếu tố an toàn không thể thiếu khi di chuyển trong thành phố.

Về chất lượng đàm thoại, đây vẫn là một trong những chiếc tai nghe tốt trên thị trường, lọc ồn hiệu quả để giọng nói của bạn luôn rõ ràng với người tương tác.

Chất âm

Với con chip H2, AirPods Pro 3 mang đến một chất âm đặc trưng của Apple: Cân bằng, tinh tế và đầy chi tiết. Âm thanh mượt mà, ấm áp, đặc biệt là ở dải giọng hát.

Điểm đắt giá nhất nằm ở khả năng tái tạo không gian, trải nghiệm Dolby Atmos trên thế hệ này thực sự ấn tượng.

Âm thanh có chiều sâu đáng kinh ngạc, các nhạc cụ được tách bạch rõ ràng, không chồng chéo lên nhau. Nghe một bản nhạc giao hưởng hay nhạc điện tử phức tạp mang lại một trải nghiệm hưng phấn.

Tuy nhiên, sự hoàn hảo vẫn chưa trọn vẹn. Âm trầm tuy được kiểm soát tốt nhưng đôi khi thiếu đi sự mạnh mẽ và uy lực cần thiết, đặc biệt khi người dùng nghe các bản nhạc rock hay funk sôi động. So với những đối thủ như Sony WF-1000XM5, âm thanh của AirPods Pro 3 có phần lành hơn.

Bên cạnh đó, sản phẩm không hỗ trợ các định dạng file codec lossless (nén âm thanh không mất dữ liệu), dù Apple Music có cả một kho nhạc chất lượng cao, điều này khiến người dùng AirPods Pro 3 vẫn không thể tận hưởng trọn vẹn những bản nhạc thực sự hoàn hảo.

Đây là một sự mâu thuẫn khó hiểu, hạn chế tiềm năng của một sản phẩm vốn đã rất tốt. Hy vọng Apple sẽ sớm cải thiện điều này cho các thế hệ tiếp theo.

Thời lượng pin cải thiện

Apple đã có một cải tiến ngoạn mục về thời lượng pin trên tai nghe, đạt 8 giờ 12 phút sử dụng liên tục với chế độ ANC (chống ồn chủ động), một bước nhảy vọt so với 6 giờ của thế hệ trước.

Nhưng thật đáng tiếc, hộp sạc lại đi ngược xu hướng. Tổng thời lượng pin đã giảm từ 30 giờ xuống còn 24 giờ.

Điều này có nghĩa là với hộp sạc đầy năng lượng, bạn chỉ có thể sạc đầy tai nghe thêm hai lần, thay vì ba lần như trước đây. Như thường lệ, Apple vẫn không tặng kèm cáp sạc USB-C trong hộp.

Kết luận

AirPods Pro 3 chắc chắn là tai nghe không dây tốt mà Apple từng tạo ra. Chúng là sự kết hợp tốt giữa sự thoải mái, khả năng chống ồn tốt, âm thanh không gian ấn tượng và thời lượng pin được cải thiện.

Nhưng đối với những người sành âm thanh thực thụ, những người khao khát chất âm mạnh mẽ và khả năng tùy chỉnh sâu, các lựa chọn từ những thương hiệu khác có lẽ vẫn hấp dẫn hơn.