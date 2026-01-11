Núp bóng doanh nghiệp để cho vay lãi đến 421%/năm

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996), Lê Phước Sơn (SN 1993), đều trú tại tỉnh Quảng Trị; Đăng Duy Tuấn (SN 1997), Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999), trú tại Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi.

Nhóm này núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68, có địa chỉ tại đường Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng.

Vào lúc 9h ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Xuân kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn và tổ chức cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất "cắt cổ", từ 256%/năm đến 421%/năm. Qua hoạt động này, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội và qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển các khoản tiền vay, tiền lãi.