Đánh giá Dreame Matrix10 Ultra: Robot tự động thay giẻ lau có cần thiết?

+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh, hỗ trợ công nghệ lau nhà tiên tiến.

- Hệ thống tự động thay giẻ độc đáo.

- AI nhận diện và tránh né đồ vật hiệu quả.

+ Hạn chế:

- Giá thành không dễ tiếp cận với người dùng phổ thông.

- Kích thước trạm sạc lớn.

- Thời gian lau dọn lâu.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Dreame Matrix10 Ultra sẽ phù hợp với những căn nhà có nhiều loại mặt sàn khác nhau (gạch, gỗ, đá). Robot có thể tự động lau dọn và chăm sóc từng bề mặt hiệu quả, giảm bớt thao tác thủ công. Tuy nhiên, việc thay giẻ lau mất nhiều thời gian và công sức bảo trì, trong khi thiết kế cơ khí phức tạp của trạm sạc dễ phát sinh rắc rối nếu gặp sự cố.

Trong trường hợp căn phòng mà bạn sử dụng chỉ có một loại mặt sàn, việc lựa chọn những mẫu robot cao cấp sử dụng cơ chế giẻ lau dạng con lăn sẽ mang lại hiệu quả làm sạch nhanh chóng cùng chi phí tối ưu hơn.

Thiết kế

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, cuộc đua phần cứng giữa các nhà sản xuất robot hút bụi đang dần đi đến hồi kết. Những thiết bị cao cấp mang lại trải nghiệm sử dụng gần như tương đương nhau khi có công suất hút bụi lớn, tích hợp AI tránh né vật thể thông minh cùng khả năng tự động vệ sinh sau khi dọn dẹp.

Khi trải nghiệm chung đã đạt đến giới hạn, mỗi nhà sản xuất lại thử nghiệm với những giải pháp mới để tối ưu hóa cho từng trường hợp sử dụng chuyên sâu. Đơn cử, một số công nghệ đang được thử nghiệm và ứng dụng vào robot hút bụi lau sàn như khả năng leo cầu thang hay robot tích hợp cánh tay thông minh để nhặt đồ.

Dreame Matrix10 Ultra cũng là một giải pháp mới khi lần đầu robot được tích hợp hệ thống tự động thay giẻ lau. Theo đó, thiết bị tích hợp sẵn 3 bộ giẻ lau chuyên dụng bên trong trạm sạc. Trong quá trình làm sạch, hệ thống có thể tự động chuyển đổi giữa các loại giẻ lau khác nhau dựa theo từng khu vực dọn dẹp.

Trong đó, giẻ lau màu xanh dương là loại giẻ lau đa dụng, được trang bị vật liệu chuyển pha (Phase Change Material). Loại vật liệu này có khả năng hấp thụ và giải phóng nhiệt ổn định, giúp giẻ lau luôn đạt mức nhiệt trên 40 độ C sau khi được giặt bằng nước nóng.

Giẻ lau màu cam là giẻ lau nylon chà sàn chuyên dụng. Loại giẻ này được thiết kế đặc biệt để xử lý các vết dầu mỡ và bụi bẩn cứng đầu ở những khu vực như nhà bếp.

Giẻ lau màu xám là giẻ lau thấm hút bọt biển. Loại giẻ này được thiết kế chuyên biệt cho những nơi có độ ẩm cao, với một lớp bọt biển dày 3mm tích hợp bên trong, giúp thấm hút nước nhanh chóng, giữ cho sàn phòng tắm luôn khô ráo và an toàn.

Cả 3 bộ giẻ lau này sẽ được đặt ở ngay mặt trong của trạm sạc. Khi cần sử dụng, cơ chế tay đòn sẽ di chuyển giẻ lau xuống phía dưới để lắp vào robot. Thiết kế phức tạp này cũng khiến cho kích thước trạm sạc trở nên lớn hơn và chiếm nhiều diện tích sử dụng trong không gian gia đình.

Trạm sạc của Dreame Matrix10 Ultra hiện là một trong những phần trạm sạc có kích thước lớn và trọng lượng nặng nhất trên thị trường. Điều đó khiến việc di chuyển trạm sạc trở nên khó khăn hơn mỗi khi cần vệ sinh khu vực xung quanh. Tuy vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn bởi thực chất người dùng sẽ rất ít khi cần làm việc này.

Khu vực phía trên của trạm sạc bố trí bình nước sạch có dung tích 5,5 lít và bình nước bẩn dung tích 4 lít. Hai bình nước sạch và bình nước bẩn được thiết kế với hai màu sắc khác nhau để người dùng dễ dàng nhận diện.

Ở phía dưới là nơi chứa túi đựng rác và ngăn đựng dung dịch vệ sinh. Máy hỗ trợ ngăn chứa 3 dung dịch, cho phép người dùng sử dụng cùng lúc 3 loại chất tẩy rửa chuyên dụng gồm dung dịch khử mùi thú cưng, dung dịch chăm sóc sàn gỗ và dung dịch lau sàn thông thường.

Thiết kế này đáp ứng đa dạng nhu cầu làm sạch, phù hợp với những gia đình nuôi thú cưng hoặc các căn hộ sử dụng nhiều loại vật liệu mặt sàn.

Khả năng nhận diện và tránh né vật thể

Dreame Matrix10 Ultra được trang bị hệ thống điều hướng với cụm radar DToF kết hợp 2 camera AI. Phía trước còn tích hợp đèn LED chiếu sáng để robot có thể nhận diện đồ vật tốt hơn khi di chuyển trong khu vực tối.

Trong môi trường bình thường, cảm biến DToF nâng lên quét 360 độ xung quanh liên tục, giúp điều hướng nhanh và tối ưu. Khi nhận diện không gian thấp, radar sẽ tự động hạ xuống, giúp robot di chuyển và làm sạch ở những nơi thấp, chật hẹp như gầm sofa, tủ, gầm giường,...

Hệ thống radar còn được sử dụng để thiết lập bản đồ ảo. Thử nghiệm với căn chung cư có diện tích 60m2, robot mất khoảng 5 phút để có thể quét và tạo lập bản đồ ảo cho các phòng. Trong khi đó, hệ thống camera AI có khả năng nhận dạng hình ảnh, đồng thời thu thập thông tin của các vật thể lân cận.

Đây cũng là lúc mà robot nhận diện thông tin và đưa ra gợi ý sử dụng từng loại giẻ lau cho mỗi phòng. Ngoài ra, người dùng có thể kết nối robot với ứng dụng Dreamehome trên điện thoại để điều chỉnh các chế độ dọn dẹp hay thiết lập loại giẻ lau cho mỗi khu vực dọn dẹp phù hợp với nhu cầu.

Camera AI có khả năng nhận diện và tránh hơn 240 loại vật cản khác nhau, bao gồm cả các vật dụng nhỏ như dây điện, cáp sạc hay khăn giấy. Đồng thời, robot cũng tích hợp đèn LED chiếu sáng để có thể hoạt động tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hệ thống nhận diện vật cản hoạt động khá ổn định và chính xác khi có thể phát hiện cả các vật thể nhỏ trên sàn như dây cáp, sách và bút. Trong suốt quá trình sử dụng, người dùng sẽ không cần phải lo nghĩ về việc “giải cứu” robot khi thiết bị hoạt động.

Tương tự các mẫu robot cao cấp trên thị trường, Dreame Matrix10 Ultra cũng có thể vượt qua bậc thềm. Nhưng thiết bị được cải tiến hơn với khả năng leo bậc thềm đơn cao 4,2cm và bậc thềm đôi 8cm. Tính năng này đặc biệt hữu dụng với những căn nhà có nhiều phòng được ngăn cách bởi các bậc thềm hoặc gờ chắn.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

Về khả năng hút bụi, robot sở hữu hệ thống chổi chống rối kép HyperStream, bao gồm một chổi cao su TPU và một chổi lông cao su có thể sử dụng trên nhiều loại bề mặt khác nhau như thảm, sàn gỗ hay sàn gạch.

Hai chổi của robot xoay ngược chiều cùng với luồng khí hút mạnh sẽ giải quyết gần như hoàn toàn vấn đề liên quan đến tóc và lông thú cưng. Dreame cho biết robot có thể xử lý sợi tóc dài tới 50cm.

Trải nghiệm sử dụng thực tế trong hơn một tuần, chổi chính hoàn toàn không bị vướng lại bất cứ sợi tóc nào. Điều này đặc biệt quan trọng bởi người dùng sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc gỡ rối tóc hoặc lông thú cưng trong suốt quá trình sử dụng.

Phần chổi cạnh cũng được thiết kế để có thể nâng lên và mở rộng một cách linh hoạt. Thiết kế này đảm bảo làm sạch hiệu quả tại các góc và cạnh, bao phủ các khu vực khó tiếp cận như góc tường hay chân bàn, ghế và nhiều đồ nội thất khác.

Robot sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa, thuộc nhóm có công suất hút cao nhất hiện có trên thị trường. Điều này đảm bảo thiết bị có thể hút sạch các mảnh vụn như vụn giấy, tóc và cát trên nhiều bề mặt khác nhau một cách dễ dàng.

Dĩ nhiên, khi sử dụng ở công suất tối đa, tiếng ồn phát ra cũng tương đối lớn. Đối với quá trình dọn dẹp hàng ngày, người dùng nên sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất dọn dẹp.

Robot sử dụng giẻ lau kép Dual Omni-Scrub với cơ chế nghiêng góc 10 độ tự điều chỉnh. Thiết kế này có thể gia tăng áp lực từ giẻ lau lên sàn, giúp làm sạch hiệu quả hơn với các bề mặt không bằng phẳng như gạch lát có vân. Giẻ lau cũng tích hợp cơ chế vươn xa để lau dọn tại các khu vực như góc tường hoặc cạnh bàn,...

Khi bản đồ đã được thiết lập, robot sẽ tự động lau dọn và thay thế giẻ lau phù hợp tùy theo từng phòng và khu vực. Mỗi lần thay thế giẻ lau sẽ tốn khoảng 3-4 phút. Điều này cũng khiến cho tổng thời gian lau dọn trở nên kéo dài hơn so với thông thường.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc của Dreame Matrix10 Ultra hoạt động như một trung tâm điều khiển và bảo trì, giúp robot có thể thu gom rác và vệ sinh một cách hoàn toàn tự động.

Trạm sạc còn cho phép tự động giặt giẻ bằng nước nóng 100 độ C, giúp làm sạch sâu và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn. Sau khi giặt, giẻ lau sẽ được sấy khô và khử khuẩn, giúp loại bỏ vi khuẩn và mang đến hiệu quả vệ sinh tối ưu.

Tổng kết

Dreame Matrix10 Ultra được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 37 triệu đồng. Việc trang bị hệ thống thay giẻ lau tự động giúp người dùng có thể tối ưu hiệu quả dọn dẹp nhà theo từng khu vực và từng phòng.

Tính năng này sẽ đặc biệt phù hợp với những căn nhà có nhiều loại mặt sàn khác nhau (sàn gạch, sàn gỗ, sàn đá) trên cùng một diện tích sử dụng. Khi đó, robot sẽ tự động lau dọn và chăm sóc các mặt sàn một cách hiệu quả mà người dùng không cần phải can thiệp thủ công.

Đánh đổi lại, việc thay đổi giẻ lau sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với thông thường. Thêm vào đó, quá trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng sẽ tốn nhiều công sức. Việc tích hợp nhiều chi tiết cơ khí bên trong trạm sạc có thể gây ra rắc rối lớn nếu thiết bị gặp sự cố hoặc bị va chạm mạnh.

Trong trường hợp căn phòng mà bạn sử dụng chỉ có một loại mặt sàn, việc lựa chọn những mẫu robot cao cấp sử dụng cơ chế giẻ lau dạng con lăn sẽ mang lại hiệu quả làm sạch nhanh chóng cùng chi phí tối ưu hơn.