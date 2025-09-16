Trong thế giới công nghệ liên tục thay đổi, có những sản phẩm không chỉ đơn thuần lấp chỗ trống trên thị trường, mà còn góp phần định nghĩa lại vị thế của chính mình. Mỗi năm, dòng “Fan Edition” (FE) từ Samsung luôn được mong đợi như một phiên bản kế thừa tinh hoa của Galaxy S cao cấp nhưng ở mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trải qua nhiều thế hệ, Galaxy FE đã khẳng định được chỗ đứng riêng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc. Năm nay, Galaxy S25 FE xuất hiện với tham vọng lớn hơn trước: xóa nhòa ranh giới giữa “phiên bản dành cho fan” và một mẫu flagship thực thụ.

Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là: tham vọng ấy có được hiện thực hóa hay vẫn còn những giới hạn quen thuộc? Phóng viên Dân trí đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm để đưa ra những đánh giá khách quan về thiết bị này.

+ Điểm mạnh:

- Camera sắc nét

- Màn hình hiển thị tốt

- Phần mềm cập nhật 6 năm

+ Hạn chế:

- Chip mạnh nhưng dùng các tác vụ nặng trong thời gian dài khiến máy nóng nhanh

- Pin sạc nhanh không như công bố

Đánh giá Galaxy S25 FE: Màn hình đẹp, camera tốt, hiệu năng đủ dùng (Video: Cẩm Tiên).

Thiết kế được tinh chỉnh

Tổng quan đầu tiên, Galaxy S25 FE mang thiết kế quen thuộc của dòng S với mặt lưng kính phẳng, không có một cụm module hầm hố giúp ba ống kính camera xếp dọc mang lại sự gọn gàng, không rườm rà.

Cảm nhận cầm trên tay cho thấy sản phẩm không thua kém bất kỳ một chiếc điện thoại cao cấp nào, Samsung đã nâng cấp vật liệu khung máy lên "nhôm bọc thép tăng cường" (Armor Aluminum).

Dù không phải là phiên bản Armor Aluminum 2 tân tiến như trên S25 plus, nó vẫn mang lại một độ cứng cáp và cảm giác đầm tay so với nhôm tiêu chuẩn.

Từng đường vát phẳng, sắc nét ở điểm giao giữa khung viền và hai mặt kính Gorilla Glass Victus+ tạo nên một khối thống nhất, chắc chắn. Galaxy S25 FE còn được kết hợp chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

Sản phẩm có bốn tùy chọn màu sắc bao gồm xanh băng giá, đen khói, xanh navy và trắng - đây đều được vay mượn từ dòng S25, nhưng có một điểm nhấn để phân biệt chính là khung viền.

Dù bạn chọn phiên bản màu nào, khung viền vẫn giữ nguyên màu nhôm anodized bạc. Chi tiết nhỏ này vô tình lại tạo ra một hiệu ứng thị giác thú vị, đồng thời đây cũng là dấu hiệu nhận biết của dòng FE.

Theo đánh giá của phóng viên, thiết kế cạnh phẳng mang lại sự chắc chắn và hiện đại, tuy nhiên cảm giác cầm nắm có thể kém mềm mại hơn so với kiểu cạnh bo cong.

Vị trí cảm biến vân tay quang học trên Galaxy S25 FE được đặt hơi thấp so với trung tâm màn hình. Với những người dùng có bàn tay nhỏ, thao tác mở khóa có thể cần rướn ngón tay cái hoặc điều chỉnh cách cầm máy, chưa thật sự thuận tiện.

Hy vọng Samsung sớm khắc phục vấn đề này cho các thế hệ tiếp theo.

Màn hình

Từ trước đến nay, Samsung gần như chưa bao giờ làm người dùng thất vọng về công nghệ hiển thị. Màn hình của S25 FE là một minh chứng, với tấm nền Dynamic LTPO AMOLED 2X, kích thước 6.7 inch, độ phân giải 1080x2340px.

"Dynamic AMOLED 2X" giúp đảm bảo dải màu DCI-P3 được bao phủ 100%, mang lại màu sắc sống động, rực rỡ nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao. Trong khi đó, công nghệ "LTPO" (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) cho phép màn hình tự động thay đổi tần số quét từ 1Hz khi hiển thị một hình ảnh tĩnh (như Always-On Display hoặc khi bạn đang đọc sách), lên đến 120Hz khi bạn cuộn trang web, lướt mạng xã hội hay chơi game.

Sự thích ứng thông minh này không chỉ tạo ra một trải nghiệm mượt, mà còn là yếu tố quan trọng giúp tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa thời lượng pin.

Galaxy S25 FE có chất lượng màn hình tốt, không thua kém các mẫu flagship hiện nay (Ảnh: Cẩm Tiên).

Độ sáng là một điểm đáng chú ý trên Galaxy S25 FE. Trải nghiệm phóng viên cho thấy, trong điều kiện trong nhà, độ sáng thủ công 435 nits là đủ. Nhưng khi bước ra ngoài trời nắng gắt, chế độ tự động sẽ đẩy độ sáng lên tới 1.247 nits (độ sáng tối đa 1.900 nits).

Độ sáng này đảm bảo nội dung hiển thị đều rõ ràng, sắc nét, giúp người dùng dễ dàng đọc tin nhắn, xem bản đồ hay chụp ảnh mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Tuy nhiên, trên thị trường đã có những đối thủ màn hình có độ siêu sáng lên đến 5.000 nits, và giá bán thấp hơn.

Samsung S25 FE còn hỗ trợ hỗ trợ HDR10+ và Android Ultra HDR, người dùng khi xem các nội dung tương thích trên Netflix hay YouTube, các vùng sáng và tối được tái tạo với độ tương phản đáng kinh ngạc.

Những bức ảnh HDR bạn chụp cũng sẽ được hiển thị một cách sống động hơn. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Dolby Vision là một điểm đáng tiếc nhỏ, nhưng với chất lượng tổng thể của tấm nền này, hầu hết người dùng sẽ khó có thể nhận ra sự khác biệt.

Có thể thấy, màn hình của S25 FE là hoàn hảo trong tầm giá, đủ sức cạnh tranh với cả những mẫu flagship đắt tiền hiện nay.

Hiệu năng mạnh nhưng thiếu bền bỉ

Samsung trang bị chip Exynos 2400 khiến nhiều người dùng ngạc nhiên. Exynos 2400, được xây dựng trên tiến trình 4nm tiên tiến, là một con chip có kiến trúc phức tạp với 10 lõi CPU, bao gồm một lõi Cortex-X4 siêu hiệu năng, các lõi Cortex-A720 hiệu năng cao và các lõi Cortex-A520 tiết kiệm điện.

Đi kèm là GPU Xclipse 940 dựa trên kiến trúc RDNA 3 danh tiếng của AMD, hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa vượt trội và hỗ trợ Ray Tracing.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng ngắn (benchmark), S25 FE làm hài lòng người dùng. Các điểm số GeekBench và AnTuTu cho thấy sức mạnh xử lý thô của nó không hề thua kém các đối thủ trong cùng phân khúc, đặc biệt là ở các tác vụ đa nhân.

Mọi thao tác hàng ngày, từ mở ứng dụng, chuyển đổi đa nhiệm, duyệt web hàng chục tab, đều diễn ra một cách mượt mà, nhanh chóng. Người dùng sẽ có cảm giác mình đang sử dụng một chiếc điện thoại đầu bảng thực thụ.

Tuy nhiên, khi sử dụng các tác vụ nặng kéo dài, hiệu năng duy trì của chiếc S25 FE thực sự kém, khi mà máy nóng lên nhanh chóng. Dù Samsung đã quảng cáo chiếc điện thoại được trang bị hệ thống tản nhiệt lớn hơn 10%; song dường như nó vẫn không đủ sức để “ghìm cương” con chip Exynos 2.400 mạnh mẽ.

Trong các bài kiểm tra stress test CPU kéo dài, hiệu năng của con chip bắt đầu sụt giảm một cách đáng báo động chỉ sau khoảng 10 phút. Đồ thị hiệu năng không ổn định, tăng giảm liên tục.

Đặc biệt, bài kiểm tra 3DMark Wild Life Stress Test cho thấy độ ổn định chỉ ở mức dưới 50%, nghĩa là sau 20 phút chạy ở cường độ cao, hiệu năng đồ họa của máy chỉ còn chưa đến một nửa so với ban đầu.

Sự linh động của tần số quét màn hình giúp người dùng có được trải nghiệm tối ưu (Ảnh: Cẩm Tiên).

Điều này là một hạn chế lớn cho người dùng, ví như bạn đang trong một trận game Liên quân mobile, thời gian đầu mang lại chỉ số khung hình trên giây (FPS) ổn định ở mức cao. Nhưng sau đó, hiện tượng giật, lag, rớt khung hình bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và kết quả trận đấu.

Cùng lúc đó, phần khung viền kim loại của máy nóng lên một cách nhanh chóng, có lúc đạt đến nhiệt độ gây khó chịu khi cầm nắm.

Rõ ràng, S25 FE chưa đủ bền bỉ trong một cuộc đua dài. Sức mạnh ban đầu là có thật, nhưng nó không thể duy trì được lâu dài.

Đây là một sự thỏa hiệp nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người dùng yêu cầu hiệu năng cao và ổn định.

Camera

Samsung mang đến cho S25 FE một hệ thống camera quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả với camera chính 50MP, đi cùng kích thước cảm biến khá lớn có khả năng thu được nhiều ánh sáng, cho ra những bức ảnh thiếu sáng chất lượng tốt, ít nhiễu.

Công nghệ lấy nét Dual Pixel PDAF hoạt động nhanh và chính xác, trong khi chống rung quang học (OIS) là cứu cánh cho những bức ảnh và thước phim ổn định, hạn chế rung mờ.

Chất ảnh đặc trưng của Samsung là tốt với màu sắc rực rỡ, nịnh mắt, dải tương phản động rộng.

Trong khi đó camera tele 8MP khá khiêm tốn và chỉ zoom quang 3x. Điều này cũng dễ hiểu, cho thấy sự cắt giảm của hãng để tối ưu chi phí.

Trải nghiệm cho thấy, trong điều kiện đủ sáng, Galaxy S25 vẫn cho ra những bức ảnh zoom quang 3x chất lượng ổn, hữu ích khi cần chụp các chủ thể ở xa. Tuy nhiên, khi zoom kỹ hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu, chi tiết sẽ giảm đi đáng kể.

Camera góc siêu rộng 12MP cho những bức ảnh tốt về phong cảnh, thiên nhiên hùng vĩ, các công trình kiến trúc đồ sộ hay những bức ảnh nhóm đông người.

Samsung đã nâng cấp camera trước lên 12MP. Đây là một điểm cộng, mang lại những bức ảnh selfie chi tiết hơn, màu sắc da người được tái tạo tốt và khả năng quay video 4K sắc nét.

Ảnh chụp chân dung, trong điều kiện ánh sáng kém vẫn cho được độ sắc nét (Ảnh: Cẩm Tiên).

Trong điều kiện thiếu sáng, Nightography tiếp tục khẳng định là “vũ khí” quen thuộc của Samsung. Công nghệ này giúp ảnh chụp đêm sáng rõ, hạn chế nhiễu và giữ lại nhiều chi tiết ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Về quay video, S25 FE rất linh hoạt với các tùy chọn quay độ phân giả từ 4K đến 8K. Nhà sản xuất còn trang bị chống rung điện tử hoạt động hiệu quả, mang lại những thước phim mượt mà ngay cả khi đang di chuyển.

Ngoài ra, Samsung còn bổ sung các tính năng giải trí như quay video slo-mo siêu chậm để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng, cùng Audio Eraser giúp loại bỏ tạp âm nền khi quay phim, nhờ đó giọng nói và âm thanh chính được giữ trong trẻo, rõ ràng hơn.

Nhìn chung, hệ thống camera của S25 FE có thể được mô tả là "đa dụng và đáng tin cậy". Nó không phải là hệ thống camera tốt nhất trên thị trường, nhưng nó đủ sức đáp ứng xuất sắc 95% nhu cầu chụp ảnh và quay phim của người dùng thông thường.

Pin và sạc

Viên pin 4.900 mAh là một nâng cấp nhỏ so với thế hệ trước, hứa hẹn một thời lượng sử dụng lâu hơn.

Trong thực tế, S25 FE có thể dễ dàng trụ được một ngày dài với các tác vụ hỗn hợp. Điểm số "Active Use" 11 giờ 43 phút trong bài kiểm tra của GSMArena là một con số khá, nhưng không quá đột phá.

Điều đáng chú ý là điểm số lướt web khá thấp, cho thấy có thể có sự thiếu tối ưu hóa giữa con chip và màn hình trong tác vụ này.

Điểm cần lưu ý là tốc độ sạc của máy chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng. Dù trên hộp và tài liệu quảng cáo ghi hỗ trợ 45W, đặt ngang với S25 Plus, nhưng trong thực tế trải nghiệm, tốc độ sạc chưa đạt được sự nhanh chóng như người dùng mong đợi.

Các thử nghiệm với củ sạc 45W chính hãng của Samsung và cáp 5A tiêu chuẩn cho thấy Galaxy S25 FE hiếm khi chạm tới mức công suất tối đa 45W, mà thường dao động thấp hơn trong quá trình sạc.

Công suất thực tế thường chỉ dao động thấp hơn mức công bố. Kết quả là, tốc độ sạc của S25 FE chỉ nhỉnh hơn một chút so với S24 FE (vốn chỉ hỗ trợ 25W), và mất khoảng 1 giờ 15 phút để sạc đầy.

Trong khi nhiều đối thủ Trung Quốc như Huawei, Oppo đã phổ biến công nghệ sạc 65W, thậm chí 120W ở phân khúc tầm trung, tốc độ sạc của Galaxy S25 FE vẫn còn khiêm tốn. Điều này có thể khiến một số người dùng cảm thấy chưa tương xứng với kỳ vọng đặt ra từ thông số 45W.

Phần mềm

Nếu hiệu năng duy trì và sạc nhanh là điểm yếu, phần mềm chính là điểm mạnh đáng chú ý của S25 FE.

Ngay khi mở hộp, Galaxy S25 FE đã được cài sẵn Android 16 cùng giao diện One UI 8 mới nhất. Đặc biệt, Samsung cam kết cung cấp tới 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật - một lợi thế hiếm có, gần như chưa đối thủ Android nào sánh được.

Điều này thay đổi hoàn toàn vòng đời của một chiếc điện thoại. Thay vì trở nên lỗi thời sau 2-3 năm, S25 FE có thể được sử dụng một cách an toàn và cập nhật những tính năng mới nhất cho đến tận năm 2032.

One UI 8 tiếp tục phát huy những điểm mạnh của Samsung với khả năng tùy biến sâu, hệ sinh thái liền mạch với các thiết bị Galaxy khác và các tính năng mạnh mẽ như Samsung DeX biến điện thoại thành một máy tính để bàn.

Quan trọng hơn, S25 FE được trang bị đầy đủ bộ tính năng Galaxy AI. Từ "Khoanh tròn để tìm kiếm" (Circle to Search) được nâng cấp để hoạt động cả trong game, trợ lý phiên dịch trực tiếp, cho đến các công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh và trợ lý ảo Gemini Live được cải tiến.

ProVisual Engine ứng dụng AI để phân tích ngữ cảnh và tối ưu từng chi tiết trong ảnh, từ ánh sáng, màu sắc cho đến độ tương phản. Người dùng chỉ cần đưa máy lên chụp, hệ thống sẽ tự động tinh chỉnh để bức ảnh đạt chất lượng tốt nhất.

Với những ai yêu thích sáng tạo, bộ công cụ Photo Assist & Generative Edit mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh thông minh. Người dùng có thể xóa vật thể thừa, mở rộng khung hình, hoặc thậm chí tái tạo những phần nền bị thiếu nhờ AI mà vẫn tự nhiên.

Tổng kết

Samsung Galaxy S25 FE là một nỗ lực đáng khen ngợi của Samsung để mang những trải nghiệm cao cấp xuống một mức giá hợp lý hơn. Nó thành công ở rất nhiều khía cạnh: một thiết kế sang trọng, một màn hình gần như hoàn hảo, một hệ thống camera đáng tin cậy và một hệ điều hành với sự hỗ trợ lâu dài không đối thủ.

Tuy nhiên, tham vọng đó đã vấp phải hai rào cản lớn không thể xem thường: hiệu năng chưa đủ bền bỉ dưới áp lực cao và công nghệ sạc nhanh chưa đáp ứng kỳ vọng.

Nó giống như một chiếc siêu xe có động cơ mạnh mẽ nhưng hệ thống làm mát lại quá yếu, chỉ có thể bứt tốc trong một khoảng thời gian ngắn trước khi phải giảm tốc để bảo vệ chính mình.

Nếu người dùng đã và đang sử dụng các thiết bị Galaxy, yêu thích giao diện One UI và muốn tận hưởng sức mạnh của Galaxy AI cùng lời hứa cập nhật 7 năm, S25 FE là một sự nâng cấp gần như hoàn hảo mà không cần phải chi quá nhiều tiền cho dòng S25 Ultra hay Plus.

Hoặc nếu bạn là muốn một chiếc máy có màn hình đẹp để giải trí, camera tốt hoặc thiết kế sang trọng; Galaxy S25 FE đáp ứng tốt những yêu cầu này.

Còn nếu bạn là người thường xuyên chơi các tựa game đồ họa nặng hoặc công việc của bạn đòi hỏi phải render video, xử lý các file lớn liên tục trên điện thoại, S25 FE không phải lựa chọn ưu tiên.