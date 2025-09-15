Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng công nghệ màn hình chưa từng có?

Màn hình 6,9 inch với công nghệ độc quyền

Dù phải đến đầu năm sau Samsung mới chính thức trình làng dòng Galaxy S26, nhưng những thông tin rò rỉ về siêu phẩm này đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là về phiên bản cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra.

Theo Ice Universe, tài khoản X nổi tiếng với độ chính xác cao về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu màn hình rộng 6,9 inch, tích hợp những công nghệ màn hình chưa từng có trên smartphone.

Dù chi tiết về các công nghệ này chưa được tiết lộ, giới công nghệ dự đoán đó có thể là Flex Magic Pixel và Color Filter on Encapsulation (CoE).

Galaxy S26 Ultra được hứa hẹn trang bị nhiều công nghệ mới để đấu lại iPhone 17 Pro của Apple (Ảnh dựng minh họa: PA).

Flex Magic Pixel là công nghệ sử dụng AI để kiểm soát góc nhìn, tăng cường quyền riêng tư bằng cách hạn chế người khác nhìn lén vào màn hình.

Trong khi đó, CoE- công nghệ đã được áp dụng trên dòng Galaxy Z Fold, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời, tăng độ sáng, sắc nét và giảm tiêu thụ năng lượng, kéo dài thời lượng pin.

Nếu những thông tin này chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ là smartphone đầu tiên trên thị trường tích hợp Flex Magic Pixel và là chiếc Galaxy S đầu tiên sử dụng CoE.

Ngoài ra, thiết kế của S26 Ultra được cho là sẽ mỏng hơn, các góc bo tròn hơn so với S25 Ultra, và vẫn giữ viên pin 5.000mAh.

Samsung khởi động sản xuất chip Exynos 2600 2nm cho Galaxy S26

Cùng với những thông tin về màn hình, tờ The Financial News (Hàn Quốc) đưa tin Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip di động cao cấp Exynos 2600.

Đây sẽ là chip di động đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và tiết kiệm năng lượng đáng kể so với chip A19 Pro 3nm của iPhone 17 Pro.

Exynos 2600 sẽ là chip di động 2nm đầu tiên trên thế giới, với tính năng quản lý nhiệt độ chuyên dụng (Ảnh: X).

Exynos 2600 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhất của Samsung, tích hợp giải pháp quản lý nhiệt độ chuyên dụng Heat Path Block (HPB) giúp tản nhiệt hiệu quả, duy trì hiệu suất ổn định cho thiết bị.

Việc trang bị chip Exynos 2600 tự phát triển sẽ giúp Samsung tối ưu lợi nhuận và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung chip bên ngoài.

Hiện tại, Samsung chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin rò rỉ này. Theo lộ trình sản phẩm, dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2026.