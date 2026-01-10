U23 Việt Nam đứng trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử tại giải U23 châu Á

Giải U23 châu Á không chỉ là sân chơi quan trọng của bóng đá trẻ châu lục, mà còn phản ánh rõ nét sự phát triển của từng nền bóng đá. Với U23 Việt Nam, hành trình tại vòng bảng qua các kỳ giải từ năm 2016 đến 2024 cho thấy bước tiến dài, từ chỗ liên tiếp dừng bước sớm đến việc thường xuyên vượt qua vòng bảng và cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, trong 5 lần tham dự trước đây, U23 Việt Nam chưa từng toàn thắng ở vòng bảng. Đây là cột mốc lịch sử mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chinh phục nếu đánh bại U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam thi đấu với U23 Jordan ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Lần đầu góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó với Jordan, Australia và UAE. Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, đội tuyển thi đấu nỗ lực nhưng vẫn thua cả ba trận, lần lượt trước Jordan (1-3), Australia (0-2) và UAE (2-3). Kết thúc vòng bảng với 0 điểm, U23 Việt Nam sớm dừng bước. Dù vậy, giải đấu này được xem là bước khởi đầu cần thiết, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và làm quen với sân chơi đỉnh cao của bóng đá châu Á.

Hai năm sau, dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam tạo nên câu chuyện cổ tích tại vòng chung kết diễn ra ở Trung Quốc. Ở vòng bảng, đội khởi đầu khó khăn khi để thua U23 Hàn Quốc 1-2, tuy nhiên sau đó U23 Việt Nam thắng U23 Australia 1-0 và hòa U23 Syria 0-0. Với 4 điểm, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Thành công này trở thành bệ phóng cho hành trình kỳ diệu sau đó, khi đội tuyển lần lượt đánh bại Iraq, Qatar và chỉ chịu thua Uzbekistan trong trận chung kết, giành ngôi Á quân châu Á.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, U23 Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng sau kỳ tích năm 2018. Tuy nhiên, việc rơi vào bảng đấu cân bằng với UAE, Jordan và Triều Tiên khiến đội gặp không ít khó khăn. Ba trận vòng bảng khép lại với hai trận hòa không bàn thắng trước UAE và Jordan, cùng thất bại 1-2 trước Triều Tiên. Chỉ giành 2 điểm, U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, đánh dấu một bước chững lại trong hành trình chinh phục sân chơi châu lục.

Giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan chứng kiến sự hồi sinh tích cực của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun. Đội lần lượt hòa U23 Thái Lan 2-2, hòa U23 Hàn Quốc 1-1 và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia. Với 5 điểm, U23 Việt Nam đứng nhì bảng và giành quyền vào tứ kết, thể hiện bản lĩnh, lối chơi kỷ luật cùng tinh thần thi đấu đáng khen ngợi trước các đối thủ mạnh.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Đội khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-1 trước Kuwait, tiếp đó đánh bại Malaysia 2-0, trước khi thua Uzbekistan 0-3 ở lượt trận cuối. Dù thất bại trước đối thủ rất mạnh, U23 Việt Nam vẫn giành 6 điểm, xếp nhì bảng và tiến vào tứ kết. Đây cũng là thành tích vòng bảng tốt nhất trong lịch sử tham dự U23 châu Á của đội tuyển.

Qua 5 kỳ giải, hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam phản ánh rõ sự phát triển bền vững của bóng đá trẻ nước nhà. Từ chỗ trắng tay năm 2016, U23 Việt Nam đã vươn lên trở thành đội bóng thường xuyên vượt qua vòng bảng và đủ sức cạnh tranh với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh với hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1). Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang rộng cửa vào vòng knock-out, thậm chí có quyền tính toán kết quả ở lượt trận cuối. Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng U23 Việt Nam không chỉ giành vé đi tiếp, mà còn tạo ra một cột mốc lịch sử: lần đầu toàn thắng vòng bảng U23 châu Á.