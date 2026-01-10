Những áp lực “chưa từng có tiền lệ” của ngành y tế TPHCM năm 2025

“Năm 2025, ngành y tế TP phải đối mặt với áp lực chưa từng có, khi vừa mở rộng quy mô hệ thống y tế sau khi hợp nhất 2 tỉnh; vừa phải sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời vẫn phải bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì ổn định, liên tục và an toàn”.

Thông tin được PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành y tế TPHCM diễn ra sáng 10/1.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: DL).

Sau hợp nhất, TPHCM trở thành đô thị có quy mô dân số gần 14 triệu người, với hệ sinh thái y tế trải dài từ trung tâm đô thị đến vùng ven, hải đảo như Côn Đảo.

Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với việc tổ chức và vận hành hệ thống y tế là không thể tiếp tục tư duy theo mô hình “đơn trung tâm”, mà buộc phải chuyển sang tư duy quản trị hệ thống quy mô lớn, đa điểm, đa cấp độ.

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, phát triển hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng - đa cực - đa trung tâm là cách tiếp cận tất yếu đối với một siêu đô thị có quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh và gánh nặng bệnh tật ngày càng chuyển dịch sang bệnh mạn tính không lây.

Mục tiêu xuyên suốt của mô hình này là đảm bảo mọi người dân, ở bất kỳ khu vực nào, đều được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, đúng tầng chăm sóc, kịp thời, an toàn và chất lượng; đồng thời sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực y tế của toàn hệ thống.

Đa tầng: Lấy y tế cơ sở làm nền tảng

Trong năm 2026, “đa tầng” không còn là khái niệm định hướng, mà trở thành nguyên tắc tổ chức bắt buộc. Hệ thống được phân định rõ ba tầng chăm sóc theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tầng ban đầu là 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu, đóng vai trò “gác cổng” của hệ thống y tế. Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tuyến y tế cơ sở giữ vai trò then chốt trong phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc liên tục theo vòng đời.

Tầng cơ bản gồm các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện quận, huyện trước đây và trung tâm y tế khu vực có giường bệnh. Các đơn vị này giải quyết phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của người dân, đồng thời kết nối hai chiều với y tế cơ sở và tuyến chuyên sâu.

Tầng chuyên sâu là các bệnh viện đa khoa loại 1, chuyên khoa tuyến cuối của TP. Đây là nơi tập trung phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn, đồng thời giữ vai trò hạt nhân lan tỏa năng lực chuyên môn xuống toàn hệ thống.

Đa cực: Tổ chức lại hệ thống bệnh viện cửa ngõ

Trong không gian đô thị mở rộng, mô hình đa cực giúp hệ thống y tế chủ động “đón bệnh nhân từ sớm, xử trí từ đầu, phân luồng từ xa”. Ông Thượng đánh giá, các bệnh viện cửa ngõ không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, mà là “điểm chặn chiến lược”, có đủ năng lực xử trí phần lớn ca bệnh tại chỗ và kết nối thông minh với tuyến chuyên sâu khi cần thiết.

Theo lãnh đạo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong năm 2026, TP sẽ rà soát, quy hoạch lại hệ thống bệnh viện cửa ngõ trong bối cảnh không gian đô thị mới, gắn với quy mô dân số, đặc điểm địa lý và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng khu vực.

Trên cơ sở đó, cần ban hành các chính sách đặc thù về đầu tư và cơ chế vận hành đủ mạnh, tạo điều kiện để các bệnh viện cửa ngõ thực sự làm tròn vai trò “điểm chặn chiến lược” của hệ thống y tế TP.

Song song đó, ngành y tế cần tiếp tục tổng kết, đánh giá một cách toàn diện hiệu quả các mô hình đã triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TP, làm cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng kế hoạch mở rộng và hình thành thêm các bệnh viện cửa ngõ.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ (Ảnh: Bảo Quyên),

Đa trung tâm: Nâng tầm y học chuyên sâu

Cuối cùng, ông Thượng nhấn mạnh, định hướng phát triển chuyên sâu theo cấu trúc đa trung tâm được TPHCM xác định là hướng đi chiến lược nâng tầm năng lực y tế của TP trong giai đoạn mới.

Theo đó, TPHCM tập trung hình thành và phát triển các trung tâm chuyên sâu theo từng lĩnh vực, đảm trách tiếp nhận và điều trị các bệnh lý phức tạp nhất.

Không chỉ dừng lại ở vai trò điều trị, các trung tâm này còn là đầu mối đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho toàn hệ thống, được kết nối chặt chẽ với các trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe.

Một cấu phần quan trọng của mô hình đa trung tâm là việc tiếp tục triển khai các “campus y tế” tại khu vực Tân Kiên, Bình Chánh. Đây là không gian tổ chức tích hợp giữa bệnh viện chuyên sâu, cơ sở đào tạo y khoa, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong một chỉnh thể thống nhất. Mô hình campus y tế cho phép rút ngắn chu trình từ đào tạo - thực hành - nghiên cứu đến ứng dụng.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng xác định việc tăng cường phối hợp liên viện, liên chuyên khoa trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật phức tạp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

“Thực tiễn đã chứng minh, những thành tựu y học nổi bật như kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, bài bản và bền bỉ giữa các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tiêu biểu là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1”, ông Thượng dẫn chứng.

Quan trọng hơn, các trung tâm chuyên sâu không chỉ tập trung kỹ thuật cao tại chỗ, mà còn phải thực hiện tốt vai trò lan tỏa năng lực chuyên môn, bảo đảm người dân ở các khu vực xa trung tâm như Cần Giờ, Côn Đảo vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý.