Tổng thống Trump: Nga và Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris năm 2019 (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times đăng tải hôm 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kể lại rằng ông đã có những trường hợp mà ông gần như đã thỏa thuận xong với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại không đồng ý ký kết, và ngược lại.

“Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên”, ông nói.

Ông cho biết, “giờ đây cả 2 bên đều muốn đạt được một thỏa thuận”. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào về việc Washington có thể dàn xếp xong xung đột Ukraine.

Cuối tháng trước, ông Trump đã gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Miami để thảo luận về một lộ trình hòa bình tiềm năng. Trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Mỹ nói rằng “chúng tôi đang tiến triển rất tốt và có thể đã rất gần đích”, với khoảng 95% các vấn đề trong kế hoạch hòa bình đã đạt được đồng thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng đồng tình với đánh giá của Tổng thống Mỹ về tiến trình hòa bình Ukraine.

Các quan chức Nga, trong đó có Tổng thống Putin, nhiều lần tuyên bố Moscow muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao, nhưng sẽ buộc phải tiếp tục sử dụng vũ lực nếu các mục tiêu then chốt không thể đạt được thông qua ngoại giao.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, với sự tham gia của đại diện Nga và Ukraine, đã được đẩy mạnh trong những tháng gần đây, sau khi kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump bị rò rỉ trên truyền thông vào tháng 11/2025.

Theo các thông tin được tiết lộ, lộ trình này bao gồm việc Kiev nhượng phần còn lại của vùng Donbass cho Moscow, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội, cùng một số điểm khác.

Kể từ đó, kế hoạch của Mỹ đã trải qua nhiều điều chỉnh, với sự đóng góp ý kiến từ cả Nga và Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên vào giữa tháng trước, Tổng thống Trump cho biết, “ngoài Tổng thống Zelensky, những người xung quanh ông ấy đều rất thích khái niệm của thỏa thuận này… một thỏa thuận có thể chấm dứt việc hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tháng”.

Vài ngày trước đó, ông Trump đã hối thúc nhà lãnh đạo Ukraine “phải bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận một số điều”, đồng thời lưu ý rằng Nga đang nắm “thế thượng phong” trong cuộc xung đột.

Mặc dù vậy, đến nay, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ông hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ Nga đối với kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm trong tháng này trước khi ông hoàn tất các bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết cùng với Tổng thống Mỹ.

Ông Zelensky cũng cho biết ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Mỹ tại Davos, nơi cả hai nhà lãnh đạo đều dự kiến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tổng thống Zelensky cho hay ông đã được Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov thông báo rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, đã có liên lạc với Nga “theo một hình thức nào đó”.

Ông nói, Ukraine đã chuyển phản hồi của mình về các đề xuất liên quan đến lãnh thổ cho các đại diện Mỹ và những người này sẽ chuyển tiếp sang phía Nga để xem xét, sau đó có thể gửi lại cho Kiev.