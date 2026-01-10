TPHCM: Tranh cãi chi 19 triệu ở khách sạn cao cấp, khách bị cấm chụp ảnh

Cô gái bức xúc vì bị nhắc dừng chụp ảnh trong khách sạn

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, một nữ khách cho biết đã chi gần 19 triệu đồng cho vài ngày lưu trú tại khách sạn Park Hyatt Saigon (phường Sài Gòn, TPHCM).

Dù thừa nhận trước đó đã được thông báo về các quy định hạn chế chụp ảnh, cô vẫn cảm thấy khó chịu khi bị nhân viên nhắc nhở trong lúc cùng bạn bè chụp vài tấm hình kỷ niệm mang tính cá nhân, không phục vụ mục đích thương mại.

Cụ thể, khi nhóm khách đứng tại khu vực thang máy và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đời thường, nhân viên khách sạn đã tiếp cận, yêu cầu dừng việc chụp ảnh. Theo giải thích của phía khách sạn, thang máy được xem là không gian sử dụng chung, nơi việc ghi hình bị hạn chế nhằm đảm bảo quyền riêng tư của các khách lưu trú khác.

Cô gái đăng bài phàn nàn về quy định hạn chế chụp ảnh của khách sạn Park Hyatt Saigon (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng lan truyền, song phản ứng của cộng đồng mạng lại đi theo hướng ngược lại với mong đợi của người đăng. Phần lớn ý kiến cho rằng Park Hyatt Saigon là điểm lưu trú quen thuộc của nhóm khách hàng đề cao sự kín đáo, gồm giới doanh nhân, người có sức ảnh hưởng và tầng lớp giàu có.

Do đó, việc siết chặt hoạt động ghi hình tại các không gian chung được xem là cần thiết để bảo vệ đời sống riêng tư cũng như thông tin cá nhân của khách.

Nhiều bình luận nhấn mạnh rằng tại các khách sạn hạng sang, nhân viên phải tuân thủ những quy trình vận hành nghiêm ngặt. Chỉ một khoảnh khắc ghi hình thiếu kiểm soát, vô tình lọt hình ảnh của khách đặc biệt, cũng có thể khiến người trực tiếp làm nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, cách xử lý tưởng như khô cứng lại được nhiều người nhìn nhận là lựa chọn an toàn, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro cho cả khách sạn lẫn nhân viên.

Khách sạn Park Hyatt Saigon có những quy định riêng về việc chụp ảnh (Ảnh: Hải Long).

Không ít ý kiến cho rằng các quy định nội bộ tại khách sạn cao cấp thường được áp dụng thống nhất, không có nhiều khoảng trống cho sự “linh hoạt theo cảm tính”. Việc đã nắm rõ quy định nhưng vẫn mong được ngoại lệ khiến quan điểm của nữ khách khó nhận được sự đồng tình.

Một số bình luận còn chỉ ra rằng việc sử dụng máy ảnh chuyên dụng, thay vì chỉ chụp bằng điện thoại cá nhân, đã vượt quá giới hạn cho phép tại nhiều cơ sở lưu trú hạng sang.

Bên cạnh đó, mức chi phí gần 19 triệu đồng cho vài ngày nghỉ dưỡng cũng được cho là chưa phải con số quá lớn so với mặt bằng chi tiêu của nhóm khách hàng thường xuyên tại các khách sạn cao cấp, nên không thể lấy làm lý do để đòi hỏi ưu ái đặc biệt.

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, một người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận cho biết hình ảnh cá nhân của họ cùng bạn bè vô tình xuất hiện trong bức ảnh được cô gái chia sẻ.

Người này bày tỏ sự không thoải mái khi hình ảnh bị đăng công khai mà chưa có sự cho phép, đồng thời đề nghị chủ bài đăng gỡ bỏ bức ảnh để tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

Vì sao khách sạn 5 sao siết chặt việc chụp ảnh?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phía khách sạn Park Hyatt Saigon cho biết quy định hạn chế chụp ảnh đã được áp dụng từ lâu.

Theo đó, khách sạn vẫn cho phép và hỗ trợ khách chụp ảnh kỷ niệm bằng điện thoại cá nhân với số lượng hạn chế, nhưng không cho phép sử dụng máy ảnh chuyên dụng hoặc đèn flash, nhằm đảm bảo sự riêng tư cho khách lưu trú và không làm ảnh hưởng đến không gian nghỉ dưỡng chung.

Bên trong khách sạn Park Hyatt Saigon (Ảnh: Hải Long).

Trong trường hợp phát hiện khách chưa tuân thủ đúng quy định, nhân viên có trách nhiệm chủ động nhắc nhở để khách kịp thời điều chỉnh.

Từ góc nhìn của các cơ sở lưu trú hạng sang, những quy định này không chỉ nhằm bảo vệ quyền riêng tư của khách, mà còn giúp kiểm soát hình ảnh thương hiệu và duy trì trải nghiệm yên tĩnh, đồng đều cho tất cả du khách.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, một số người đang làm việc trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn cao cấp tại TPHCM cho biết quy định về chụp ảnh có thể khác nhau giữa từng cơ sở, thậm chí thay đổi theo từng thời điểm.

Tuy nhiên, những nguyên tắc phổ biến thường bao gồm: Không sử dụng đèn flash khi chưa được phép, giữ trật tự tại không gian công cộng và không chụp ảnh với mục đích thương mại nếu chưa thông báo trước.

“Nếu khách vi phạm, nhân viên thường sẽ nhắc nhở trước. Chỉ khi khách tiếp tục không hợp tác mới yêu cầu dừng hẳn”, một người trong ngành chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu chụp ảnh check-in ngày càng phổ biến, thậm chí nhiều người tận dụng hành lang, phòng nghỉ hay không gian chung của khách sạn để chụp ảnh cưới, ảnh thời trang nhờ kiến trúc sang trọng, các khách sạn cao cấp cũng đứng trước áp lực lớn trong việc cân bằng giữa trải nghiệm cá nhân và trật tự chung.

Các nhà hàng, khách sạn cao cấp thường đặt ra những quy định riêng về việc chụp ảnh để đảm bảo sự riêng tư cho khách (Ảnh: Hải Long).

Chị Minh Hà - người có nhiều năm làm việc tại một khách sạn cao cấp ở TPHCM - cho biết, chị từng chứng kiến nhiều tình huống phát sinh từ việc chụp ảnh như: Sử dụng đèn flash gây khó chịu cho người xung quanh, tụ tập đông người cản lối đi, thay trang phục và để đồ đạc bừa bãi tại khu vực công cộng.

“Khách sạn hiếm khi cấm tuyệt đối, mà thường nhắc nhở nhẹ nhàng, vì trải nghiệm chụp ảnh cũng là điều nhiều khách mong muốn khi chọn lưu trú tại khách sạn cao cấp.

Tuy nhiên, nếu chỉ chụp hình trải nghiệm bằng điện thoại thì khá thoải mái. Còn khi dùng máy ảnh, đèn flash, chụp nhiều góc độ, khách nên chủ động thông báo để nhân viên hỗ trợ và hướng dẫn phù hợp”, chị Minh Hà nói.