Đang dùng iPhone 15 Pro, có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro?

iPhone 15 Pro vẫn là một thiết bị mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại (Ảnh: ST).

Nhưng khi đặt lên bàn cân với người tiền nhiệm hai năm tuổi là iPhone 15 Pro, liệu những nâng cấp này có thực sự đáng giá?

Tại sự kiện "Awe Dropping" vừa qua, Apple đã chính thức trình làng iPhone 17 Pro, một sản phẩm mang nhiều cải tiến vượt trội từ thiết kế đến hiệu năng như pin trâu hơn, bộ nhớ lớn, màn hình sáng hơn và một hệ thống camera nâng cấp.

Nếu bạn đang dùng một chiếc iPhone 15 Pro, thiết bị của bạn đã tròn hai năm tuổi. Về lý thuyết, đây là thời điểm vàng để lên đời. Nhưng câu hỏi lớn nhất là: Liệu iPhone 17 Pro có phải là một bước nhảy vọt đủ lớn để bạn phải mở hầu bao?

Chọn iPhone 17 Pro nếu bạn mong muốn những điều này

iPhone 17 Pro Max (Ảnh: TechRadar).

Đầu tiên, cả hai chiếc điện thoại đều chạy iOS 26 mới nhất với các tính năng Apple Intelligence tương đồng. Hơn nữa, iPhone 15 Pro lại có ưu thế về sự nhỏ gọn và nhẹ nhàng.

Nếu bạn là người đam mê nhiếp ảnh di động, iPhone 17 Pro chắc chắn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ. Bộ ba cảm biến Fusion 48MP cho cả ống kính chính, siêu rộng và tele kết hợp cùng camera selfie 18MP Center Stage giúp tạo nên cụm camera toàn diện nhất từng xuất hiện trên iPhone.

Khả năng zoom quang học 8x, gấp đôi so với thế hệ trước, cũng là điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu nhờ cảm biến lớn hơn 56%.

Tuy vậy, để đạt được chất lượng tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp, người dùng vẫn cần lưu ý rằng giới hạn phần cứng của smartphone khó có thể thay thế hoàn toàn DSLR.

Trải nghiệm sáng tạo còn được hỗ trợ bởi phần mềm, với tính năng xoay hướng ảnh mà không cần xoay máy hay “chụp kép” đồng thời từ cả camera trước và sau. Đây là những công cụ thú vị, nhưng sẽ phát huy giá trị rõ rệt nhất với người dùng có thói quen sáng tạo nội dung thường xuyên.

Về hiệu năng, Apple trang bị chip A19 Pro được quảng bá như “sức mạnh MacBook trong lòng bàn tay”.

Thực tế, tốc độ xử lý nhanh hơn tới 40% so với thế hệ trước và GPU gấp đôi giúp iPhone 17 Pro đặc biệt hấp dẫn với game thủ. Kết hợp RAM 12GB cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi, máy vận hành ổn định hơn khi xử lý tác vụ nặng. Tuy nhiên, trong sử dụng thông thường, sự khác biệt so với chip A17 Pro không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận thấy.

Thời lượng pin cũng được cải thiện rõ rệt: Apple công bố iPhone 17 Pro có thể phát video liên tục 33 giờ, hơn 10 giờ so với iPhone 15 Pro. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh cho phép đạt 50% chỉ trong 20 phút, tiện lợi hơn nhiều cho người dùng bận rộn.

Song, mức cải thiện này vẫn cần được kiểm chứng thêm qua trải nghiệm thực tế, bởi dung lượng pin lớn thường đi kèm với trọng lượng tăng nhẹ của máy.

Tóm lại, iPhone 17 Pro là một bản nâng cấp mạnh mẽ về camera, hiệu năng và pin. Với người dùng yêu thích sáng tạo nội dung, chơi game hay cần thời lượng pin dài, đây là lựa chọn hấp dẫn. Còn với những ai chỉ sử dụng cơ bản, các khác biệt so với thế hệ trước có thể không quá cần thiết để nâng cấp ngay.

Vẫn sử dụng iPhone 15 Pro nếu bạn cần điều này

iPhone 15 Pro có dung lượng pin, tốc độ sạc và camera kém hơn so với iPhone 17 Pro (Ảnh: ST).

Bạn nên gắn bó với iPhone 15 Pro nếu là người muốn trải nghiệm phần mềm là ưu tiên hàng đầu. Ví như những tính năng thông minh từ iOS 26 như dịch thuật thời gian thực hay Visual Intelligence, tin vui là cả iPhone 15 Pro và 17 Pro đều mang lại trải nghiệm tương tự.

Không có tính năng Apple Intelligence nào là độc quyền cho mẫu máy mới. Con chip A17 Pro đã được thiết kế để xử lý AI trên thiết bị, vì vậy bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì quan trọng về phần mềm nếu quyết định không nâng cấp.

Trong trường hợp bạn yêu thích sự nhỏ gọn và thoải mái, sức mạnh phần cứng của iPhone 17 Pro phải trả giá bằng kích thước.

Máy nặng hơn đáng kể (206g so với 187g), dài hơn, rộng hơn và dày hơn một chút so với iPhone 15 Pro.

Sự khác biệt này tạo ra cảm giác cầm nắm đầm tay và cồng kềnh hơn rõ rệt. Thêm vào đó, cụm camera "mặt phẳng" mới trải dài theo chiều ngang của máy, tuy độc đáo nhưng lại khá lớn. Nếu bạn ưu tiên một chiếc điện thoại dễ dàng bỏ túi, thao tác bằng một tay thoải mái, thiết kế gọn gàng của iPhone 15 Pro vẫn là một lựa chọn tuyệt vời.

Cuối cùng việc lựa chọn giữa iPhone 17 Pro và iPhone 15 Pro phụ thuộc hoàn toàn vào ưu tiên của bạn:

Hãy chọn iPhone 17 Pro nếu bạn là người dùng chuyên nghiệp, luôn khao khát công nghệ mới về camera, hiệu năng và thời lượng pin. Đây là một cỗ máy toàn năng, xứng đáng với từng đồng bạn bỏ ra.

Hãy gắn bó với iPhone 15 Pro nếu bạn hài lòng với một thiết bị mạnh mẽ, cân bằng, nhỏ gọn và muốn tận hưởng những tính năng phần mềm mới nhất mà không cần chi quá nhiều. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là một chiếc điện thoại xuất sắc.