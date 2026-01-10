Đình Bắc bị cầu thủ U23 Kyrgyzstan "giật băng đội trưởng" U23 Việt Nam

Đình Bắc bị cầu thủ U23 Kyrgyzstan giật băng đội trưởng của U23 Việt Nam

Tình huống xảy ra ở phút 83 trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan ở giải U23 châu Á vào tối 9/1. Đình Bắc có pha tăng tốc bên cánh phải và uy hiếp hàng thủ của đối phương. Tiền đạo người Nghệ An đã cho thấy khả năng bứt phá tuyệt vời.

Đình Bắc bị đối thủ giật băng đội trưởng khi tranh chấp (Ảnh chụp màn hình).

Trước tình hình đó, hậu vệ Arslan Bekberdinov của U23 Kyrgyzstan đã cố gắng kéo áo, giật băng đội trưởng để ngăn cản tiền đạo của U23 Việt Nam. Sau đó, cầu thủ của U23 Kyrgyzstan đã phải nhận thẻ vàng vì pha bóng chơi xấu này.

Ngay lập tức, đoạn video Đình Bắc bị đối thủ phạm lỗi “bằng mọi giá” đã được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người đã lên tiếng khen ngợi tiền đạo sinh năm 2004 quá khỏe và nhanh nhẹn. Chính những yếu tố này khiến Đình Bắc trở thành mối đe dọa của bất kỳ hàng thủ nào. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội là nhân tố nổi bật trong màu áo của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik qua các giải đấu như U23 Đông Nam Á, SEA Games 33.

Cần nói thêm rằng các cầu thủ U23 Kyrgyzstan có tố chất rất tốt nhưng không ngăn nổi tiền đạo của U23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, nền tảng thể lực của “Rồng vàng” đã được cải thiện mạnh mẽ. Chúng ta có thể thi đấu với cường độ cao ngay cả khi ở cuối trận.

Cầu thủ của U23 Kyrgyzstan cầm băng đội trưởng của Đình Bắc trên tay trong khi vẫn đang... kéo áo cầu thủ của U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Chính nền tảng thể lực tốt đã giúp U23 Việt Nam không ít lần tạo nên điều thần kỳ ở thời điểm cuối trận. Chẳng nói đâu xa, trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87. Hay trước đó, trong trận chung kết SEA Games 33, Thanh Nhàn đã ghi bàn thắng trong hiệp phụ giúp U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan với tỷ số 3-2.

Ở lượt trận cuối cùng bảng A, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Khả năng giành vé đi tiếp của “Rồng vàng” khá sáng khi chúng ta chỉ cần không thua đối thủ với cách biệt từ 4 bàn trở lên (ngoại trừ tỷ số 0-3) là hoàn thành nhiệm vụ.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).