"Nốt trầm” trên dòng iPhone 17

iPhone Air có độ mỏng ấn tượng, chỉ 5,6mm (Ảnh: 9to5Mac).

Đến hẹn lại lên, thế giới công nghệ lại nín thở chờ đợi một sự kiện, năm nay có tên là “Awe Dropping" diễn ra tại nhà hát Steve Job - nơi Apple vén màn thế hệ iPhone tiếp theo.

Sản phẩm không chỉ định hình xu hướng mà còn là thước đo cho cả ngành công nghiệp di động.

Năm nay, với sự ra mắt của dòng iPhone 17, bên cạnh nhiều bất ngờ về các cải tiến, nâng cấp công nghệ; đâu đó vẫn có không ít người dùng tỏ ra hụt hẫng, thất vọng.

Sự kiện "Awe Dropping" vào đêm 10/9, Apple đã giới thiệu bốn mẫu máy mới bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và một nhân tố hoàn toàn mới được đồn đoán từ lâu - iPhone Air.

Nhưng sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và những thông số kỹ thuật được mổ xẻ, một câu hỏi lớn đã được đặt ra trên nhiều diễn đàn công nghệ: Apple đang thực sự hướng người dùng đến đâu?

iPhone Air: Mỏng manh nhưng "hụt hơi"

Cái tên "Air" gợi lên hình ảnh của sự nhẹ nhàng, tinh tế và cao cấp - một triết lý đã làm nên thành công với MacBook và iPad.

iPhone Air - đúng như tên gọi - một sản phẩm siêu mỏng. Chúng ta phải công nhận rằng đây là một tuyệt tác kỹ thuật về mặt vật lý của Apple.

Chiếc điện thoại dành cho những ai khao khát sự tối giản, những người muốn một thiết bị gần như “tan biến” trong túi áo hay túi xách. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng đó, Apple đã phải trả một cái giá quá đắt về mặt tính năng.

Thiết kế thân máy mỏng khiến phần cụm đảo chứa camera của iPhone Air lồi lên đáng kể (Ảnh: The Verge).

Vấn đề lớn nhất và dễ thấy nhất chính là camera. Trong khi mẫu iPhone 17 bản tiêu chuẩn có hai ống kính, iPhone Air chỉ có một.

Dù Apple đã tuyên bố về sức mạnh của "nhiếp ảnh điện toán" và học máy, nhưng đối với người dùng thông thường, ít ống kính hơn đồng nghĩa với ít sự linh hoạt và chất lượng kém hơn, đặc biệt khi so sánh với ống kính góc siêu rộng 48MP trên mẫu iPhone 17.

Việc có cùng số lượng camera với mẫu iPhone SE giá rẻ càng khiến iPhone Air trở nên khó xử trong phân khúc cao cấp.

Sự “hy sinh” trên iPhone 17 Air không dừng lại ở đó. Thời lượng pin của thiết bị này kém hơn đáng kể so với các sản phẩm iPhone 17, khi chỉ có 3.149 mAh.

Apple dường như thừa nhận điều này bằng cách ra mắt phụ kiện là viên pin MagSafe mới, nhưng nó lại chỉ tương thích hoàn hảo với iPhone Air do thiết kế camera lồi của các mẫu khác gây cản trở.

Điều này có nghĩa là để có thời lượng pin tương đương, người dùng iPhone Air phải chi thêm 99 đô la cho viên pin MagSafe - một phụ kiện đi ngược lại triết lý "mỏng nhẹ" ban đầu.

Thêm vào đó, iPhone Air còn bị cắt giảm ở những khía cạnh quan trọng khác bao gồm sạc không dây chỉ 20W thay vì 25W, sạc nhanh có dây chậm hơn (30 phút cho 50% pin thay vì 20 phút) và không hỗ trợ 5G mmWave tốc độ cao.

Tuy nhiên, Apple tự tin tuyên bố; iPhone Air đã được tối ưu để có khả năng trang bị thỏi pin lớn nhất có thể trong một chiếc điện thoại siêu mỏng và "đủ để sử dụng một ngày".

Với 4 tùy chọn màu sắc bao gồm đen (đen không gian), trắng (trắng mây), vàng nhạt và xanh da trời (thiên thanh), iPhone Air giống như một món phụ kiện thời trang đắt đỏ hơn là một chiếc điện thoại thông minh toàn diện.

Có lẽ chiếc điện thoại này sẽ phù hợp với những người ưu tiên tuyệt đối về kiểu dáng hơn là hiệu năng, một phân khúc mà Apple dường như đang cố gắng tạo ra.

iPhone 17 Pro: Mạnh mẽ nhưng kém thẩm mỹ?

Nếu iPhone Air là một sự đánh đổi về tính năng, iPhone 17 Pro lại là một sự đánh đổi về thẩm mỹ.

Về mặt lý thuyết, đây là chiếc iPhone mà những người dùng chuyên nghiệp hằng ao ước.

Nó được trang bị con chip A19 Pro mạnh mẽ, buồng hơi tản nhiệt đầu tiên giúp máy luôn mát mẻ, 3 camera 48 megapixel và thời lượng pin ấn tượng.

Mặt lưng của iPhone 17 Pro (Ảnh: The Verge).

Đây là một chiếc điện thoại rất mạnh mẽ. Thế nhưng, tất cả những sức mạnh đó lại được gói trong một thiết kế mà không ít người dùng chia sẻ trên các diễn đàn công nghệ đã không ngần ngại gọi là "xấu xí".

Cụm camera sau, vốn đã là điểm gây tranh cãi từ nhiều thế hệ trước, giờ đây lại còn phình to ra gấp đôi, phá vỡ sự cân đối và tối giản - vốn là di sản của nhà thiết kế Jony Ive.

Ngay bên dưới cụm camera là một khu vực MagSafe với hình dạng kỳ lạ - trông như một khe cắm thẻ ngân hàng, một quyết định thiết kế có phần khó hiểu.

Tuy nhiên, rõ ràng thời gian đầu khi người dùng đón nhận một sản phẩm có nhiều thay đổi về mặt thẩm mỹ; chuyện cảm thấy nó không hợp mắt cũng là bình thường.

Chris Taylor, một nhà báo kỳ cựu về công nghệ đã chia sẻ cảm giác thất vọng: “Tôi đang dùng iPhone 14 Pro và sẵn sàng nâng cấp. Nhưng thiết kế mới đã dập tắt mọi hứng thú. Tôi thà bỏ ra 100 đô la để thay màn hình và xem vết xước trên chiếc điện thoại cũ như một "vết sẹo cá tính" còn hơn là chi hơn 1.200 đô la cho một thiết bị mà tôi không muốn nhìn ngắm.

Khi một thiết kế mới khiến người dùng muốn gắn bó với sản phẩm cũ, đó là một dấu hiệu đáng báo động”.

Cái bóng của AI

Vấn đề cốt lõi của dòng iPhone 17 không chỉ nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà ở chiến lược mà chúng đại diện.

Apple dường như đang chia người dùng cao cấp của mình thành hai phe: "Airheads" - những người yêu thời trang, sẵn sàng hy sinh hiệu năng để đổi lấy sự mỏng nhẹ và "Pros" - những người khao khát sức mạnh, buộc phải chấp nhận một thiết kế kém duyên.

AI vẫn chưa thể mang lại ấn tượng trên iPhone 17 (Ảnh: ZDNews).

Lựa chọn này đã loại bỏ một nhóm lớn người dùng ở giữa: Những người muốn một chiếc điện thoại vừa mạnh mẽ, vừa đẹp, một sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng mà Apple vốn là bậc thầy.

Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng AI đang diễn ra. Trong khi các đối thủ như Google, Samsung đã biến AI thành linh hồn của điện thoại Pixel, Galaxy S25 series; Apple lại tỏ ra chậm chạp.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 chỉ nhắc đến AI một cách qua loa, chủ yếu là các tính năng đã đồn thổi từ trước. Đặc biệt, trợ lý ảo Siri được kỳ vọng sẽ "thông minh" hơn đã bị trì hoãn đến năm 2026.

Điều này khiến những nâng cấp phần cứng như chip A19 Pro trở nên kém ý nghĩa hơn. Một con chip nhanh hơn để làm gì khi phần mềm cốt lõi vẫn chưa thể mang lại những trải nghiệm thông minh đột phá?

Nhiều chuyên gia đánh giá, việc Apple có thể phải dựa vào công nghệ của bên thứ ba như Google Gemini cho các tính năng AI trong tương lai cho thấy một sự tụt hậu đáng lo ngại.

Dòng iPhone 17 có thể vẫn sẽ bán chạy nhờ vào sức mạnh của thương hiệu và hệ sinh thái trung thành. Nhưng đối với những người quan sát và những người dùng khó tính, nó để lại một dư vị có phần thất vọng.

Đây là một thế hệ iPhone của sự thỏa hiệp: Thỏa hiệp tính năng để có thiết kế mỏng (iPhone Air), thỏa hiệp thiết kế để có hiệu năng cao (Pro) và thỏa hiệp về sự đổi mới AI trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Cảm giác chung là Apple đã có một năm chuyển tiếp. Nhiều người dùng, thay vì rút ví, đã quyết định chờ đợi; nhưng cũng có không ít người sẵn sàng nâng cấp để cảm nhận những công nghệ mới mà Apple trang bị trên dòng iPhone 17 hay iPhone Air siêu mỏng.

Hy vọng rằng, đội ngũ thiết kế của Apple sẽ tìm lại được sự tinh tế và quan trọng hơn, Apple cần có một câu chuyện AI đủ sức thuyết phục để chứng tỏ rằng họ vẫn là người dẫn đầu, chứ không phải kẻ bám đuổi.

Còn hiện tại, bản giao hưởng iPhone 17 hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng sẽ đón nhận như thế nào?