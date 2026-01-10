Bộ trưởng Xây dựng trải nghiệm cầu cạn Vành đai 3 TPHCM

Sáng 10/1, đoàn công tác của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh có chuyến thị sát công trường dự án Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua TP Thủ Đức cũ). Đây là lần đầu tiên đoàn xe của Bộ trưởng Xây dựng có thể đi trên lớp bê tông nhựa vừa được thảm ở tuyến Vành đai 3.

Tại công trường, đại diện Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư) đã báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Minh về tiến độ dự án. Theo kế hoạch, đoạn cầu cạn Vành đai 3 phía Đông dài 14,7km sẽ hoàn thành vào dịp 30/4. Toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM (gồm cả đường song hành) sẽ về đích vào ngày 30/6.

Chia sẻ với chủ đầu tư và các nhà thầu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Trong không khí đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng đến kiểm tra dự án trước đại hội và trước Tết Bính Ngọ.

"Tôi đề nghị từ nay, tất cả phần việc trên công trường phải triển khai không ngừng nghỉ. Dự án đã đến giai đoạn cuối, làm đến đâu, gọn đến đấy, phấn đấu được đoạn nào thông xe sớm cho bà con đi lại dịp Tết", Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo.

Lãnh đạo ngành xây dựng cho biết, Thủ tướng vừa qua cũng thị sát nhiều công trường và rất quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng công trình. Người đứng đầu Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả chủ đầu tư dự án rà soát lại giải pháp kỹ thuật, đơn giá...

"Đẩy nhanh tiến độ, nhưng đồng thời phải hết sức lưu ý về chất lượng. Không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Với đoạn 14,7km Vành đai 3 phía Đông, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện gờ lan can, vách kính chống ồn, cống thoát nước... Đến nay, Ban Giao thông đã tích cực tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên vật liệu thi công cho nhà thầu. Lãnh đạo thành phố và chủ đầu tư thống nhất huy động nhà thầu thi công xuyên Tết Bính Ngọ để kịp tiến độ đề ra.

Khâu thảm bê tông nhựa đang được nhà thầu triển khai đồng loạt, dự kiến hoàn thành lớp bê tông nhựa trước Tết Bính Ngọ 2026.

Đến tháng 2 và tháng 3, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, giao thông thông minh (ITS)... thông xe đoạn cầu cạn cao tốc từ nút giao Tân Vạn đến nút giao HLD (cao tốc TPHCM - Long Thành) trước ngày 30/4.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần ngổn ngang nhất của tuyến Vành đai 3 phía Đông đang nằm ở nút giao Tân Vạn và nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành. Cả 2 hạng mục này đều phức tạp do phải vừa thi công, vừa đảm bảo an toàn cho xe cộ đi xuyên qua công trường.

Tại cuộc kiểm tra công trường, Bộ trưởng Xây dựng cũng yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo quy hoạch, cao tốc Bến Lức - Long Thành có phần lớn chiều dài thuộc Vành đai 3 TPHCM. Một trong những điều kiện để Vành đai 3 TPHCM khép mạch hoàn toàn là hạng mục cầu Phước Khánh trên cao tốc này phải về đích.