Bắt giam chủ tiệm may quần áo xâm hại bé gái 12 tuổi khi lấy số đo

Sáng 10/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam bị can Võ Thanh Dũng (56 tuổi, cư trú tại xã Tân An, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Võ Thanh Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, chiều ngày 28/12/2025, cháu H. (12 tuổi) đạp xe đến cửa hàng của Dũng để lấy quần áo đã đặt may trước đó. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng người, Dũng bảo cháu H. vào trong để đo lại kích thước quần. Tại đây, đối tượng đã dùng tay xâm hại vùng kín của cháu H.. Do Dũng đang cầm thước gỗ trên tay, nạn nhân không dám phản kháng.

Sau khi về nhà, cháu H. đã kể lại sự việc và gia đình H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Dũng. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.