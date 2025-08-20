+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh, hỗ trợ công nghệ lau nhà tiên tiến.

- Đa dạng tính năng tự động hoá.

- Tích hợp AI nhận diện và tránh né đồ vật hiệu quả.

+ Hạn chế:

- Giá thành không dễ tiếp cận với người dùng phổ thông.

- Kích thước trạm sạc lớn.

- Việc bảo trì phức tạp hơn robot hút bụi, lau nhà thông thường.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Dreame Aqua 10 Pro Track hướng tới các gia đình đề cao tiện nghi, tự động hóa và khả năng vệ sinh chuyên sâu, đặc biệt hữu ích cho người nuôi thú cưng hoặc quá bận rộn. Tuy nhiên, với mức giá khá cao, sản phẩm này chủ yếu phù hợp với những khách hàng có điều kiện tài chính dư dả.

Với cơ chế hoạt động phức tạp, sản phẩm cũng cần bảo trì, bảo dưỡng đúng cách

Thiết kế

Aqua 10 Pro Track hiện là mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp nhất của Dreame tại thị trường Việt Nam. Thiết bị tích hợp đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lau dọn vệ sinh, giúp quá trình sử dụng robot trở nên hoàn toàn tự động hóa.

Trạm sạc ThermoHub có thiết kế vuông vức, tối giản với mặt nhựa nhám giúp che đi các thành phần bên trong. Mặt trước được hoàn thiện dạng phủ hoa văn vân đá cẩm thạch, tạo hiệu ứng thị giác giống như một món nội thất trang trí trong không gian gia đình.

Kích thước của phần trạm sạc này tương đối lớn. Đồng thời, trọng lượng nặng cũng khiến việc di chuyển trạm sạc trở nên khó khăn hơn mỗi khi cần vệ sinh khu vực xung quanh. Tuy vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn bởi thực chất người dùng sẽ rất ít khi cần làm việc này.

Khu vực phía trên của trạm sạc bố trí bình nước sạch có dung tích 4,5 lít và bình nước bẩn dung tích 4 lít. Hai bình nước sạch và bình nước bẩn được thiết kế với hai màu sắc khác nhau để người dùng dễ dàng nhận diện.

Ở phía dưới là nơi chứa ngăn đựng dung dịch vệ sinh. Máy hỗ trợ ngăn chứa kép, bao gồm một ngăn chứa dung dịch lau sàn và một ngăn chứa dung dịch khử mùi thú cưng. Thiết kế này đáp ứng đa dạng nhu cầu làm sạch, đặc biệt là với những gia đình nuôi thú cưng.

Bên cạnh là túi chứa bụi và rác. Trạm sạc còn tích hợp sẵn đèn UV bên trong khoang ống dẫn bụi, có khả năng chiếu xạ vào bên trong túi bụi và rác thải đã hút, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và mùi khó chịu.

Khả năng nhận diện và tránh né vật thể

Aqua 10 Pro Track được trang bị hệ thống điều hướng với cụm radar DToF kết hợp 2 camera AI. Trong môi trường bình thường, cảm biến DToF nâng lên quét 360 độ xung quanh liên tục, giúp điều hướng nhanh và tối ưu. Khi nhận diện không gian thấp, radar sẽ tự động hạ xuống, giúp robot di chuyển và làm sạch ở những nơi thấp, chật hẹp như gầm sofa, tủ, gầm giường,...

Hệ thống radar còn được sử dụng để thiết lập bản đồ ảo. Thử nghiệm với căn chung cư 60m2, robot mất khoảng 5 phút để có thể quét và tạo lập bản đồ ảo cho các phòng. Người dùng cũng có thể kết nối robot với ứng dụng Dreamehome trên điện thoại để điều khiển các chế độ dọn dẹp hay thiết lập khu vực dọn dẹp phù hợp với nhu cầu.

Trong khi đó, hệ thống camera AI hoạt động tương tự mắt người thông qua nhận dạng hình ảnh, đồng thời thu thập thông tin của các vật thể lân cận.

Camera AI có khả năng nhận diện và tránh hơn 240 loại vật cản khác nhau, bao gồm cả các vật dụng nhỏ như dây điện, cáp sạc hay khăn giấy. Đồng thời, robot cũng tích hợp đèn LED chiếu sáng để có thể hoạt động tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài ra, robot còn trang bị công nghệ tránh chướng ngại vật StereoEdge. Công nghệ này sử dụng hệ thống đám mây điểm laser để xác định và tránh chướng ngại vật một cách thông minh.

So với các cảm biến PSD trước đây, hệ thống này phát hiện chính xác các vật thể thấp trên sàn như dây cáp, sách và bút. Trong suốt quá trình sử dụng, người dùng sẽ không cần phải lo nghĩ về việc “giải cứu” robot khi thiết bị hoạt động.

Đáng chú ý, Aqua 10 Pro Track còn có khả năng vượt qua bậc thềm đơn cao 4,2cm và ngưỡng cửa đôi 6cm. Thiết kế mới giúp robot vượt qua các địa hình phức tạp như gờ cửa và bậc thấp, tránh bị kẹt và duy trì quá trình làm sạch trơn tru, liền mạch.

Tính năng này đặc biệt hữu dụng với những căn nhà có nhiều phòng được ngăn cách bởi các bậc thềm hoặc gờ chắn. Người dùng sẽ không còn phải tốn thời gian và công sức để thiết lập cho robot lau dọn từng phòng như trước.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

Là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp nhất hiện có trên thị trường, Aqua 10 Pro Track tích hợp đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lau dọn tiên tiến. Robot sở hữu hệ thống chổi chống rối kép HyperStream, bao gồm một chổi cao su TPU và một chổi lông cao su có thể sử dụng trên nhiều loại bề mặt khác nhau như thảm, sàn gỗ hay sàn gạch.

Hai chổi của robot xoay ngược chiều cùng với luồng khí hút mạnh sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề về tóc và lông thú cưng. Dreame cho biết robot có thể xử lý sợi tóc dài tới 50cm.

Trải nghiệm sử dụng thực tế trong gần 2 tuần, chổi chính hoàn toàn không bị vướng lại bất cứ sợi tóc nào. Điều này đặc biệt quan trọng bởi người dùng sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc gỡ rối tóc hoặc lông thú cưng trong suốt quá trình sử dụng.

Phần chổi cạnh cũng được thiết kế để có thể nâng lên và mở rộng một cách linh hoạt. Thiết kế này đảm bảo làm sạch hiệu quả tại các góc và cạnh, bao phủ các khu vực khó tiếp cận như góc tường hay chân bàn, ghế và nhiều đồ nội thất khác.

Robot sở hữu lực hút lên đến 25.000Pa, có thể hút sạch các mảnh vụn như vụn giấy, tóc và cát trên nhiều bề mặt khác nhau một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, khi sử dụng ở công suất tối đa, tiếng ồn phát ra cũng tương đối lớn. Đối với quá trình dọn dẹp hàng ngày, người dùng nên sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất dọn dẹp.

Giẻ lau trên Aqua 10 Pro Track có thiết kế dạng cuộn lăn dẹt. So với giẻ lau xoay của nhiều mẫu robot trên thị trường, thiết kế giẻ lau dạng cuộn lăn giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với bề mặt sàn, từ đó tăng áp lực lên sàn và mang lại hiệu quả lau sạch hơn.

Trên thị trường, các mẫu robot phổ thông có 2 cách lau nhà chính. Với các thiết bị giá rẻ, robot sẽ lau nhà một lượt rồi trở về trạm sạc, người dùng sau đó sẽ tự giặt giẻ. Với các thiết bị cao cấp hơn, robot sẽ lau nhà và trở về trạm sạc sau một khoảng thời gian nhất định để giặt giẻ rồi tiếp tục lặp lại quá trình trên.

Tuy vậy, cả hai giải pháp trên đều chưa tối ưu. Khi giẻ lau bị bẩn, robot có thể sẽ làm lan rộng vết bẩn và tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Trên Aqua 10 Pro Track, Dreame sử dụng một giải pháp phức tạp hơn nhưng mang lại hiệu suất tối ưu hơn.

Bên trong thân máy, robot tích hợp một lưỡi gạt có nhiệm vụ liên tục loại bỏ bụi bẩn và thu gom nước bẩn. Điều này đảm bảo giẻ lau luôn sạch trong suốt quá trình dọn dẹp và robot cũng không cần phải quay trở lại trạm sạc quá nhiều lần để giặt giẻ.

Với các cảm biến và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, robot có thể nhận dạng các loại vết bẩn khác nhau và tự động làm sạch. Robot còn trang bị một mô-đun làm nóng sẽ làm ấm nước sạch lên đến 45 độ C, giúp xử lý các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ và vết dính khó chịu.

Chưa dừng lại ở đó, thiết bị còn tích hợp hàng loạt tính năng dành riêng cho những căn hộ có nuôi thú cưng như nhận diện khu vực hoạt động của thú cưng để làm sạch, hỗ trợ giám sát thú cưng hoặc ghi lại những khoảnh khắc của thú cưng trong quá trình robot vệ sinh.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc của Aqua 10 Pro Track hoạt động như một trung tâm điều khiển và bảo trì, giúp robot có thể thu gom rác và vệ sinh một cách hoàn toàn tự động.

Trạm sạc còn cho phép tự động giặt giẻ bằng nước nóng 100 độ C, giúp làm sạch sâu và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn. Sau khi giặt, giẻ lau sẽ được sấy khô và khử khuẩn bằng tia UV, giúp loại bỏ vi khuẩn và mang đến hiệu quả vệ sinh tối ưu.

Tổng kết

Aqua 10 Pro Track hiện là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp nhất đang được bày bán tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được các đại lý bán ra với mức giá 32,5 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Roborock Saros 10, Samsung Bespoke AI Jet Bot.

Thiết bị sẽ phù hợp với các gia đình có yêu cầu cao về sự tiện nghi, tự động hóa và vệ sinh chuyên sâu, đặc biệt là những người nuôi thú cưng hoặc người bận rộn tìm kiếm giải pháp làm sạch toàn diện.

Đổi lại, người dùng sẽ phải chi trả một khoản cao so với nhiều mẫu robot hút bụi lau nhà trên thị trường. Chi phí sẽ là một rào cản tiếp cận.