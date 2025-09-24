iPhone 17 Pro Max Monarch có giá dao động 139-159 triệu đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ.

So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu iPhone 17 Pro Max Monarch đã được khoác lên một "lớp áo" hoàn toàn mới.

Phần viền camera trên iPhone 17 Pro Max có cấu trúc kép, bao gồm viền ngoài bằng nhôm anodize, lõi bên trong bằng thép không gỉ. Toàn bộ thiết kế trên đã được thay thế bằng Titanium Grade 5, loại vật liệu siêu bền và nhẹ, thường dùng trong công nghiệp hàng không và y tế.

Viền mới được gia công CNC để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối khi gắn vào module camera nguyên bản. Sau đó, phần viền được đánh bóng vi điểm và mạ vàng.

Trên phiên bản gốc, khung sườn của máy được hoàn thiện từ hợp kim nhôm series 7. Đơn vị chế tác đã sử dụng kỹ thuật đánh bóng vi điểm để xử lý bề mặt. Sau đó, phần khung được phủ bằng vàng hồng 18K.

Tất cả các nút bấm vật lý trên iPhone, từ nút âm lượng, nút nguồn đến phím Action, đều được thay thế bằng các chi tiết làm từ Titanium Grade 5.

Một trong những thay đổi lớn nhất trên chiếc iPhone chế tác này là phần mặt lưng. Theo đó, mặt lưng được thay thế bằng vật liệu thép không gỉ 304L.

Khu vực này được cắt CNC chính xác theo kích thước nguyên bản, sau đó đánh bóng thủ công nhiều lần tạo ra độ phản chiếu như gương. Cuối cùng, phần này được mạ vàng để đảm bảo độ sang trọng cũng như độ bền tối đa cho bề mặt.

Tuy vậy, việc thay thế mặt lưng kính Ceramic Shield bằng vật liệu thép không gỉ 304L cũng có những hạn chế nhất định khi người dùng sẽ không thể sử dụng được tính năng sạc không dây MagSafe.

Logo "quả táo" ở mặt lưng cũng được thay thế và chế tác từ titanium. Phần này còn cung cấp tùy chọn đính kim cương hoặc vàng nguyên khối theo đơn đặt hàng riêng.

iPhone 17 Pro Max phiên bản Monarch có giá dao động 139-159 triệu đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ, được phát hành giới hạn.

Một số ý kiến cho rằng việc độ lại máy giúp tạo sản phẩm mang tính sưu tầm, nhưng cũng có thể làm mất cân bằng giữa công năng và tính biểu tượng. Với mức giá cao gấp nhiều lần so với bản gốc, thiết bị này hướng đến nhóm khách hàng rất hẹp và khó tiếp cận với số đông người dùng iPhone.