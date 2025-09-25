realme 15 Pro: Hiệu suất tốt, AI đa dạng nhưng thiết kế cần cải thiện

+ Ưu điểm:

- Thiết kế mỏng nhẹ, độ bền tốt.

- Hiệu suất và pin tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Mặt lưng chỉ hoàn thiện từ nhựa.

- Thiếu camera telephoto.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

realme 15 Pro là lựa chọn phù hợp cho người cần một chiếc máy mỏng nhẹ, hiệu suất ổn định, pin khỏe và camera đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản kèm các tính năng AI.

Tuy vậy, hạn chế về chất liệu mặt lưng và thiếu ống kính telephoto khiến sản phẩm chịu áp lực cạnh tranh lớn từ những mẫu cao cấp đời trước như Galaxy S24 hay iPhone 15.

Thiết kế và màn hình

realme 15 Pro sở hữu ngoại hình mềm mại với các góc được bo cong. Cả mặt trước và mặt sau của máy cũng được vát cong tràn ra bốn cạnh, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái và ôm tay.

Điểm hạn chế là mặt lưng của máy chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Trong khi đó, nhiều đối thủ cùng phân khúc đã được trang bị mặt lưng kính và khung viền kim loại, mang lại vẻ ngoài cao cấp hơn. Thêm vào đó, mặt lưng dạng bóng bám lại khá nhiều dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Bù lại, máy cho cảm giác chắc chắn, không hề có hiện tượng ọp ẹp kể cả khi bấm hay nhấn mạnh vào mặt lưng hoặc phần khung. Chất liệu nhựa cũng giúp giảm đáng kể trọng lượng của máy xuống còn 187g cùng độ mỏng 7,79mm, cho cảm giác cầm nắm dễ chịu ngay cả khi sử dụng thiết bị bằng một tay trong thời gian dài.

Thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69, cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Máy cũng tích hợp lớp bảo vệ ArmorShell với phần khung kim loại và nhiều lớp đệm mút, giúp gia tăng độ bền trước những va đập.

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng những công nghệ trên được trang bị để gia tăng trải nghiệm và độ bền cho sản phẩm. Người dùng không nên quá phụ thuộc hay thử nghiệm thiết bị trong những điều kiện nguy hiểm để tránh rủi ro.

Máy được trang bị màn hình cong 6,8 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải 1,5K (1.280 x 2.800 pixel) cùng tần số quét 144Hz. Viền màn hình có kích thước 1,48mm và được làm mỏng đều ở cả bốn cạnh. Tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 94%, mang lại trải nghiệm thị giác tốt khi sử dụng.

Viền màn hình được thiết kế mỏng đều, kết hợp cùng hiệu ứng cong tràn bốn cạnh, tạo cảm giác thị giác thoáng khi xem video hoặc chơi game. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này cũng khiến việc tìm miếng dán cường lực phù hợp để bảo vệ màn hình trở nên khó khăn hơn.

Màn hình có chất lượng hiển thị khá tốt với màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng và độ sáng tối đa khoảng 6.500 nit, đủ để sử dụng ngoài trời. Máy cũng tích hợp chế độ chống mỏi mắt, hỗ trợ trải nghiệm trong thời gian dài.

Cảm biến vân tay đặt dưới màn hình cho tốc độ nhận diện nhanh và chính xác, song vị trí đặt khá thấp nên đôi khi gây bất tiện khi thao tác hàng ngày.

Hiệu suất và pin

Thiết bị tích hợp bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Con chip này có hiệu suất CPU cao hơn 27%, GPU cao hơn 30% và mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn 26% so với thế hệ tiền nhiệm.

Qua phần mềm AnTuTu BenchMark, máy đạt gần 1,1 triệu điểm – mức hiệu suất tương đương với các đối thủ cùng phân khúc như vivo V60 hay OPPO Reno14.

Trong trải nghiệm thực tế với các tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, thiết bị duy trì ổn định ở 60fps với thiết lập đồ họa cao, nhiệt lượng tỏa ra vừa phải. Với những trò chơi nặng hơn như Genshin Impact, máy vẫn có thể đáp ứng ở mức thiết lập trung bình – cao.

Sản phẩm có thêm chế độ GT Mode để tối ưu hiệu suất khi chơi game lâu, nhưng điều này đi kèm với nhược điểm máy dễ nóng và hao pin nhanh.

Về pin, dung lượng 7.000mAh cho phép sử dụng thoải mái 1–2 ngày với các tác vụ thường ngày. Công nghệ sạc nhanh 80W giúp nạp 50% dung lượng chỉ trong khoảng 25 phút, hỗ trợ đáng kể cho nhu cầu sử dụng liên tục.

Máy được cài sẵn realme UI 6.0 trên nền Android 15, với giao diện được làm mới theo hướng tối giản cùng hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà và ổn định hơn.

Hệ điều hành này tích hợp nhiều tính năng AI như AI Summary (tóm tắt văn bản), AI Speak (đọc nội dung bằng giọng nói)… Toàn bộ đều đã hỗ trợ tiếng Việt, giúp người dùng dễ tiếp cận và khai thác trong sử dụng hàng ngày.

Một điểm đáng chú ý là thiết bị cho phép chia sẻ nhanh hình ảnh, video với iPhone, hoạt động tương tự AirDrop. Tuy nhiên, mức độ ổn định và tốc độ truyền thực tế vẫn cần thêm thời gian trải nghiệm để đánh giá kỹ hơn.

Camera và các tính năng AI

Máy được trang bị hệ thống camera kép với ống kính chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và ống kính góc siêu rộng 50MP. Camera selfie cũng có độ phân giải 50MP. Hệ thống 3 camera này đều được tích hợp AI, có thể tự động nhận diện khung cảnh để xử lý hình ảnh một cách phù hợp nhất với môi trường.

Trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống camera của máy có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Trong môi trường đủ sáng, hình ảnh chụp từ camera chính của sản phẩm có xu hướng xử lý màu sắc rực rỡ, mức độ chi tiết cao và dải tương phản rộng.

Với các bức hình chụp ở điều kiện thiếu sáng, hình ảnh cũng được xử lý hài hòa, kiểm soát tốt tình trạng nhiễu hạt và giữ lại được nhiều chi tiết.

Điểm thiếu sót trên thiết bị này là không được tích hợp ống kính telephoto. Do đó, máy sẽ không phù hợp với những người dùng có nhu cầu thường xuyên chụp ảnh từ xa. Hình ảnh chỉ được xử lý tốt nhất khi người dùng chụp ảnh zoom ở mức 2x trở lại.

Bù lại, ống kính góc siêu rộng có khả năng hoạt động khá tốt trong cả điều kiện đủ sáng và thiếu sáng. Trên nhiều thiết bị, ống kính góc siêu rộng thường bị cắt giảm với độ phân giải thấp hơn khiến cho ảnh bị giảm chi tiết và sai lệch màu sắc.

Việc trang bị cảm biến 50MP tương đương độ phân giải của camera chính giúp cho chất lượng hình ảnh giữa các ống kính được duy trì ổn định. Bức ảnh chụp bằng camera góc siêu rộng (bên trái) mang lại màu sắc và chi tiết không hề thua kém so với ảnh chụp từ camera chính (bên phải).

Ở chế độ chụp chân dung, camera xử lý tách biệt chủ thể và hậu cảnh khá rõ ràng, ít gặp tình trạng xóa nhầm vào chi tiết nhỏ như tóc hay gọng kính. Màu sắc da và đường nét khuôn mặt cũng được tái hiện tự nhiên, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh thường ngày.

Máy còn tích hợp bộ công cụ AI chỉnh sửa, gồm xóa vật thể, tách nền, mở rộng khung hình và tính năng AI Edit Genie cho phép chỉnh sửa dựa trên mô tả bằng lời nói.

Tuy vậy, mức độ chính xác của các công cụ này trong thực tế vẫn phụ thuộc vào từng bức ảnh và điều kiện ánh sáng cụ thể.

Ngoài ra, máy còn tích hợp sâu trợ lý ảo AI Google Gemini, giúp nâng cao khả năng tìm kiếm, cá nhân hóa và tương tác. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng AI khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cho phép tra cứu nhanh chóng bằng cách khoanh tròn nội dung trên màn hình.

Tổng kết

realme 15 Pro được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 15 triệu đồng. Xét trong cùng phân khúc, realme 15 Pro cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như OPPO Reno14 5G, vivo V60 và Honor 400.

realme 15 Pro phù hợp với những người dùng cần một chiếc điện thoại mỏng nhẹ nhưng vẫn có độ bền ở mức tốt. Thiết bị có hiệu suất ổn định, pin khỏe và hệ thống camera đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thông thường, đồng thời được tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa. Với những người hay chơi game ở mức phổ thông, máy vẫn có thể đáp ứng trơn tru.

Tuy nhiên, sản phẩm chưa phải lựa chọn hoàn hảo cho nhóm người dùng có yêu cầu cao về nhiếp ảnh khi thiếu ống kính telephoto. Chất liệu mặt lưng bằng nhựa cũng khiến tổng thể kém sang trọng so với các mẫu có thiết kế kim loại hoặc kính.

Trong phân khúc cận cao cấp, thiếu bị đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ những model cao cấp đời trước như Galaxy S24 hay iPhone 15, vốn được đánh giá cao về độ hoàn thiện và trải nghiệm tổng thể.