Clip “cô gái giúp đỡ người khác trong cơn mưa tầm tã” gây cảm động tuần qua

Cô gái giúp đỡ người lái xe ba gác dưới cơn mưa tầm tã được dân mạng ngợi khen

Khi thấy người lái xe ba gác đang phải chật vật để căng lại tấm bạt che hàng phía sau thùng xe dưới cơn mưa tầm tã, cô gái đã nhanh chóng che dù chạy đến để giúp đỡ.

Đoạn video ghi lại hành động đẹp và nhiều ý nghĩa của cô gái này nhanh chóng “gây sốt” mạng xã hội và khiến nhiều người xem cảm động. Cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi dành cho hành động của cô gái.

Cô gái giúp đỡ người lái ba gác dưới cơn mưa tầm tã được dân mạng ngợi khen (Video: OFN).

Hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khi nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Các phi hành gia làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể quan sát được khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp từ không gian, với một góc nhìn hoàn toàn khác biệt khi quan sát từ Trái Đất.

Hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khi nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (Video: X).

Tảng đá có hình dáng giống như một cánh cổng khổng lồ dẫn sang thế giới khác

Một tảng đá nằm trên dãy núi Dzungarian Alatau, Kazakhstan, có hình dáng đặc biệt, giống như một cánh cổng khổng lồ dẫn vào một hang động hoặc một thế giới khác.

Tảng đá có hình dáng giống như cánh cổng khổng lồ dẫn sang thế giới khác (Video: Gecko).

Thanh niên suýt gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang tháo dỡ nhà

Khoảnh khắc thót tim do camera giám sát ghi lại cho thấy một nhóm người đang tháo dỡ nhà, bất ngờ một mảng tường lớn đổ sập xuống một người đang đứng phía dưới. May mắn người này đã không bị đè trúng, nếu không chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thanh niên suýt gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang tháo dỡ nhà (Video: HKN).

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m xuất hiện trên đường tại thủ đô Bangkok

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy khoảnh khắc mặt đường trên một tuyến phố ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, bất ngờ sụp xuống, tạo thành một hố sâu lên đến 50m, rộng khoảng 30m.

Hố tử thần xuất hiện ngay trước bệnh viện và đồn cảnh sát, trong khu vực đông dân cư nên ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. May mắn trước khi hố tử thần xuất hiện đã có những dấu hiệu nên mọi người kịp sơ tán, do đó không gây ra thương vong.

Nguyên do dẫn đến sự xuất hiện của hố tử thần khổng lồ này đang được điều tra.

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m xuất hiện trên đường tại thủ đô Bangkok (Video: ViralPress).

Người đàn ông xử lý bình tĩnh, tránh cú ngã đau trong tình huống bất ngờ

Đang trèo lên cao để sửa lại mái nhà, người đàn ông gặp sự cố bất ngờ khi chiếc thang phía dưới chân bị đổ, khiến ông không còn chỗ đứng. Tuy nhiên, người này đã xử lý một cách bình tĩnh để giúp tránh được cú ngã đau trong tình huống này.

Người đàn ông xử lý bình tĩnh, tránh cú ngã đau trong tình huống bất ngờ (Video: KTN).

Máy tập gym bốc cháy và nguyên nhân bất ngờ đằng sau

Video do một nhân chứng ghi lại bên trong phòng tập thể hình tại thành phố New York, Mỹ, cho thấy một chiếc máy tập gym đang bị bốc cháy, dù thiết bị này không hề sử dụng điện hoặc các nguồn có thể gây cháy.

Nguyên do của vụ việc được xác định vì một người tập để quên điện thoại, nên khi bị tạ nặng đè vào đã phát nổ, dẫn đến vụ cháy. Sự việc được phát hiện sớm nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Máy tập gym bốc cháy và nguyên nhân bất ngờ đằng sau (Video: Instagram).

Lốp xe tải phát nổ, thổi bay trạm thu phí bên đường

Video do camera giám sát bên trong một trạm thu phí tại thành phố Jaipur, Ấn Độ, ghi lại cho thấy một nhân viên đang ngồi thư giãn thì bất ngờ một vụ nổ làm rung chuyển cả trạm thu phí. Nam nhân viên này hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài sau vụ nổ, may mắn không bị thương nghiêm trọng.

Nguyên do của sự việc được xác định vì lốp một chiếc xe tải đã phát nổ khi đi qua trạm thu phí. Áp lực từ vụ nổ lốp xe đã thổi bay cabin của trạm thu phí, khiến nhiều thiết bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không có thương vong.

Lốp xe tải phát nổ, thổi bay trạm thu phí bên đường (Video: Newsflare).

Khán giả đứng sát đường đua để xem xe đua lướt qua ngay trước mặt

Không chỉ là những người đam mê tốc độ, các khán giả cũng phải sở hữu thần kinh thép mới dám liều mình đứng sát đường đua và xem những chiếc xe đua phóng qua ngay trước mắt mình mà không hề có hàng rào bảo vệ.

Khán giả đứng sát đường đua để xem xe đua lướt qua ngay trước mặt (Video: Reddit).

Video cho thấy kích thước khổng lồ của một chiếc tàu chở hàng

Những chiếc tàu thủy vận tải biển sở hữu kích thước to lớn đến mức chiếc máy xúc trông giống như một món đồ chơi tí hon khi được đặt vào bên trong khoang hàng.