Motorola trở lại thị trường di động Việt Nam

"Sự kiện ra mắt cũng là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng tại châu Á và đặc biệt tại Việt Nam, một thị trường trẻ trung, năng động và là tâm điểm trong tầm nhìn Lifestyle Tech", ông Mahesh Alanthat, Giám đốc kinh doanh cấp cao Motorola khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ.

Motorola trở lại thị trường smartphone Việt Nam với 5 dòng điện thoại khác nhau (Ảnh: Thế Anh).

Đồng thời, hãng cũng giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới trải dài nhiều phân khúc, bao gồm Motorola Razr 60, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola G86 Power 5G, Motorola G35 5G và Motorola G06 Power.

Các sản phẩm này trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Trong đó, thiết bị đáng chú ý nhất là mẫu smartphone màn hình gập Motorola Razr 60, cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Flip5 và OPPO Find N3 Flip.

Toàn bộ 5 dòng sản phẩm trên chỉ được phân phối đặc quyền thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. Động thái này cho thấy hãng đang mong muốn một lựa chọn an toàn và có thể đảm bảo về doanh số.

Tuy vậy, yếu tố độc quyền cũng vô tình giới hạn khả năng tiếp cận đến đông đảo người dùng.

Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư vào các dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao và tăng cường hợp tác cùng các đối tác trong nước.

Cuối năm 2011, Motorola đã gia nhập thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tập đoàn Lenovo đã mua lại thương hiệu này vào năm 2014. Đến năm 2016, Lenovo tuyên bố sáp nhập thương hiệu và các sản phẩm được bán dưới tên "Moto by Lenovo".