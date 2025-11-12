Ra mắt chưa lâu, iPhone Air đã ngừng sản xuất

iPhone Air ghi nhận doanh số thất vọng (Ảnh: Thu Uyên).

Đồng thời, hãng đã trì hoãn vô thời hạn việc ra mắt phiên bản kế nhiệm, vốn dự kiến ra mắt vào năm sau.

Giải quyết hàng tồn kho

Mặc dù được giới công nghệ khen ngợi về thiết kế đột phá, siêu mỏng, iPhone Air thế hệ đầu tiên đã nhận về nhiều đánh giá trái chiều do có quá nhiều điểm chưa hoàn thiện.

Chiếc điện thoại này bị chỉ trích vì có thời lượng pin ngắn nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm năm nay. Ngoài ra, máy chỉ được trang bị một cảm biến camera và một loa ngoài.

Đặc biệt, ngoài việc có nhiều cắt giảm, giá bán của iPhone Air còn đắt hơn cả iPhone 17 tiêu chuẩn - mẫu máy không gặp phải bất kỳ nhược điểm nào kể trên.

Do không thu hút được sự quan tâm của khách hàng, việc sản xuất iPhone Air hiện tại sắp kết thúc. Foxconn được cho là chỉ còn duy trì một dây chuyền rưỡi cho mẫu máy này và dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng.

Luxshare - đối tác lắp ráp còn lại - đã ngừng sản xuất từ cuối tháng 10.

Trong khi đó, cả hai gã khổng lồ này vẫn đang duy trì hàng chục dây chuyền sản xuất cho các mẫu máy bán chạy hơn như iPhone 17 Pro.

Apple ban đầu đã phân bổ 10% sản lượng cho iPhone Air, một kế hoạch rõ ràng là quá lạc quan. Hiện tại, công ty đang có quá nhiều hàng tồn kho, dẫn đến việc các nhà bán lẻ phải liên tục giảm giá để đẩy hàng.

Kế hoạch cho iPhone Air 2 bị trì hoãn

Ban đầu, Apple lên kế hoạch ra mắt phiên bản thứ hai (tên mã nội bộ là V62) tại sự kiện tháng 9 năm sau. Bản sửa đổi này dự kiến sẽ nhẹ hơn, có pin lớn hơn và được trang bị buồng hơi để cải thiện khả năng làm mát.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Apple đã thông báo với các kỹ sư và nhà cung cấp rằng họ sẽ loại bỏ mẫu máy này khỏi lịch phát hành mà không đưa ra ngày ra mắt mới - một quyết định được cho là hiếm hoi, thậm chí chưa từng có tiền lệ.

Theo báo cáo mới nhất từ nhà báo Wayne Ma của The Information, Apple muốn lùi thời điểm ra mắt để có thời gian mang đến một thiết kế mới hấp dẫn hơn cho khách hàng.

Phiên bản "iPhone Air 2" dự kiến sẽ được nâng cấp bằng cách trang bị camera thứ hai. Một số kỹ sư hy vọng sản phẩm có thể được ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Air có giá từ 31 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn).