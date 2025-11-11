Khách sạn Hà Nội từ chối khách lúc 2h sáng nhận "bão" 1 sao

Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội TikTok, tài khoản Q cho biết cô đã đặt phòng tại khách sạn ở khu vực thuộc phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, trong thời gian 3 ngày từ 7/11 đến 9/11. Ứng dụng yêu cầu khách cần chuyển khoản 100% để giữ phòng.

Vị khách bị lễ tân khách sạn từ chối cho nhận phòng, phải rời đi lúc 2h sáng (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi thanh toán xong, cô gái dự định sẽ tới Hà Nội đúng ngày hẹn. Tuy nhiên do xảy ra sự cố ngoài ý muốn, 2h sáng 9/11 vị khách mới tới khách sạn. Tuy nhiên, nhân viên tại quầy lễ tân đã từ chối để khách lấy phòng với lý do nữ du khách tới quá muộn.

Nhân viên cho rằng, nếu tới trễ, khách phải gọi điện thông báo cho khách sạn. Trường hợp không báo lại, khách sạn tự hiểu rằng khách không dùng phòng này nữa. Do không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng vị khách đành bức xúc rời khỏi khách sạn lúc hơn 2h sáng.

Theo tìm hiểu, khách sạn nơi vị khách có trải nghiệm kém vui là khách sạn Royal nằm tại 19 Hàng Cháo.

Sự việc nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm trong giới kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành, cũng như cộng đồng mạng. Không lâu sau khi video được chia sẻ trên TikTok, hàng chục nghìn tài khoản đã đăng nhận xét và đánh giá xấu về khách sạn trên.

Địa điểm lưu trú nhận "bão" 1 sao sau sự việc (Ảnh: Thế Anh).

Phần lớn đánh giá cho rằng, khi khách đã trả đủ tiền phòng thì khách sạn phải có trách nhiệm giữ chỗ trong khoảng thời gian khách đặt. Việc chưa liên hệ được với khách, nhưng cơ sở lưu trú vội bán phòng cho người khác là vô lý.

Tổng Giám đốc một công ty du lịch cho rằng, vụ việc là bài học cho những cơ sở lưu trú, cần có quy trình xử lý các tình huống phát sinh một cách chuyên nghiệp để không xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu.

“Có thể đây không phải là cách xử lý của khách sạn mà là do nhân viên chưa biết giải quyết linh hoạt, văn minh”, vị này nhận định.