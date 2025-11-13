Đầu tháng 11, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) tiếp nhận thông tin về dấu hiệu xuất hiện trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo ở Hà Nội.

Ngay sau đó, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Kẻ gian giấu trạm BTS giả trong vali du lịch (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện).

Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập trái phép vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn lừa đảo.

Đối tượng trong vai khách du lịch và đặt thiết bị BTS giả trong vali. Kẻ gian liên tục thay đổi mã nhận dạng BTS, phạm vi phát sóng nhỏ và di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo, mạo danh ngân hàng và công ty chuyển phát.

Những tin nhắn lừa đảo này thường đính kèm đường dẫn (link) đến các trang web giả mạo, do kẻ gian tạo ra để đánh lừa người dùng. Không ít người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc các nhà mạng di động để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.

Các trạm BTS giả là công cụ giúp cho những đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo (Ảnh: Thế Anh).

Các trạm BTS giả là công cụ giúp cho những đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo. Đây là nguyên nhân khiến nhiều thuê bao di động nhận được những tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng để gửi các nội dung giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Theo đó, sóng của các trạm BTS giả sẽ "chèn" lên sóng của nhà mạng. Trong khoảng cách 100m, các thiết bị di động sẽ kết nối với sóng của các trạm BTS giả mạo thay vì kết nối với các nhà mạng.

"Những trạm BTS giả có thể nhắn hàng nghìn tin nhắn một phút và 80.000-100.000 tin nhắn mỗi ngày. Nội dung các tin nhắn có thể đi kèm với những trang web cờ bạc trực tuyến hoặc mạo danh trang web của ngân hàng để lừa đảo", đại diện Cục Tần số vô tuyến điện chia sẻ.