Ukraine tung cơ chế đặc biệt để binh sĩ tích điểm tự mua vũ khí

Robot không người lái ngày càng được sử dụng phổ biến trên tiền tuyến (Ảnh: AFP).

Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine, cho biết chương trình khuyến khích mới này sẽ bắt đầu trong vòng một tháng, theo chỉ đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

“Chúng tôi đã theo dõi và khuyến khích hoạt động hậu cần", ông Fedorov xác nhận việc sắp triển khai tính năng tích điểm mới.

Trước đó, Ukraine đã ra mắt “Brave1 Market”, một chương trình đầu tiên thuộc loại này, thưởng điểm cho người loại bỏ binh sĩ Nga khỏi vòng chiến đấu hoặc phá hủy thiết bị của đối phương, được xác minh bằng video từ UAV tải lên mạng quân sự.

Binh sĩ Ukraine có thể dùng điểm thưởng để mua UAV, robot, thiết bị tác chiến điện tử và các hệ thống phòng thủ khác trên chợ trực tuyến này. Mỗi mục tiêu khác nhau sẽ tích được số điểm riêng.

Cổng mua sắm này cho phép đơn vị quân đội đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất, tránh qua chuỗi cung ứng do chính phủ điều hành và rút ngắn đáng kể quá trình mua sắm, vũ khí có thể được chuyển thẳng ra tiền tuyến chỉ trong vài ngày.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết việc sơ tán binh sĩ bằng robot cũng nên được tính điểm: “Tôi nghĩ điều đó là công bằng, vì cứu mạng sống của một người, đồng đội của chúng ta, luôn là ưu tiên hàng đầu".

Theo ông Fedorov, binh sĩ nào cứu đồng đội bằng robot sơ tán thương binh sẽ nhận được số điểm “gấp 10 lần” so với khi hạ một binh sĩ Nga.

Các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đang trở thành công cụ hữu ích cho quân đội Ukraine vì chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm mà con người khó đảm nhận.

Những robot điều khiển từ xa này có thể sơ tán thương binh, vận chuyển đạn dược, mang vũ khí, tấn công vị trí của Nga, đặt mìn, hoặc kích nổ bên cạnh xe bọc thép của đối phương.

“Chúng tôi thực sự tin tưởng vào UGV”, ông Fedorov nói, cho biết ngày càng nhiều lữ đoàn Ukraine sử dụng robot cho nhiệm vụ hậu cần, có đơn vị vận chuyển nhiều tấn hàng hóa và tiếp tế bằng UGV.

Ông cho biết đã có những trường hợp nổi bật về việc UGV cứu thương binh, và nhiều trường hợp khác ít được công khai hơn. Việc đưa cơ chế thưởng điểm này vào Brave1 Market sẽ khuyến khích binh sĩ thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ bằng robot hơn.

Theo các cựu binh Mỹ từng chiến đấu tại Ukraine, việc sơ tán thương binh là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, nhất là ở khu vực sát tiền tuyến.

Sự phổ biến của UAV trinh sát và UAV tấn công khiến việc di chuyển thương binh trở nên nguy hiểm ngay cả ban đêm.

UGV giúp giảm rủi ro cho đội y tế, vì chúng là mục tiêu ít giá trị hơn, nhưng binh sĩ Ukraine cũng cho biết đôi khi robot gặp trục trặc, ví dụ mất tín hiệu, khiến người bị thương bị bỏ lại giữa chừng.

Nga cũng đang sử dụng UGV trong kho vũ khí của mình và cả hai bên đều liên tục nâng cấp thiết kế để chống gây nhiễu, chẳng hạn chuyển sang dùng cáp quang thay vì tín hiệu radio.

Danh mục của Brave1 Market rất phong phú, binh sĩ có thể mua UAV, robot mặt đất, súng, thiết bị tác chiến điện tử, camera, pin, động cơ, và hệ thống liên lạc vệ tinh.

Các đơn vị quân đội trên toàn Ukraine cạnh tranh nhau trên bảng xếp hạng, theo dõi số điểm tích lũy. Đơn vị “Birds of Madyar”, một lữ đoàn UAV nổi tiếng, đã đứng đầu bảng tháng trước.

Ông Fedorov gọi hệ thống này là “Amazon của chiến sự” vì binh sĩ có thể đặt mua thiết bị chỉ bằng vài cú nhấp chuột, và chính phủ Ukraine sẽ thanh toán bằng cách quy đổi điểm thưởng.

Trong vòng 3 tháng, các đơn vị Ukraine đã mua thiết bị trị giá khoảng 6 tỷ hryvnia (142 triệu USD) thông qua Brave1 Market.

Ông cho biết nền tảng này giúp giới thiệu nhanh các sản phẩm quốc phòng mới, giúp binh sĩ tiếp cận công nghệ mà chính phủ có thể chưa biết đến. Tính đến nay, hàng chục nghìn UAV đã được đặt mua qua nền tảng.