iPhone 17, Galaxy S25 giảm giá tiền triệu dịp 11/11

Vào dịp này, các đại lý đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá để thu hút người dùng. Hàng loạt thiết bị điện tử bao gồm điện thoại, máy tính xách tay và phụ kiện công nghệ đã đồng loạt giảm giá với mức giảm lên tới vài triệu đồng.

Hàng loạt mẫu di động cao cấp như iPhone 17, Galaxy S25 đều được điều chỉnh giảm giá trong dịp 11/11 (Ảnh: PhoneArena).

Theo đó, iPhone 17 Pro phiên bản 512GB được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 41 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone Air có mức giá 30,8 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với giá niêm yết.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, nguồn cung của dòng sản phẩm iPhone 17 đã không còn hạn chế như trong giai đoạn đầu mở bán. Các phiên bản màu sắc đều đã có đủ để giao trực tiếp cho khách hàng.

"Ngay cả với iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam, hệ thống cũng đã có sẵn để giao ngay cho khách hàng. Chúng tôi cũng hoàn tất việc phân phối đến toàn bộ hệ thống, đảm bảo đủ nguồn hàng cho cả khách đặt trước và khách mua lẻ", đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết.

Bên cạnh dòng iPhone 17, nhiều mẫu di động Android cao cấp cũng được điều chỉnh giá bán. Galaxy Z Fold7 được một số đại lý chào bán với mức giá 38 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 42 triệu đồng cho bản 512GB. Giá bán hiện tại thấp hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết từ hãng.

Galaxy S25 Ultra có mức giá 25 triệu đồng cho bản 256GB, thấp hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết. Các thiết bị khác như Xiaomi 15 Ultra giảm 7 triệu đồng, OPPO Find X8 Pro giảm 3 triệu đồng hay HONOR Magic V3 giảm 9 triệu đồng.

Nhiều mẫu laptop được điều chỉnh giảm giá sâu trong dịp 11/11 (Ảnh: Thế Anh).

Không chỉ riêng điện thoại, laptop cũng là một trong những mặt hàng công nghệ được giảm giá mạnh trong ngày này. Một số dòng máy như Macbook Air M4 phiên bản 13 inch giảm 1,5 triệu đồng, Acer Swift Lite 14 AI giảm 2,5 triệu đồng, Lenovo IdeaPad Slim 3 giảm 2 triệu đồng,...

Ngoài ra, một số thiết bị khác như máy tính bảng hay phụ kiện điện thoại, ốp lưng, pin sạc dự phòng cũng được điều chỉnh giảm giá 40-60% tùy từng mặt hàng.

Theo nhiều đại lý, ngày 11/11 là một dịp quan trọng để thúc đẩy doanh số bán hàng và khởi động cho mùa mua sắm cuối năm. Đây cũng là cơ hội tốt để người dùng có thể mua sắm các thiết bị công nghệ với chi phí hợp lý hơn.

Không chỉ riêng các hệ thống bán lẻ, hàng loạt trang thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee hay TikTok Shop cũng đẩy mạnh các chiến dịch khuyến mại trong ngày này. Hầu hết sản phẩm tại các ngành hàng đều được điều chỉnh giá bán để thu hút người dùng.