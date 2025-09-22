Người từng bán thận để mua iPhone cách đây 14 năm hiện giờ ra sao?

Câu nói đùa bắt nguồn từ sự việc có thật

Mỗi khi Apple ra mắt một phiên bản iPhone mới với mức giá đắt đỏ, trên mạng xã hội lại rộ lên câu nói đùa quen thuộc: “Phải bán thận mới đủ tiền mua iPhone”.

Thế nhưng, ít ai biết rằng câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này lại bắt nguồn từ một câu chuyện có thật.

Năm 2011, Vương Thượng Côn, một thiếu niên 17 tuổi sống tại một vùng nông thôn nghèo thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc), đã bị cuốn hút bởi chiếc iPhone 4 mà Apple giới thiệu vào tháng 6/2010.

Thời điểm đó, nhiều bạn cùng lớp của Vương đã sở hữu iPhone 4, coi đây như biểu tượng thể hiện “đẳng cấp”. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cậu thiếu niên này không có cơ hội chạm tay vào chiếc điện thoại mơ ước.

Sai lầm năm 17 tuổi đã khiến phần đời còn lại của Vương Thượng Côn gắn liền với giường bệnh (Ảnh: Sohu).

Trong một lần lên mạng, Vương nhận được tin nhắn từ một người lạ với lời mời gọi đầy cám dỗ: “Bạn đâu cần tới hai quả thận, chỉ một quả cũng đủ sống. Sao không bán đi một quả để kiếm tiền?”.

Tin rằng con người có thể sống bình thường với một quả thận, Vương lập tức liên hệ và đồng ý với đề nghị. Cậu giấu gia đình, lén gặp mặt người lạ và trải qua một ca phẫu thuật bí mật để cắt bỏ một quả thận. Cuộc mổ được thực hiện trái phép bởi hai bác sĩ tại một bệnh viện địa phương.

Đổi lại, Vương nhận 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.200 USD) – số tiền vừa đủ để mua một chiếc iPhone 4 cùng iPad 2. Khi mang về nhà những món đồ công nghệ đắt đỏ, Vương bị mẹ nghi ngờ. Trước sự gặng hỏi, cậu buộc phải thú nhận sự thật.

“Khi con trai tôi trở về với một chiếc điện thoại mới, tôi đã hỏi tiền đâu để mua thứ đắt tiền như vậy. Nó thú nhận: ‘Mẹ, con đã bán thận của mình’. Lúc đó, tôi có cảm giác như bầu trời sụp đổ”, mẹ của Vương kể lại trên tờ South China Morning Post.

Các bác sĩ trước đó cam đoan rằng chỉ mất khoảng một tuần sau phẫu thuật, Vương có thể hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng, vì ca mổ diễn ra trong điều kiện không đảm bảo vô trùng, vết mổ của cậu bị nhiễm trùng nặng.

Chưa đầy hai tuần sau, Vương phải nhập viện trong tình trạng vết thương chảy dịch, thận còn lại suy giảm chức năng nghiêm trọng.

Bi kịch và sự hối hận tột cùng của người bán thận mua iPhone

Năm 2012, đường dây mua bán nội tạng dụ dỗ Vương bán thận đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc triệt phá. Những kẻ cầm đầu sau đó phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,48 triệu nhân dân tệ (khoảng 210.000 USD theo tỷ giá thời điểm đó).

Dù vậy, số tiền này không thể bù đắp chi phí thuốc men cũng như những di chứng kéo dài mà Vương phải gánh chịu.

Giờ đây, ở tuổi 31, Vương được xếp hạng tàn tật cấp độ ba, mất khoảng 75% chức năng thận. Anh gần như nằm liệt giường, không thể lao động và phải chạy thận định kỳ để duy trì sự sống. Những biến chứng của suy thận, từ sốt cao, mệt mỏi đến tiểu ra máu, khiến Vương thường xuyên phải nhập viện.

Chia sẻ lại câu chuyện sau 14 năm, Vương thừa nhận hối hận tột cùng vì quyết định nông nổi năm xưa, sai lầm bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và áp lực muốn “không thua kém bạn bè”. Mẹ của Vương cũng nghẹn ngào: “Giá như tôi mua cho con chiếc điện thoại ngay từ đầu, có lẽ nó đã không chọn con đường như vậy”.

Mặc dù từ năm 2007, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tuyệt đối việc mua bán bộ phận cơ thể người, thị trường chợ đen vẫn tồn tại dai dẳng.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan về lời nói đùa "bán thận để mua iPhone" (Ảnh: X).

Nỗi ám ảnh “bán thận mua iPhone” không chỉ dừng lại ở câu chuyện của Vương Thượng Côn năm 2011. Đến tận năm 2022, khi Apple ra mắt iPhone 14, Giám đốc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan đã phải lên tiếng kêu gọi người dân “đừng bán thận để mua iPhone”.

Câu chuyện của Vương, cùng những cảnh báo từ thực tiễn sau đó, cho thấy mặt tối của cơn sốt hàng hiệu: áp lực ganh đua, tâm lý chạy theo “đẳng cấp” và sự thiếu hiểu biết có thể biến một món đồ công nghệ thành khởi nguồn cho bi kịch suốt đời.