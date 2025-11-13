U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc: Quả cảm vượt nghịch cảnh

U22 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải Panda Cup. Đội bóng đã chia thành ba nhóm để sang Trung Quốc trong những ngày qua. Trong đó, nhóm cuối cùng với nhiều trụ cột như Viktor Lê, Đình Bắc… chỉ có chưa đầy 1 ngày chuẩn bị cho trận đấu với U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Dễ hiểu khi HLV Đinh Hồng Vinh quyết định cất những cầu thủ này trên băng ghế dự bị. Nhiều trụ cột khác như Bùi Vĩ Hào, Thái Sơn, Trung Kiên cũng không xuất phát từ đầu. HLV Đinh Hồng Vinh ưu tiên sử dụng những gương mặt sang Trung Quốc từ sớm.

Có thể thấy, U22 Việt Nam không sử dụng đội hình tối ưu trong trận đấu này. Tương tự, ở bên kia chiến tuyến, U22 Trung Quốc cũng không có lực lượng tốt nhất. Vì thế, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc không phải là thước đo sức mạnh của cả hai đội bóng.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã cho thấy nhiều tín hiệu đáng khen sau trận đấu. Điều mà người hâm mộ có thể nhìn thấy rõ nhất chính là tinh thần chiến đấu của các chiến binh sao vàng. Không thể phủ nhận những mệt mỏi mà toàn đội U22 Việt Nam trải qua, cũng như quá trình chuẩn bị gấp gáp trước trận gặp U22 Trung Quốc.

Vượt lên trên nghịch cảnh, U22 Việt Nam đã mang tới cảm xúc dâng trào cho người hâm mộ nhờ lối chơi quả cảm, bất chấp việc thi đấu với đối thủ có thể hình tốt hơn.

Theo thống kê, U22 Việt Nam chỉ cầm bóng 36% thời lượng trận đấu và cũng không tạo ra nhiều cơ hội như U22 Trung Quốc. Dù vậy, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi kiên cường trong khâu phòng ngự và đủ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ sai lầm của đối thủ.

Chưa bàn tới chiến thuật nhưng rõ ràng U22 Việt Nam đang thể hiện tinh thần cần phải có khi bước vào SEA Games hay vòng loại giải U23 châu Á. Điều đó cho thấy toàn đội đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách ở giải đấu chính thức.

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam đã có những pha tăng tốc bất ngờ ở thời điểm cuối trận của Văn Thuận (trước khi chuyền bóng cho Minh Phúc ghi bàn) hay Bùi Vĩ Hào (suýt mang về quả phạt đền), khiến hàng thủ của U22 Trung Quốc không kịp trở tay.

U22 Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời trước đội chủ nhà (Ảnh: Sina).

Điều đáng mừng là hầu hết các nhân tố của U22 Việt Nam đã sát cánh bên nhau ở nhiều cấp độ đội trẻ nên các cầu thủ không mất nhiều thời gian để tìm ra liên kết và không bị lạc nhịp trước sự thay đổi đột ngột. Hay nói cách khác, tính ổn định chính là điểm mạnh nhất của “Những chiến binh sao vàng” ở thời điểm này.

HLV Đinh Hồng Vinh rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Đây là trận đấu thể hiện tinh thần chiến đấu và tổ chức tốt trong suốt 90 phút. Kết quả không chỉ tới từ nỗ lực của các cầu thủ, mà còn là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đấu pháp”.

Sau khi giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam sẽ đối diện với hai thử thách lớn hơn tới từ U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan. Những trận đấu ấy sẽ mang tới những bài toán khác nhau cho U22 Việt Nam. Hy vọng rằng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục thể hiện được những điểm sáng giống như trận mở màn giải Panda Cup.