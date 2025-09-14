Clip “bố hóa siêu nhân cứu con khỏi tai nạn nguy hiểm” nổi bật tuần qua

Những tình huống bố “hóa siêu nhân” cứu con nhỏ khỏi tai nạn nguy hiểm

Trước khoảnh khắc con nhỏ có thể gặp tai nạn nguy hiểm, những người bố như được tiếp thêm sức mạnh để “hóa siêu nhân”, có tốc độ để giải cứu cho con của mình kịp thời.

Những tình huống bố “hóa siêu nhân” cứu con nhỏ khỏi tai nạn nguy hiểm (Video: Douyin).

Tai nạn nguy hiểm vì tập tạ quá nặng

Tập thể hình sẽ giúp tăng sức khỏe và có được cơ thể cân đối, nhưng việc tập với tạ quá nặng, vượt quá sức của bản thân có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng, chẳng hạn như trong trường hợp dưới đây.

Tai nạn nguy hiểm vì tập tạ quá nặng (Video: HKN).

Khoảnh khắc hàng chục container từ tàu rơi xuống biển tại cảng

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ, khi hàng chục container trên con tàu chở hàng có tên Mississippi mang quốc tịch Bồ Đào Nha - vừa cập bến cảng này sau một hành trình dài từ cảng Diêm Điền, Trung Quốc - đã bị rơi xuống biển.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy hàng chồng container cao bị đổ sập từ trên tàu xuống biển. Nhiều thùng container bị hư hỏng khiến hàng hóa bên trong trôi nổi trên mặt nước.

Ban quản lý cảng Long Beach cho biết 67 thùng container đã bị rơi xuống biển. Sự việc may mắn không gây ra thương vong, nhưng khiến hoạt động tại cảng bị gián đoạn để xử lý hậu quả.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Khoảnh khắc hàng chục container từ tàu rơi xuống biển tại cảng (Video: X).

Em bé bị ngã xuống hồ nước may mắn được người lớn cứu kịp

Em bé chơi đùa bên hồ nuôi thủy sản đã bất ngờ bị trượt chân và ngã xuống nước. May mắn người lớn có mặt bên cạnh đã kịp thời giải cứu cậu bé.

Đoạn video là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Em bé bị ngã xuống hồ nước may mắn được người lớn cứu kịp (Video: Đắng).

Những màn nhào lộn máy bay ấn tượng của nữ phi công 57 tuổi

Svetlana Vladimirovna Kapanina là nữ phi công trình diễn máy bay nhào lộn nổi tiếng người Nga, đang nắm giữ kỷ lục khi 7 lần giành ngôi vô địch thế giới môn lái máy bay nhào lộn trên không.

Kapanina chỉ lái máy bay như một môn thể thao yêu thích, trong khi đó công việc chính của bà là dược sĩ.

Đoạn video về những màn trình diễn nhào lộn máy bay và thái độ bình thản của Kapanina khi ngồi sau cần lái đã khiến nhiều người chứng kiến phải thán phục.

Những màn nhào lộn máy bay ấn tượng của nữ phi công 57 tuổi (Video: Instagram).

Đứng xem máy bay cất cánh, nhóm người bị động cơ phản lực thổi văng

Một nhóm người yêu thích máy bay đã đứng bên ngoài sân bay Skiathos, Hy Lạp, để xem máy bay cất cánh, nhưng không ngờ rằng sức gió từ động cơ phản lực đã đẩy họ ngã văng xuống biển.

Sân bay Skiathos là điểm đến hấp dẫn của những người đam mê máy bay vì họ có thể đứng ở cuối đường băng để quan sát quá trình cất và hạ cánh. Bất chấp những lời cảnh báo, nhiều người vẫn chọn đứng sau đuôi máy bay để xem máy bay cất cánh.

Đã có không ít trường hợp động cơ máy bay thổi văng những người đứng xem khiến họ bị thương nặng.

Đứng xem máy bay cất cánh, nhóm người bị động cơ phản lực thổi văng (Video: Urban Pictures).

Hy hữu tình huống toàn bộ người trên sân bóng phải nằm rạp xuống đất

Một tình huống hy hữu đã xảy ra trong trận đấu bóng đá tại huyện Babati, Tanzania, khi tất cả những người có mặt trên sân vận động, từ cầu thủ đến trọng tài và cả người quay phim, đã phải đồng loạt nằm rạp xuống đất.

Sở dĩ có điều này vì một tổ ong gần sân vận động đã bị phá khiến đàn ong bay khắp sân, buộc mọi người phải nằm rạp xuống đất để tránh bị ong đốt.

May mắn không có ai bị ong đốt trong tình huống này. Trận đấu bị gián đoạn trong vài phút trước khi được bắt đầu trở lại khi đàn ong đã bay đi nơi khác.

Hy hữu tình huống toàn bộ người trên sân bóng phải nằm rạp xuống đất (Video: Reddit).

Trực thăng cứu hỏa bị rơi khi đang lấy nước trong hồ để chữa cháy

Một vụ tai nạn trực thăng đã xảy ra tại tỉnh Finistère, Pháp, khi chiếc máy bay tham gia chữa cháy tiếp cận hồ để lấy nước dập lửa thì bị chạm vào mặt nước.

Phi công đã cố gắng đưa máy bay lên cao trở lại nhưng không đủ lực nâng, cộng thêm gầu chứa nước nặng phía dưới khiến máy bay bị xoay vòng và rơi xuống hồ.

Những người ngồi trong máy bay đều may mắn sống sót và tự mình bơi vào bờ. Chiếc máy bay sau đó được trục vớt để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trực thăng cứu hỏa bị rơi khi đang lấy nước trong hồ để chữa cháy (Video: X).

Máy rửa chén giá rẻ tự chế

Chiếc máy rửa chén tự động với thiết kế hết sức đơn giản đã khiến cư dân mạng tranh cãi về tính hiệu quả khi sử dụng.

Máy rửa chén giá rẻ tự chế (Video: TikTok).

Khoảnh khắc bức tường đổ sập, đè trúng chiếc xe siêu sang Maybach

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc bức tường bất ngờ đổ sập, đè trúng chiếc Maybach đang đậu ven đường. Sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Vào thời điểm này, có một người đàn ông đang cầm dù đứng cạnh bức tường, nhưng may mắn không bị đè trúng. Sự việc không gây ra thương vong, nhưng khiến chiếc xe siêu sang bị hư hỏng nghiêm trọng.

Chủ nhân của chiếc Maybach cho biết mình mới mua chiếc xe này với giá 1,5 triệu tệ (5,5 tỷ đồng). Chiếc xe đã được mua bảo hiểm và đang được đánh giá mức độ hư hại để chờ phía bảo hiểm đền bù.

Nguyên do của sự việc được xác định vì mưa lớn kéo dài khiến bức tường bị ngấm nước và đổ sập.

Khoảnh khắc bức tường đổ sập, đè trúng chiếc xe siêu sang Maybach (Video: Weibo).

Vụ cướp tiệm vàng táo bạo như phim hành động tại Mỹ

Một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Hung Jewelry, thành phố San Jose, bang California, Mỹ.

Video do camera giám sát bên trong tiệm vàng ghi lại cho thấy những tên cướp đã lái xe SUV đâm sập cửa tiệm vàng, sau đó sử dụng súng để đe dọa và dùng búa đập vỡ tủ trưng bày để lấy trang sức.

Chủ tiệm vàng, một người đàn ông 88 tuổi gốc Việt, đã phải nhập viện do bị xô ngã và đột quỵ.

Cảnh sát San Jose đang điều tra vụ án, nhưng cho đến nay, chưa có ai bị bắt và các nghi phạm vẫn chưa được xác định.