Vụ ô tô lao "điên loạn" vào đám đông không liên quan việc đốt pháo
(Dân trí) - Cơ quan chức năng khẳng định vụ ô tô lao “điên loạn” vào đám đông và vụ đốt pháo trong ngày khai trương quán ốc tại phường Thái Hòa là 2 vụ việc khác nhau.
Chiều 13/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết vụ việc ô tô lao “điên loạn” vào đám đông gây xôn xao dư luận những ngày qua trên địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, không liên quan đến vụ đốt pháo trong ngày khai trương quán ăn như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng đã xác minh và khẳng định đây là hai vụ việc khác nhau, xảy ra tại cùng khu vực nhưng không cùng thời điểm.
“Chúng tôi đã tách bạch ra 2 vụ việc riêng biệt và đang xử lý theo quy định của pháp luật”, nguồn tin cho biết.
Vụ đốt pháo trái phép trong ngày khai trương quán đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm.
Riêng vụ ô tô lao vào đám đông gây hoang mang dư luận được xác định là vụ việc khác, đã và đang được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi của người điều khiển phương tiện.
Cơ quan chức năng kêu gọi người dân không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
Như Dân trí đã thông tin, chiều 10/11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (SN 1993, trú phường Thái Hòa) làm chủ, tổ chức khai trương.
Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng một số người bạn đến quán ăn uống. Trong quá trình gọi món, cho rằng được phục vụ chậm, giữa Hùng và Vượng xảy ra xích mích, cãi vã.
Hùng sau đó lên ô tô, Vượng ra giữa đường chửi bới khiến Hùng bức xúc điều khiển xe lao về phía nhóm người đang đứng trước quán khiến 2 người bị thương nhẹ.
Nhiều người trong quán dùng đá, gậy ném, đập vào ô tô của Hùng, đồng thời điều khiển một ô tô khác đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, 2 xe va chạm, Hùng và những người đi cùng bỏ lại phương tiện, rời đi.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an phường Thái Hòa, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 và các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan.
Cơ quan điều tra đã xác định 10 người có hành vi gây rối trật tự công cộng và ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ thêm các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và các dấu hiệu vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.