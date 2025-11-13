Vụ ô tô lao "điên loạn" vào đám đông không liên quan việc đốt pháo

Chiều 13/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết vụ việc ô tô lao “điên loạn” vào đám đông gây xôn xao dư luận những ngày qua trên địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, không liên quan đến vụ đốt pháo trong ngày khai trương quán ăn như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đã xác minh và khẳng định đây là hai vụ việc khác nhau, xảy ra tại cùng khu vực nhưng không cùng thời điểm.

Hiện trường vụ ô tô bị nhóm người bao vây đánh trong đêm, bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

“Chúng tôi đã tách bạch ra 2 vụ việc riêng biệt và đang xử lý theo quy định của pháp luật”, nguồn tin cho biết.

Vụ đốt pháo trái phép trong ngày khai trương quán đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm.

Riêng vụ ô tô lao vào đám đông gây hoang mang dư luận được xác định là vụ việc khác, đã và đang được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi của người điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.