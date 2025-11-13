Khác biệt giữa iPhone 16 và iPhone 17 khiến người dùng cũ cân nhắc nâng cấp

iPhone 16 và iPhone 17 không chỉ cách nhau một thế hệ mà còn khác biệt ở cách Apple định hình trải nghiệm người dùng. Một bên tối ưu hiệu năng và mức giá, bên còn lại mang theo thay đổi về thiết kế và công nghệ hiển thị.

Với những ai đang sử dụng iPhone đời cũ, quyết định nâng cấp lúc này sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế.