Tính năng mới trên Instagram giúp nhắn tin mà không lo bị nhìn trộm

Trong nhiều tình huống, việc gửi thông tin nhạy cảm qua tin nhắn khiến người dùng e ngại bị người khác nhìn trộm màn hình.

Mới đây, Instagram đã âm thầm bổ sung tính năng vẽ tay trong khung chat, cho phép bạn ghi chú, đánh dấu hoặc truyền đạt nội dung theo cách khó đoán hơn. Hình vẽ sẽ nằm cố định trong đoạn hội thoại, không biến mất khi cuộn và có thể thu hồi bất cứ lúc nào.

Đây là một bước nhỏ nhưng hữu ích giúp nâng cấp trải nghiệm nhắn tin an toàn và cá nhân hóa.