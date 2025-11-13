Phát hiện 3 quả bom M117 ở Bắc Ninh

Theo kế hoạch, ngày 16/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh sẽ di chuyển và cho hủy nổ 3 quả bom được phát hiện tại khu vực xã Sơn Động.

Trước đó, khoảng 10h ngày 12/11, ông Vi Văn Tuyên, trú tại thôn Thượng 1, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh trong lúc làm ruộng đã phát hiện vật thể lạ nghi là bom sót lại sau chiến tranh, lập tức trình báo chính quyền.

Quả bom nằm sâu trong lòng đất (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Động đã khẩn trương báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh lập tức chỉ đạo lực lượng công binh xuống hiện trường kiểm tra và triển khai phương án xử lý.

Khu vực phát hiện bom được lực lượng chức năng nhanh chóng căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng công binh xác định vật thể là bom phá M117 do Mỹ sản xuất, dài 1,2 m, đường kính 41cm, nặng khoảng 350kg.

Đáng chú ý, khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 quả bom M117 cùng loại, nằm sâu khoảng 2m trong lòng đất, hình dáng còn nguyên vẹn, không bị móp méo.

Hiện lực lượng công binh đã triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn khu vực, đồng thời lên kế hoạch xử lý số bom theo đúng quy định.