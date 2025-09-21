Clip “cô gái làm rơi iPhone 17 Pro ngay khi mở hộp” nổi bật tuần qua

Cô gái làm rơi iPhone 17 Pro ngay khi mở hộp

Trong khi mở hộp chiếc iPhone 17 Pro màu cam hoàn toàn mới, cô gái đã vô tình làm rơi sản phẩm từ trên cao xuống đất, tạo nên một tình huống “dở khóc, dở cười”.

Cô gái làm rơi iPhone 17 Pro ngay khi mở hộp (Video: TikTok).

Chàng trai đánh rơi iPhone 17 Pro Max ngay trước mặt CEO Tim Cook

Cô gái người Việt kể trên không phải là trường hợp duy nhất gặp sự cố ngay khi mở hộp iPhone 17.

Một thanh niên sống tại thành phố New York, Mỹ, đã có cơ hội gặp gỡ CEO Tim Cook của Apple ngay sau khi mua chiếc iPhone 17 Pro Max. Người này đã mở hộp sản phẩm để xin chữ ký của Tim Cook, nhưng không may làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.

Dù vậy, chiếc điện thoại trông vẫn khá ổn và CEO Tim Cook vẫn tiếp tục vui vẻ tặng người này chữ ký của mình.

Chàng trai đánh rơi iPhone 17 Pro Max ngay trước mặt CEO Tim Cook (Video: X).

Các bác sĩ nỗ lực cứu mạng người đàn ông ngưng tim, ngưng thở

Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực hết mình để cứu sống người đàn ông ngưng tim, ngưng thở.

Trước đó, người đàn ông 39 tuổi một mình đi bộ vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng khó thở dữ dội. Vừa nằm lên giường, người này bị ngưng thở, mạch bắt nhẹ rời rạc và ngưng tim.

Ngay lập tức, kíp trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng đã hồi sức tim phổi tại chỗ, ép tim, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ hồi sức tim phổi.

Nhờ nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, sau khoảng 5 phút, người đàn ông được tái lập tuần hoàn. Sau đó, bệnh nhân được thở máy và điều trị hen phế quản cấp theo phác đồ.

Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết. Qua khai thác thông tin, bệnh nhân này có tiền sử hen phế quản.

Các bác sĩ nỗ lực cứu mạng người đàn ông ngưng tim, ngưng thở (Video: Quảng Trị 24h).

Tia laser làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone

Cường độ ánh sáng cao, tập trung thành một chùm của tia laser có thể làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone. Video dưới đây là minh chứng cho thấy điều đó.

Tia laser làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone (Video: X).

Cô gái bị rơi mất điện thoại trong tình huống khó ngờ

Cô gái và bạn trai đang chụp ảnh selfie trong thang máy, nhưng một sơ suất của người bạn trai đã khiến cô gái làm rơi mất điện thoại. Tình huống bất ngờ này đã được camera giám sát bên trong thang máy ghi lại.

Cô gái bị rơi mất điện thoại trong tình huống khó ngờ (Video: Weibo).

Thanh niên đi xe máy thoát chết may mắn trong tình huống bất ngờ

Chồng bao gạo trên xe tải đã bất ngờ đổ ập xuống, suýt đè trúng một thanh niên đi xe máy ở phía dưới. Nếu bị những bao gạo nặng đè trúng trong tình huống này, nam thanh niên sẽ gặp tai nạn nghiêm trọng và có thể mất mạng.